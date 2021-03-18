Начиная с 18 марта на Балеарских островах будут требовать отрицательные тесты на коронавирус для путешественников, прибывающих из любого региона Испании, независимо от совокупной заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч жителей этой территории, и из-за рубежа. Об этом заявила 17 марта глава региона Франкина Арменгол, сообщает Última Hora.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это ужесточение ограничений продлится до 11 апреля.

Следует отметить, что комитет минздрава при МИД также объявил, что усилит меры контроля COVID-19, которые проводились с начала пандемии для путешественников, прибывающих на Балеарские острова из-за границы.

Правительство пояснило, что «цель ужесточения контроля, сформулированная в указе главы правительства, — сохранить текущую ситуацию с твердым обязательством по дальнейшему сокращению передачи коронавируса на территории островов в целях защиты здоровья и безопасности граждан, предотвращения и сдерживания роста числа инфекций и смягчения медицинских, социальных и экономических последствий пандемии».

Ибица. Балеарские острова

Таким образом, все пассажиры, прибывающие на острова по воздуху или по морю, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в пункте отправления за 72 часа до поездки, или пройти тест по прибытии (при условии, что цель их поездки считается обоснованной).

Все пассажиры обязаны заполнить форму для проверки здоровья, которую они должны предъявить при въезде. После заполнения она генерирует QR-код, который будет предоставлен в зоне контроля здоровья. Эта форма включает информацию о пассажирах, информацию о состоянии здоровья и причину поездки.

Правила разделяют пассажиров на три группы: пассажиры без уважительной причины, пассажиры, прибывшие на Балеарские острова по уважительной причине, и местные жители. Пассажиры без уважительной причины, не предоставившие отрицательный результат тестов на контроле по здоровью, подвергаются штрафу в размере до 3000 евро, и кроме того, должны будут пройти тест в аэропорту.

Что касается пассажиров, которые прибывают по уважительной причине, они должны заполнить форму проверки здоровья, объясняя причины поездки, и предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом, полученным за 72 часа до их прибытия, а также записаться на прием для осмотра по прибытии в Covid Express или пройти тест в аэропорту или порту. В противном случае им придется пройти 10-дневный карантин.

Тест на коронавирус

В случае с местными жителями условия путешествия соответствуют тем, которые указаны для пассажиров с обоснованной причиной, но им будет бесплатно предоставлен ПЦР-тест в пункте отправления, чтобы их прибытие на острова было проще и во избежание скопления людей в аэропорту прибытия. Стоимость теста будет брать на себя правительство, которое заключило соглашения с 220 лабораториями, расположенными в 17 автономных сообществах.

Жители, которые покинули острова за 72 часа до своего возвращения, грузовые перевозчики, экипажи судов и самолетов или путешественники-спортсмены не должны проходить тестирование. То же касается детей младше шести лет.

Что касается международных путешественников, двойная проверка контроля на COVID-19 подразумевает, что дважды проверяется, действительно ли пассажир путешествует с отрицательным ПЦР-тестом (с помощью QR-кода, например). Все иностранные путешественники, независимо от их национальности, должны будут пройти первичный контроль, где измеряется их температура и проводится визуальный осмотр. Кроме того, путешественникам необходимо заполнить бланк контроля здоровья.