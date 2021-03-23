Инструмент, который остановит пандемию COVID-19, — массовая вакцинация населения. Несколько дней назад подозрение на возможные осложнения, связанное с возникновением тромбов и смертью молодой учительницы в Испании спустя дни после первой прививки AstraZeneca, вызвало тревогу у населения, несмотря на то, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило 18 марта, что между двумя случаями нет прямой связи, пишет испанское издание La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Хотя средства массовой информации сосредоточены на вакцине, разработанной в Оксфорде, правда, как отмечает издание, заключается в том, что «три вакцины, которые в настоящее время входят в план вакцинации в Испании, имеют схожие побочные эффекты».

«К наиболее частым и вероятным относятся, например, лихорадка, дискомфорт в области укола, а также проблемы с подвижностью, сильная головная боль и общее недомогание. И это не новость для других распространенных вакцин — например, против гриппа. Дело в том, что эти осложнения обычно проходят через 24−48 часов после прививки», — предупреждает Хосе Антонио Форкада, президент Национальной ассоциации медицинского дела и вакцин (ANENVac).

Вакцина

Тем не менее, как подтверждается в третьем отчете фармаконадзора по вакцинам против COVID-19, а также исходя из слов Гваделупы Фонтан, медсестры из Генерального совета медсестер (CGE), эксперта по вакцинам, «мы видим, что эти побочные эффекты в большей степени проявляются у молодых людей».

«При вакцинировании AstraZeneca наиболее заметные реакции проявляются при первой дозе, тогда как среди медицинского персонала, вакцинированного Pfizer или Moderna, большее влияние наблюдается при применении второй дозы. Но этому есть объяснение, поскольку это также происходит с другими вакцинами, такими как против гриппа, поскольку это сигнал иммунной системы, которая реагирует на антиген и белок вируса. Организм борется с этим, чтобы начать генерировать антитела, которые защищают нас. Реакция более резкая у молодых людей, потому что их иммунная система более мощная и обладает большей способностью реагировать», — уточняет Форкада.

Какая опаснее?

Помимо описанных проблем, которые характерны для любой вакцины, для экспертов неудивительно, что сейчас появляются многие другие, более редкие осложнения, такие как тромбозы. «Но это проблемы не только AstraZeneca, поскольку жалобы поступают и на Pfizer с Moderna», — говорит Сальвадор Макип, доктор медицинских наук в области молекулярной генетики Университета Лестера (Англия).

Однако сейчас «вопрос на миллион долларов» состоит в том, чтобы понять, почему количество предполагаемых случаев тромбозов и возможных проблем со свертыванием крови выше среди людей, привитых оксфордской вакциной, по сравнению с группой населения, иммунизированной вакцинами Pfizer или Modernа.

(сс) Navy Medicine Вакцина компании Moderna

«Объяснения как такового нет, но существует гипотеза, что влияет на это пол людей, которые получают каждую из этих вакцин, поскольку возникновение тромбов чаще встречается у молодых женщин, а AstraZeneca используется именно в группе людей моложе 55 лет — например, полицейские, фармацевты или учителя, где также много женщин, — в то время как две других, используемые для пожилых людей и медицинских работников, по статистике, с меньшей вероятностью могут вызвать эти случаи», — предупреждает Маркос Лопес, президент Испанского общества иммунологии (SEI), который напоминает, что «необходимо детально изучить, были ли у людей, перенесших такую серьезную реакцию, генетические проблемы, которые еще не проявились, что часто встречается у молодых людей».

Больше преимуществ, чем рисков

В любом случае такие проблемы, как возможное появление тромбов или проблемы со свертыванием, — это очень редкие исключения, типичные для любого препарата. Таким образом, вердикт научного сообщества однозначен и убедителен: преимущества намного перевешивают возможные риски.

«Установление причинно-следственной связи между 30 случаями тромбоза из 17 миллионов вакцин, введенных в Европе и Великобритании, крайне затруднено. В целом преимущества огромны, но, к сожалению, восстановление доверия, утраченного из-за этой ситуации, снова потребует много времени и усилий», — сожалеет Амос Гарсиа Рохас, президент Испанской ассоциации вакцинологии (AEV). И, как заверяет исследователь CSIC Висенте Ларрага, чья вакцина против SARS-CoV-2 будет завершена к концу 2021 года, такого рода необычные побочные эффекты вполне ожидаемы: «Это абсолютно нормально, тем более когда эти вакцины предназначены для общего применения, то есть миллионами людей, у которых есть предыдущая генетическая изменчивость, которая может определять нечастые и неожиданные нарушения здоровья».

NIAID Вакцинация

Хотя путаница, возникшая в наши дни, может привести к отказу от вакцины AstraZeneca, правда состоит в том, что произошедшая ситуация становится надежным доказательством того, что «системы фармаконадзора работают очень хорошо при обнаружении этих реакций, поскольку они были тщательно изучены», — говорит Форкада, который настаивает, что «эти ситуации показывают, что в Испании есть сильные системы фармаконадзора.

«Они работают и проводят очень тщательное наблюдение, причем с максимальной скоростью. Таким образом, мы будем уверены, что преимущества перевешивают риски. Кроме того, они являются примером прозрачности, которая должна передавать спокойствие населению», — говорит Эмилиано Алегре, член Группы оценки лекарственных средств.

Не вызывает больше тромбов

Число тромбов, зарегистрированных среди вакцинированного населения, по данным Европейского агентства лекарственных средств, ниже, чем ожидалось, поэтому «глобального риска возникновения тромбов нет, хотя его расследование будет продолжаться», — говорится в заявлении, опубликованном 18 марта этим органом.

«В Испании заболеваемость венозным тромбозом в целом составляет от одного до двух случаев на тысячу жителей в год, в то время как тромбоз венозного синуса обычно встречается у одного человека на 100 000 человек в год, а у женщин эта цифра удваивается до двух случаев», — говорит Рамон Лекумберри, содиректор отдела гематологии в клинике Университета Наварры.