Фотография с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в маске с надписью FCKNG QRNTN спровоцировала горячие споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 22 марта в социальной сети Facebook.

Tiktok.com/@midrussia Сергей Лавров в маске

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«Хочу такую же маску! Где можно приобрести?» — задаётся вопросом Lala A.

Многие пользователи дали положительную оценку решению российского министра сфотографироваться в маске с провокационной надписью. Граждане уверены, что это всего лишь юмор, просто его не все поняли.

«Самый лучший министр иностранных дел! Шутки понимать дано не каждому», — уверена Ирина Б.

Некоторые комментаторы всё же выразили сомнение в том, что Лавров поступил разумно. Граждане указали на то, что представителю МИД стоило бы вести себя более серьёзно.

«Уважаю нашего Сергея Лаврова, но надпись на маске, руки в карманах — как-то это вызывающе ко всему. Ведь целыми сутками про карантинные меры «гуторят» с экранов, а здесь… странно это всё», — считает Галина Л.

Ряд граждан привёл в пример то, как себя позиционировали российские дипломаты разных периодов истории страны. Никто из них, уверены граждане, не пошел бы на такой шаг, на который решился Лавров.

«Не могу представить себе, например, Витте, Молотова или Громыко в такой маске. Или даже Примакова», — пишет Alexey S.

Часть людей указала на то, что причиной такого резкого отношения к Лаврову стало то, что он представляет Россию, а не, к примеру, Соединённые Штаты.

«Если бы это было на маске у Байдена, то тут бы «либерда» выла от экстаза», — написала Katia G.

Несмотря на всё это, большинство комментаторов отреагировали на фотографию с позитивом. Граждане считают, Лавров создал отличный информационный повод, который привлёк к его личности внимание.

«Уже то, он что разворошил здешнее осиное гнездо, в этом он молодец! Супер министр! С юмором», — поделился своим мнением Ирина О.

Напомним, 22 марта в официальном аккаунте МИД России в TikTok появилась фотография министра Сергея Лаврова в Китае, на которой тот стоит в маске с надписью FCKNG QRNTN.