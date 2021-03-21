Пенза, , 17:54 — REGNUM Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева был задержан по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей, сообщили 21 марта в Следственном комитете России.

Отмечается, что также был задержан в том числе глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки на более чем 31 млн рублей.

Взятки передавались за предоставление преимуществ при заключении государственных контрактов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России посоветовали бы главе государства вернуть прежний пенсионный возраст, уменьшить налоги и ужесточить наказания за коррупцию. Так, России не хватает законов, ужесточающих кару за взяточничество, считают 7% опрошенных.

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