Брюссель, 23 марта 2021, 19:59 — REGNUM Планы по наращиванию Великобританией ядерного потенциала объясняются оборонной политикой России и Китая, сообщил 23 марта журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек альянса рассказал о своих встречах с британскими деятелями — премьер-министром Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Домиником Раабом. И эти лица объяснили ему, что корректировка политики Лондона вызвана «увеличением способностей России и Китая».
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Напомним, британские власти сделали за недавнее время несколько громких антироссийских заявлений, например — о наращивании ядерного потенциала, об усилении своего присутствия в Чёрном море.
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