Екатеринбург, , 05:49 — REGNUM В Екатеринбурге на перекрёстке улицы Турбинной и проспекта Космонавтов в ДТП погибла женщина-водитель. Об этом пишут СМИ.

Авария произошла днём 18 октября. По данным Е1.Ru, гражданка была за рулём автомашины Hyundai Accent. В неё врезался автомобиль Lexus, причём удар пришёлся по стороне водителя. Как сообщил порталу один из очевидцев, светофор на данном участке оказался неисправен. Что касается машины Lexus, то её скорость была, по его словам, приличная.

«Мне надо было повернуть направо, девушка на Hyundai Accent стояла рядом со мной. Мы подъехали к светофору, я заметил этот Lexus. Он нёсся, как в последний раз», — рассказал изданию очевидец.

Спасти находившуюся внутри женщину не удалось. Её пассажир не получил травм, отделавшись шоком.