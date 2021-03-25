Новосибирск, , 11:09 — REGNUM Председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев предложил разместить на новой десятирублевой банкноте Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ).

Напомним, что заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сообщил, что на российских банкнотах будут представлены достопримечательности всех федеральных округов страны. Так, на десятирублёвой купюре вместо Красноярска разместится Новосибирск.

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«Мне кажется правильным изобразить театр оперы и балета. Это прекрасное архитектурное здание с богатой историей, построенное в сложное время. Оно доказывает, что сибирский балет остается одним из лучших в мире», — сказал Асанцев «ТАСС».

Напомним, НОВАТ открылся 12 мая 1945 года. В 2020 году он вошёл в число самых посещаемых театров России.