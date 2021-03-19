18 марта цены на нефть стали стремительно терять своипозиции на фонепоявления новостей об ухудшении эпидемиологической обстановки в странах ЕС. Рядевропейскихстран уже возобновили введение ограничительных мер из-за нового всплеска заболеваемости COVID-19. Дополнительным негативным факторомстал и разразившийся скандал вокруг вакцины AstraZeneca, уже запрещенной в нескольких крупных европейских странах из-зарисков возникновенияпобочных эффектов. Новый всплескчисла зараженийCOVID-19 и слишком медленные темпы вакцинации населения перед летним сезоном существенно снизили уверенность участников рынка в том, что в ближайшие месяцы сохранится сильный спросна топливо.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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На этом фоне подверглись сомнениям и ранее озвученные позитивные прогнозы ОПЕК+. Так, согласно прогнозу альянса, на горизонте годана нефтяном рынке ожидается дефицит, который может достигнуть своего пика в мае, когда спрос превысит предложение на2 млн б/с. При этом страны — участницы альянсапродлилидействующие квоты по сокращению уровня добычи до конца апреля, чтостало поводом для ралли на нефтяном рынке и достижения котировок фьючерсов к уровням $70 за баррель за нефть марки Brent. Теперьже всепозитивные прогнозынаходятся под угрозой пересмотра, что провоцируетраспродажи на рынке и, как следствие, коррекцию нефтяных цен.

По итогам торговой сессии четверга, 18 марта, фьючерсы на Brent растеряли все свои достижения с начала марта, снизившись до уровней $63−63,5 за баррель и тестируя в моменте уровень поддержки в $62 за баррель. По моему мнению, данный уровень поддержки устоит в ближайшее время, а котировкибудут консолидироваться на более высоком уровне$63−65 за баррельBrent.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

Сегодня, 19 марта, вечеромрынки ожидают публикаций еженедельных данных по буровой активности в СШАотнефтесервисной компанииBaker Hughes, которые являются опережающиминдикаторомдинамики американской добычи, а значит, иважной составляющей рыночного баланса, ставшей таковой за последние несколько лет. Начиная с середины февраля тренд на рост числа активных буровых установок замедлился, и вближайшее времяинвесторы ожидают ясности — перейдет лиэтотпоказатель к консолидации иличисло активных буровых установок продолжит свой рост. Очевидно, что продолжение роста станет дополнительнымтревожным сигналом длярынка нефти, увеличивающимвероятность более высокого предложениянефти и нефтепродуктов со стороны США во II полугодии 2021 года.