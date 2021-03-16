Март выдался «урожайным» для Центробанка России. Ведомство Эльвиры Набиуллиной в один день отозвало лицензии у двух банков и аннулировало ещё у одного. ИА REGNUM выяснило, кто лишился портфеля банкира в этот раз.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Напомним, за 2020 год почти 40 российских банков по разным причинам остались без лицензий, то есть фактически ушли с рынка. 2021 год начался с прогноза о предстоящих потерях в этом сегменте экономики. Эксперты считают, что в реестре российских банков станет на 30 строчек меньше. Первая лицензия в текущем году была аннулирована в феврале. «Банк ПСА Финанс РУС», подконтрольный французскому автомобильному концерну, отработав более десяти лет, заявил о добровольной ликвидации.

12 марта 2021 года Центробанк России отозвал и аннулировал сразу четыре лицензии, три из которых у банков. Четвёртым в списке было АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая расчётная палата» из Казани.

«Альба Альянс»: добровольный уход

ООО «Коммерческий банк «Альба Альянс», занимавшее по размеру активов 282-е место, покидает рынок самостоятельно. Организация подала ходатайство об аннулировании «в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации».

Данный банк был учреждён в декабре 1993 года. Его единственным акционером, а также главой совета директоров был Дмитрий Пяткин. До скандала с акциями «Башкирской содовой компании», которые по иску генпрокурора вернули на баланс государства, о данном бизнесмене мало кто из широкой общественности слышал. Когда же СМИ начали выяснять, кто стоит за основными акционерами «Башсоды», фамилия Пяткина появилась рядом с Сергеем Черниковым (данные совпадают с данными бывшего первого вице-губернатора Ненецкого автономного округа). Оба были учредителями «Башхима».

Soda.ru Управление производства Сода

В биографии Пяткина есть должности в «Башкирской химии», «Торговом доме «Башхим», ОАО «Сода», «Башкирская содовая компания», а в бизнес-портфеле — доли в нескольких башкирских компаниях.

О причинах ликвидации банка ничего не сообщается. Решение было принято Дмитрием Пяткиным 12 августа 2020 года.

Из отчёта юрлица за девять месяцев 2020 года следует, что он был частью банковской группы, в которую ранее входила кипрская фирма S. L Capital Services Limited, но в июле 2020 года банк продал этот актив. Покупатель не указывается.

В отчётности за тот же период сообщалось, что обязательства банка перед клиентами на конец сентября 2020 года составляли 153,2 млн рублей, сократившись относительно начала года почти в 12 раз.

Примечательно: в 2019 году средства клиентов являлись одним из основных источников формирования активных операций банка. На конец декабря 2019 года сумма срочных вкладов физлиц составляла более 780 млн рублей.

«С учётом доходов и расходов по прочим финансовым инструментам чистые доходы банка составили 194 773 тыс. рублей, сократившись в сравнении с 2018 годом на 40,1%», — отмечалось в отчёте за 2019 год.

«ФорБанк»: вместо слияния — лишение лицензии

Банк, который в августе 2020 года объявил о приобретении пакета акций пермского «Почтобанка», стал первым в списке регулятора, кто лишился лицензии не добровольно.

ФорБанк

У московского АКБ «ФорБанк» отозвали лицензию, когда он занимал 221-е место по размеру активов в РФ. Регулятор «вывел» его с рынка из-за частых нарушений профильного законодательства, но детали не сообщаются.

В 2017 году к «ФорБанку» был присоединён АО «Народный земельно-промышленный банк». В сентябре 2020 года была начата схожая процедура с пермским «Почтобанком», по которому 20 августа 2020 года внеочередным общим собранием акционеров было принято решение о реорганизации в форме присоединения к «ФорБанку». Планировалось, что процедура займёт год, а все права и обязанности «Почтобанка» перейдут к «ФорБанку». После того как была отозвана лицензия, руководящие органы пермского банка сделали заявление, что кредитные организации «не взаимосвязаны и не имеют финансовых взаимоотношений», а «ФорБанк» акционером «Почтобанка» не является.

Почтобанк

Действительно, на февраль 2021 года связи между кредитными организациями были лишь через физлицо. Например, Станислав Баранов владеет в пермском банке долей в 9,6%, а в «ФорБанке» он занимал пост главы правления и владеет пакетом в 5,39% акций.

Главой совета директоров «ФорБанка» является Сергей Королев (1,77% акций). На октябрь 2020 года крупными акционерами также были 15 физлиц с пакетами от 1,5 до 9,9% акций. Помимо уже перечисленных, по 9,9% имеют Сергей Кузнецов, Николай Семенов и член совета директоров Юлия Синявская.

По итогам 2019 года активы «ФорБанка» увеличились на 4,2%, составив более 6,7 млрд рублей.

«В целом по банку по итогам работы за отчетный период получена прибыль в размере 33 326 тыс. рублей», — уточнялось в пояснительной записке к отчетности банка за девять месяцев 2020 года.

В документах уточняется, что чистая ссудная задолженность клиентов за девять месяцев 2020 года сократилась на 9,75%, составив 4,442 млрд рублей. Корпоративный портфель на начало октября 2020 года составил 3 891 273 тыс. рублей.

«Современные стандарты бизнеса»

Третьим банком, который в этот же день остался без лицензии по решению регулятора, стало ООО КБ «Современные стандарты бизнеса», занимавшее по размеру активов 352-е место. И снова среди причин такого решения ЦБ РФ, как и в случае с «ФинТехом» и карельской «Онегой», мы видим нелегальные онлайн-казино и букмекеров. ЦБ РФ сообщил, что деятельность «ССтБ» была «ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

До 18 марта 2021 года «Агентство по страхованию вкладов» выберет банки-агенты, которые не позднее 26 марта начнут выплачивать клиентам «ССтБ» страховое возмещение в размере до 1,4 млн рублей.

Владельцами ООО являются 12 физлиц, в том числе председатель совета директоров Евгений Предеин — 9,99%. Среди собственников банка с долями порядка 9,9% — Виктория Кулешова (председателем правления являлся Павел Кулешов), Наталья Полкачева, Сергей Минько, Татьяна Студеникина, Светлана Примысская, Андрей Кривоногов, Александр Филатов. Долю в 8,2% имеет Владислав Меркулов (первый замглавы правления), а в совет директоров входила Татьяна Меркулова.

«За период с 1 января 2020 года по 30 сентября 2020 года открыто 64 расчётных счета, а также 123 счетов депозитов физических лиц», — отмечается в отчётности «ССтБ».

На начало октября 2020 года в банке общий объём кредитного портфеля составил 1,282 млрд рублей.