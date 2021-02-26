Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб всем странам, а прогнозы её окончания — туманны. Уже более 120 миллионов человек заразились SARS-CoV-2, около 2,7 миллионов умерли.

Больше всего пациентов скончалось в США (почти 500 тысяч). Только один Нью-Йорк потерял от коронавируса больше людей, чем во время Второй мировой войны, войны во Вьетнаме, во время урагана Сэнди и при теракте 11 сентября вместе взятых. За год от COVID-19 скончались более 30 тысяч ньюйоркцев, заявил мэр города Билл де Блазио.

Медики всего мира возлагают большие надежды на вакцинацию и коллективный иммунитет. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с мировой эпидемией коронавируса и её последствиями.