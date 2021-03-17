Заявление источника агентства Reuters, согласно которому четыре страны Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса «Спутник V», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 16 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

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«Словакия купила, но министра здравоохранения сразу в отставку отправили», — отметил Дмитрий А.

Многие пользователи позитивно отреагировали на стремление европейских стран начать переговоры, чтобы российская вакцина оказалась на рынке Евросоюза.

«Вот бы в Европу привезли поскорее. Как будет разрешение ЕС — через посольства вакцинировать. Если со стороны глобальной провокации не создадут, чтобы сломать тренд», — пишет Alex I.

Некоторые комментаторы предложили российскому руководству поставить перед этими странами условие, согласно которому «Спутник V» попадёт в Европу только после того, как ЕС снимет свои санкции с Российской Федерации.

«Пусть сначала снимают санкции. А потом просят наш Спутник», — написал Виталий Н.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

Нашлись и те, кто отметил, что Евросоюз крайне долго раздумывает над тем, чтобы пустить на свою территорию российскую вакцину. Люди указали на то, что препарат успешно расходится внутри России.

«Пока они думали, у нас всё разобрали», — считает Максим В.

Напомним, 15 марта агентство Reuters опубликовало информацию со ссылкой на дипломатический источник в ЕС, что четыре страны Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса «Спутник V».