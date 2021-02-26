Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить в стране использование британо-шведской вакцины AstraZeneca от коронавируса на фоне случаев нарушения свертываемости крови у взрослых после прививки, об этом сообщает министерство здравоохранения.
Минздрав Азербайджана одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для использования.
AstraZeneca заявила о безопасности вакцины несмотря на приостановку ее применения в ряде стран.
Компания считает, что 15 случаев тромбозов глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии среди 3 млн привитых в США — это гораздо меньше побочек, чем можно было ожидать.
По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 14 марта 2021 года выявлен 119 499 761 заболевший коронавирусом, прирост за сутки составил 450 330 случаев.