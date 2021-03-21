В Екатеринбурге закончено расследование по факту гибели медсестры на одном из перекрёстков. Водитель автомобиля Lexus избежал уголовной ответственности, пишут СМИ.

Ганс Гольбейн Младший. Смерть и адвокат. 1523—1526

Трагедия произошла 18 октября 2020 года. 45-летняя Светлана А. управляла автомобилем Hyundai Accent. Она выехала с улицы Турбинной на проспект Космонавтов, и в этот момент в неё врезался Lexus, за рулём которого был пьяный Дмитрий П. Удар пришёлся прямо по стороне водителя, после чего Lexus вынесло на трамвайный путь.

Авария вызвала широкий резонанс. Погибшей оказалась работавшая медсестрой мать двоих детей. По данным E1.ru, уголовное дело не стали возбуждать потому, что А. должна была уступить П., ехавшему по главной дороге, но не сделала этого, чем допустила грубое нарушение Правил дорожного движения. В Главном следственном управлении, впрочем, в ответе журналистам признали, что водитель Lexus был пьян, то есть тоже допустил серьёзное нарушение. Но это стало основанием не для уголовного дела, а для административного.

При этом сразу после трагедии очевидцы обращали внимание на высокую, по их мнению, скорость, с которой ехал Lexus. «Нёсся, как в последний раз», — заявил представителям СМИ один из граждан. Кстати, момент столкновения попал на записи видеокамер. И на кадрах видно, что скорость этой машины была если не больше разрешённой в городе, то всё равно достаточно высокой для того, чтобы нанести по автомобилю медсестры смертельный удар.

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Отметим, на форумах и в соцсетях мнения граждан разделились. Одни считают, водителя Lexus не нужно привлекать к уголовной ответственности, а женщина-водитель сама виновата в трагедии. Другие же полагают, что люди, которые ездят в таких «крутых» машинах, имеют возможность уйти от наказания.

«Раз на «Лексусе», значит, значимый для общества. Раз значимый, значит, все, кто должен был вынести правильный приговор, наложили в штаны», — делает вывод один из интернет-пользователей. Соглашаться с ним или нет — решать вам…