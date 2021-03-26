На уходящей рабочей неделе (22—26 марта) жители Красноярского края традиционно проявляли активность в социальных сетях. Одной из самых обсуждаемых новостей стала информация о том, что на десятирублёвой купюре вместо Красноярска появится Новосибирск.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Прощай, «десятка»!

Эта тема вызвала такой общественный резонанс, что её в своём инстаграме прокомментировал мэр города Сергей Ерёмин. По его словам, известие о ротации городов на купюрах нужно воспринимать «без печали и уныния»:

«Далеко не каждый город мира может похвастаться присутствием на деньгах своей страны, а Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике».

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Пост Ерёмина не остался без внимания пользователей инстаграма.

«Конечно, кому нужно изображать город на денежной купюре, который занимает первые места по миру по грязной экологии…» — пишет Alieva Y.

Центральный Банк России Десять рублей

Darina I. предлагает «сохранить десяточку для истории», а Svetlanova E. подчёркивает, что смена изображения на купюре — это «всё равно обидно, что ни говори».

Есть и такое мнение: «Фиолетово вообще, что нарисовано будет, лучше расскажите нам, Сергей (Ерёмин, мэр Красноярска — прим. ИА REGNUM), когда и какие меры будут принимать по поводу экологии, вот это будет куда полезнее инфа».

Информацию о том, что Красноярск уберут с десятирублёвой купюры, обсуждают и пользователи соцсети «ВКонтакте».

"Меня больше разбитые дороги волнуют», — сообщает подписчик паблика «ТВК Красноярск» Денис Д. «И «чёрное небо», — отвечает ему Алексей Л.

«Нужно оставить как есть. Эти деньги самые мятые и грязные, как наш воздух и дороги. Самое место там Красноярску», — заявила Светлана М.

А Владимир К. и вовсе предложил переименовать Красноярск в Грязноярск. Татьяна К. предложила назвать столицу края КрасноЯДском.

Напомним, Центральный банк России до 2025 года обновит дизайн банкнот шести номиналов. Модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Сейчас на «десятке» изображён Красноярск, а именно Коммунальный мост, часовня и ГЭС. Известно, что изображение Красноярска на десятирублёвой купюре сменит изображение Новосибирска.

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«Ядовитая» тема

Очевидно, что тема экологии очень сильно волнует красноярцев. Периодически над столицей края нависает густой смог, объявляются неблагоприятные метеоусловия (режим «чёрного неба»).

В периоды НМУ горожане оставляют многочисленные жалобы в соцсетях. Они сообщают о смоге и о зловонии в воздухе. Экологи и местные жители считают, что в сложившейся ситуации виноваты промышленные, тепловые предприятия и транспорт. Кроме того, экоактивисты указывают на то, что власти должны предпринимать больше усилий в борьбе с «чёрным небом».

Цитата из видео 1tv.ru Задымление в Красноярске

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На уходящей неделе на первый план в Красноярском крае вышла ещё одна экологическая тема. Жители региона боятся, что под Красноярском на полигоне «Серебристый» могут разместить 900 тонн опасных пестицидов из Амурской области.

Ранее стало известно, что по этой информации начала проверку Красноярская природоохранная прокуратура. Также к мониторингу экологической ситуации около этого объекта приступили инспекторы минэкологии края.

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25 марта эту резонансную тему в своём инстаграме прокомментировал губернатор края Александр Усс. Он поручил главе регионального минэкологии Павлу Борзых проверить контракт о размещении пестицидов на полигоне «Серебристый».

При этом Усс подчеркнул, что захоронение на указанном полигоне не является объектом краевого контроля. Однако подобные вопросы должны решаться с участием общественности, резюмировал он.

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Пост Усса за короткое время набрал множество комментариев.

«Вы понимаете, что это отрава для города!!! Это ужас просто!!! Нельзя этого допустить, ввоза этих химикатов!!!» — пишет Kseniya N.

«Ждём решения, что не будет здесь этих ядов», — отметила Lubov B.

«Как гражданин и житель города заявляю: я против хранения этих отходов на территории моего города», — пишет Andreevna T.

Тем временем в группе «#Зачистоенебо — Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» сообщают о соборе подписей против размещения 900 тонн селитры из Амурской области на полигоне под Красноярском.

«Петиция является одним из элементом выражения позиции жителей города по данному вопросу», — подчёркивают администраторы группы.

Весенние сюрпризы

С потеплением красноярцы начали активно обсуждать в соцсетях сопутствующие весне проблемы.

«В Красноярске весной, как обычно, премьера блокбастера «Особенности таяния снегов». Сюжет потрясающий. Здесь вам и фонтаны, бьющие из-под земли. Машины, которым приходится ездить по пешеходным дорожкам. Ямы-невидимки, которые отрывают у авто колёса. На Грунтовой жертвами этих ям стали минимум семь автовладельцев», — говорится на странице паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Филинин Снег, грязь и автомобили в Красноярске

В комментариях красноярцы подтверждают, что вместе со снегом в городе «оттаяли» многочисленные проблемы.

«Особенности таяния дорог», — иронизирует Никита Г.

«А что говорить? Вчера только диск в Солнечном погнули, из-за «маленькой» лужи…» — рассказал Сергей Ч.

«С острова Татышев на левый как выезжать, яма растёт с каждым днём, неделю назад спокойно проезжал и поворачивал, сегодня уже почти полностью останавливаться надо», — информирует Василь З.

Тем временем мэрия Красноярска предлагает подписчикам соцсетей сообщать о ямах на дорогах в службу 005. Также можно оформить электронную заявку.