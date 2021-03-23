Власти Великобритании в марте 2021 года сделали ряд громких антироссийских заявлений, в частности о наращивании ядерного потенциала, а также об усилении своего военного присутствия в Чёрном море. После этого генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и министром обороны Соединенного Королевства Домиником Раабом. По итогам этих переговоров Столтенберг заявил, что Великобритания решила модернизировать и наращивать свой ядерный потенциал из-за угрозы со стороны Российской Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Моль

Читаем подробнее: Британия из-за России решила нарастить ядерный потенциал — Столтенберг

Главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров считает, что заявления британских властей о намерении нарастить свой ядерный потенциал совершенно не продиктованы никакой мифической «российской угрозой». Делая такие заявления, Великобритания, как это уже было в прошлом, просто пытается сохраниться как формальная великая держава. Слова о ядерном оружии из уст британского руководства прежде всего адресованы властям США.

«Помимо очевидных последствий того разрушения двусторонних отношений между Россией и Великобританией, о котором громко говорит МИД РФ, объявление о наращивании ядерного оружия Великобритании носит другой смысл. Известный советский дипломат и выдающийся историк Владимир Трухановский (1914−2000) в 1985-м году издал небольшую, но очень яркую книгу «Английское ядерное оружие». В ней он убедительно показал, как в 50-е годы XX века Англия начала ускоренную гонку за обладание ядерным оружием.

Трухановский показал, что бывшая Британская империя тогда осознала, что после Второй мировой войны, расплатившись со своим союзником США своими военными базами и другими военными объектами в мире, пережив крах колониальных владений, Англия поняла, что для того чтобы хотя бы формально сохраниться в ряду великих держав, ей срочно нужно ядерное оружие.

Так и теперь: Англии нужно срочно бряцать ядерным оружием, чтобы не исчезнуть с карты великих держав. Всем давно ясно, что ядерное оружие всего лишь фактор уничтожающего сдерживания, больший или меньший ядерный потенциал Англии — это игра, никакого практического смысла не имеющая. Перед лицом новых ядерных держав — Индии, Пакистана, Израиля и других — ядерное оружие в Великобритании лишь одна из мелких фигур. Так кому же Англия напоминает о своем величии? Вовсе не России. Как и тогда, в гонке за атомную бомбу, Англия напоминает о себе Вашингтону. И это их внутренняя игра, в которой Россия выступает жупелом. Ядерной Англии Россию не победить, но поторговаться с США можно».