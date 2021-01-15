Чебоксары, , 07:46 — REGNUM Власти Чувашии предлагают создать дополнительную транспортную развязку в рамках строительства скоростной платной автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Об этом было заявлено в Чебоксарах на рабочей встрече главы Чувашии Олега Николаева и председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслава Петушенко, сообщили ИА REGNUM в администрации руководителя региона.

Встреча прошли с участием органов государственной и муниципальной власти и представителей АО ДСК «Автобан», которое является подрядчиком проекта. Отмечается, что планируется задействовать в дорожном строительстве «имеющиеся у республики ресурсы», в том числе привлечь местные предприятия дорожной отрасли. По словам Вячеслава Петрушенко, при строительстве участка трассы в Чувашии предлагается «максимально использовать трудовые ресурсы, производственную базу».

Особое внимание было уделено местам добычи карьерного песка для нужд строительства, а также ремонта и восстановления дорог, по которым будет осуществляться доставка строительных материалов.

Отмечается, что правительство Чувашии предложило дополнительно обустроить транспортную развязку возле посёлка Ибреси. В настоящее время проектом предусмотрены только две транспортные развязки: в Шумерлинском и Комсомольском районах, расстояние между которыми превышает 70 км.

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Напомним, ранее глава минтранса Чувашии Владимир Осипов заявил, что республика рассчитывает на «дополнительном финансировании» при решении «организационных вопросов» — в частности, по доставке песка. По его словам, «как только мы поймем, из каких карьеров возить инертный материал, то будет чёткое понимание, сколько километров дороги будет задействовано».

Как сообщало ИА REGNUM, платная автомобильная трасса М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань пройдёт через Чувашию, охватив шесть районов. В рамках дорожного строительства появятся новый мост через Суру и 25 мостовых путепроводов. Строительство планируется начать в июне 2021 года.

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