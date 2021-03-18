Иными словами, будущее украинской ГТС (как и «Северного потока») — в руках Байдена. А Байден — в откровенном «шпагате».

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

С одной стороны, он дисциплинированно выполняет заказ — зачистку богатого европейского рынка для американского сжиженного природного газа (СПГ). Поэтому считает СП-2 «плохой сделкой для Европы». Но так не считает Германия.

А ведь одной из основных своих политических задач администрация Байдена видит возобновление трансатлантических евро-американских связей, изрядно потрепанных в президентство Трампа. После БРЕКЗИТ-бегства Англии в Европе «правят бал» Германия и Франция. Поэтому европейская политика Байдена во многом будет строиться по сценарию «мы говорим Брюссель, подразумеваем Берлин».

«Сумрачный немецкий гений» прекрасно умеет считать, учитывать и делать выводы. А нынешняя зима показала, что уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) в Европе на начало марта снизился до 32,56%. Это на 4,9 процента ниже среднего показателя за последние пять лет. У распорядителей европейского бала вообще беда: в Германии запасы снизились до 27,27%, а во Франции до 18,72%, что является самым низким уровнем среди стран региона (данные приведены Gas Infrastructure Europe).

Рассчитывать на увеличение объемов «своего» газа Европе не приходится, поскольку Норвегия собирается прекратить поставки газа в Европу с месторождений Aasta Hansteen и Gullfaks. Полностью рассчитывать на американские поставки тоже боязно: в США не смогли справиться с «техасским коллапсом», когда без тепла и электричества оказались миллионы теплолюбивых жителей этого штата.

Ветрогенераторы

Жизнь показывает, что «возобновляемые источники энергии» (ВИЭ) — тоже «мимо». В том же Техасе в те февральские дни потери от остановки генерации ВИЭ (без учета энергии солнца) составили половину потерь в сравнении с остановкой генерации традиционной энергетики. И это при том, что ВИЭ-генерация — это всего лишь 20% энергосистемы штата.

Надеяться на улучшение погоды, конечно, можно, но не стоит. Европу второй раз атаковал лютый «Зверь с Востока». В 2018 году так (Beast from the East) назвали антициклон Хартмут, а этой зимой — шторм Дарси, принесший из России в Европу холода, снег и опустошение газовых хранилищ.

Точную степень вины Владимира Путина в этих «зверствах» еще уточнят политические эксперты, но уже сейчас известно, что Beast from the East-2 (2021 год), по прогнозам, заставит Европу в четвертом квартале 2020 — первом квартале 2021 года отобрать из своих ПГХ более 83 миллиардов кубов газа. Подобный забор в более теплый зимний сезон 2019−2020 годов составил всего 47,9 миллиарда.

Поэтому не должно удивлять, что действующая немецкая власть, при всех гневных филиппиках в адрес «российской диктатуры», в целом приветствовала «Северный поток — 2» как форму диверсификации поставок топлива. И даже не возражало против создания в земле Мекленбург — Передняя Померания специального фонда для достройки СП-2. Хотя все прекрасно понимают, что «Klima — und Umweltschutz MV» — это не об экологии, а о решении задач российского «Газпрома» на месте выхода СП-2 на сушу.

А Джо Байден оказался «в шпагате». Или, по мнению самой американской администрации, «между молотом и наковальней»: когда хочется и показать единый фронт с Германией и остальной Европой против российской агрессии — и злить ключевого европейского союзника совсем не хочется.

Gazprom.ru Производство труб для газопровода «Северный поток — 2»

Наиболее рациональный выход для Байдена — ждать. Потому что «команда Меркель» в Германии откровенно теряет очки. Об этом свидетельствуют итоги состоявшихся 14 марта выборов в ландтаги двух федеральных земель в Германии. В земле Баден-Вюртемберг партнеры по правящей коалиции «христианские демократы (ХДС) — социал-демократы (СДПГ)» мест в ландтаге не потеряли, но и не приобрели. Зато их противники с «левого фланга» («Союз 90"/"Зеленые» и «Свободные демократы») добавили в свой актив 11 и 6 мандатов соответственно. И теперь им не хватает всего двух «штыков» для формирования большинства. В Рейнланд-Пфальце ХДС тоже потеряла 4 места и столько же добавили в свой актив «Зеленые».

По итогам голосования в Рейнской земле можно отметить еще один интересный момент. В ландтаг впервые вошли шесть депутатов от Freie Wähler, «свободных избирателей», дистанцирующихся от любой из политических партий. И это, похоже, недобрый знак для правящей в Германии коалиции ХДС/ХСС-СДПГ. У них и так достаточно имиджевых потерь из-за пробуксовки вакцинации, недостаточности поддержки бизнесу и, особенно, в связи с «масочным» и «азербайджанским» скандалами.

Все происходящее позволяет предположить, что 26 сентября на политическом Олимпе Германии многое может измениться. И в результате выборов в Бундестаг к власти может прийти новая многоцветная коалиция с участием набирающих темп «Зеленых» и «Свободных демократов». И тогда Байдену станет намного проще, поскольку и те, и другие являются противниками СП-2.

«Поэтому мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы, если он (СП-2 — А.Г.) не будет соответствовать европейским законам, этот проект в таком виде не был реализован» (Анналена Бербок, сопредседатель партии «Союз 90"/"Зеленые»).

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

Инициатива СП-2 «не нужна с энергетической точки зрения, она также угрожает текущим целям защиты климата» (Александер Ламбсдорф, заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии Германии.

С таким подходом и Байдену станет проще: он забудет о дилемме «молот — наковальня» в германском вопросе. А проще всего станет Украине, поскольку Россия будет вынуждена продолжать транзит углеводородов через украинскую территорию. Если, конечно, не начнет злобно перенацеливать свои сырьевые потоки на азиатский рынок. И ожидать, когда на Европу накатит очередной Beast from the East.

В любом случае — шанс для Украины имеет место. И она не должна этот шанс упустить. Это касается и дипломатии, для которой гиппократовский принцип «primum non nocere» (прежде всего — не навреди) имеет не меньшее значение для медицины. Меньше всего в данной ситуации Украине навредить может молчание — ведь, в принципе, уже все сказано и даже принято к исполнению.

Но украинские «птенцы гнезда МИДова» вредят с постоянством, достойным куда лучшего применения. Как, например, посол Украины в Германии Андрей Мельник, который уже не первый год учит немцев как историю учить или какие памятники ставить.

И вот новый пассаж. Посол разместил в «Berliner zeitung» статью с диагнозом «морального долга Германии» за «нацистскую тиранию, которая привела к более чем восьми миллионам украинских жертв войны». Цель Мельника, может быть, и благородна — возвращение Украине Крыма, но глупость нельзя оправдать даже самыми благородными потугами.

Heinrich-Böll-Stiftung Андрей Мельник

Большую половину статьи Мельник посвятил описанию двух эпизодов немецкой оккупации Крыма. А потом предлагает Германии, «учитывая ее колониальное прошлое в Крыму… сыграть ведущую роль в прекращении варварства Путина и освобождении полуострова из его когтей». То есть — еще более вмешаться «плечом к плечу с новой американской администрацией» в политические события на территории Украины. Заявления, санкции, помощь, голосования — все это для Украины со стороны Берлина уже было. Какую еще роль Мельник предлагает сыграть Германии, особенно «с учетом ее колониального прошлого»? Военное вмешательство?

Но тогда послу стоит напомнить, что в ХХ веке «немецкие Фрицы» накатывали на «русских Иванов» дважды. И дважды были «откачены», потеряв на славянских полях свой и Второй (1918 год), и Третий (1945-й) Рейхи. Новая sacrum bellum, может быть, и вызовет азарт у некоторой части населения. Но у большей части она вызовет идиосинкразию по отношению к агитатору идеи. И по отношению к стране, которую он представляет. У которой, пока, появился шанс.