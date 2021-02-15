23 Марта
 
19:54

ВОЗ: в мире за сутки выявлено 393 тысячи новых случаев COVID-19

Во всём мире за сутки зафиксирован 393 531 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё 7151 пациент с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

19:47

«В настоящий момент во Франции разрешены три вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna (РНК-вакцины) и AstraZeneca (вирусная). Через несколько дней список должна пополнить еще одна вирусная вакцина, на этот раз от Johnson & Johnson» — Le Point.