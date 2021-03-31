Мельниченко ждут в Чемодановке и вспоминают о проделках Запада
В Пензенской области присматриваются к новому врио губернатора Олегу Мельниченко и следят за его публичными заявлениями. Во время заседания совета по межнациональным отношениям, которое провел 30 марта президент России Владимир Путин, он заявил, что планирует посетить село Чемодановка и проверить, как реализуется «дорожная карта» социально-экономического развития населенного пункта.
Тема скандально известной Чемодановки, прогремевшей на всю страну в июне 2019 года из-за массовой драки, нашла отражение в социальных сетях. Интернет-сообщество вспомнило знаменитую поездку губернатора (теперь уже бывшего) Ивана Белозерцева с незабываемой речью о проделках Запада в «дестабилизации ситуации» в области и обсудило предстоящую поездку нынешнего врио.
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Так, пользователь под ником Тема Киргиз написал: «Выслуживаются…»
"А кроме Чемодановки проблем в городе нигде нет? Или в деревнях, которые умирают рядом с городом?» — прокомментировала Ксения Д.
«А с зарплат, Олег Мельниченко, не хотите начать? Читаю, смотрю, а про зарплаты и речи никакой нет!» — написала Ольга К.
«Начало хорошее, надолго ли его хватит с таким рвением, пока под шумок под себя все не подомнет, как Белозерцев», — отметил Алексей А.
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Напомним, приезжавший вскоре после конфликта в село теперь уже бывший губернатор Иван Белозерцев на встрече с жителями говорил, что обстановку дестабилизируют подготовленные Западом и США люди. Такие граждане есть в каждом регионе, уверенно заявлял Белозерцев.
Как сообщало ИА REGNUM, массовый конфликт между жителями села Чемодановка произошел 13 июня 2019 года. Пострадали пять человек, один из которых умер в больнице на следующий день. Приостановить конфликт удалось лишь с помощью ОМОНа. В полицию доставили более 170 человек для установления факта участия в массовой драке. Около 30 человек были задержаны. 18 июня Первомайский районный суд Пензы арестовал 28 жителей села Чемодановка по делу о массовой драке.
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