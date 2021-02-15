Коронавирус продолжает шествие по планете. К 23 марта 2021 года число зараженных превысило 123,8 млн человек. Более 2,7 млн заболевших умерли.

В тройке лидеров по числу зараженных — США (29,8 млн), Бразилия (12 млн), Индия (11 млн). По числу погибших лидируют США (543 тысячи), Бразилия (295 тысяч), Мексика (198 тысяч).

Снижение темпов заражения, начавшееся в середине января, спустя месяц вновь сменилось ростом. В 20-х числах марта ежедневно в мире выявляется по 500 000 новых случаев заражения.

Эпидемиологическая ситуация в мире неустойчива, ужесточение ограничений сменяется их ослаблением и вновь ужесточением. В борьбе с пандемией главную надежду специалисты возлагают на массовую вакцинацию.

Лидерами по числу введенных доз препаратов на 23 марта являются США, Китай и Индия (суммарно — 250 млн). В России хотя бы одну дозу вакцины против COVID получили 8,4 млн человек.

В ЕС поставки вакцины AstraZeneca сопровождаются скандалами, производитель срывает ранее оговоренные сроки. Значительное число небогатых стран в Африке и Азии вакцинацию еще не начинали. Все новости о борьбе с пандемией COVID читайте в трансляции ИА REGNUM.