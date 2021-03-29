Письмо президента Молдавии Майи Санду главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину от коронавируса «Спутник V» вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 27 марта в социальной сети Facebook.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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«Вот блин! А как же союз трёх стран (Украина, Молдавия, Грузия)? Это же предательство! Вакцину агрессора приобретать!» — пишет Iurie D.

Многие пользователи припомнили Санду то, что ещё совсем недавно она вела яркую антироссийскую политику. Люди призвали руководство России не реагировать на просьбу Молдавии до публичных извинений её президента.

«Это та президентка, что давеча против русского языка и против России пёрла? А извиниться хотя бы не желает сперва?» — предположила Марфа В.

Некоторые комментаторы предположили, что когда Санду получит желанную российскую вакцину, то она вновь вспомнит о своей русофобской сущности и продолжить лить грязь на Российскую Федерацию.

«Какая переменчивая женщина! То обличает Россию, а тут, смотри, помогите! А потом снова гадить на голубом глазу станет! Известно, как это называется!» — считает Марина Б.

Часть людей выразила сожаление из-за того, что, будучи в составе Советского Союза, Молдавия получала всё наравне с другими республиками страны, а теперь, ей приходится обивать пороги в надежде получить что-либо у кого-либо.

«Жаль бывших соотечественников. Жили в Советском Союзе — всё получали, а теперь просят. То у одних, то у других. А в промежутках прошения гавкают. То на одних, то на других. Вассалы, одним словом», — поделился своим мнением Андрей Н.

Другие же отметили, что Санду, в отличие от других европейских лидеров, не постеснялась обратиться к России за помощью, несмотря даже на свою антироссийскую позицию. Люди считают данный поступок достойным.

«Человек, который в первую очередь думает о здоровье своего народа. Не то что Макрон и иже с ними», — написал Valera K.

Нашлись и те, кто напомнил, что руководство Молдавии ставит палки в колёса поставкам вакцин от коронавируса в Приднестровье. Граждане призвали власти России послать в Молдавию вакцину при условии, что её часть гарантированно дойдёт до наших людей в республике.

«Просит для граждан Молдовы, а для граждан Приднестровья блокирует поставки. Там граждан России больше 70 тысяч», — отметил Дмитрий Ш.

Напомним, 27 марта «Sputnik Молдова» опубликовал материал, согласно которому президент Молдавии Майя Санду написала Владимиру Путину письмо с просьбой прислать вакцину от коронавируса «Спутник V».