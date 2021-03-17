Испанское исследование пришло к выводу, что у женщин, принимающих противозачаточные таблетки, при заражении коронавирусом развиваются менее тяжелые формы заболевания. Об этом пишет издание La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Одним из побочных эффектов COVID-19 является образование тромбов с последующим риском тромбоза. Это обстоятельство подняло вопрос о том, могут ли быть вредными определенные лекарства, которые связаны с повышенным риском тромбоза.

Статья Иньяки Лете, главы гинекологической службы Госпиталя де Араба, опубликованная в «Европейском журнале контрацепции и репродуктивного здоровья», проливает свет на эту проблему.

«Вначале было мало что известно и было замечено, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 чаще развивается тромбоз. Поскольку использование эстрогенов в противозачаточных средствах или гормональной терапии в период менопаузы связано с повышенным риском тромбоза, некоторые научные общества рекомендовали ограничить их использование женщинам даже с легкой формой COVID-19, в то время как другие выпустили менее строгие рекомендации. Ключевым моментом было рассмотрение того, могут ли пути увеличения риска тромбоза в двух группах (эстрогены и COVID-19) иметь суммарный эффект и, таким образом, дополнительно увеличивать риск тромбоза. Я решил просмотреть опубликованные исследования ковида и эстрадиола, чтобы попытаться уточнить, какая из позиций была более правильной с точки зрения доказательств: ограничительная или наименее ограничительная», — говорит Лете.

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Результат его исследования оказался неожиданным: «Главный вывод состоит в том, что данные исследований, которые мы знаем на сегодняшний день, указывают на защитную роль эстрогенов перед опасностью COVID-19. Этот защитный эффект показали не только эндогенные (вырабатываемые яичниками), но и экзогенные (контрацептивы или гормональная терапия)».

Так безопасно ли принимать таблетки, несмотря на COVID-19?

«У нас нет данных о том, что на самом деле происходит с женщинами, инфицированными SARS-CoV-2, которые принимают противозачаточные таблетки. У нас есть два исследования, в которых у женщин, принимающих противозачаточные таблетки, при заражении вирусом развиваются менее тяжелые формы болезни. У нас также есть данные исследований in vitro, в которых эстрадиол препятствует клеточной инфекции SARS-CoV-2, и опыт центров, где пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, лечились и получают лечение эстрадиолом. Это косвенные данные, но, с моей точки зрения, они позволяют нам сделать вывод, что продолжать прием таблеток, несмотря на COVID-19, кажется безопасным», — говорит Лете.

Таким образом, пациентам с бессимптомной, легкой или умеренной формами COVID-19, которые не требуют госпитализации, можно продолжать использовать противозачаточные препараты без ограничений. Обратите внимание, что эстроген, который показал свою эффективность при новом коронавирусе, — это эстрадиол, присутствующий только в некоторых таблетках, и что нет данных об этинилэстрадиоле и эстрогене в большинстве таблеток.