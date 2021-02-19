19 февраля 2021 | Время чтения 3 мин

Анастасия Степанова, , 06:10 — REGNUM Похоже, начинает сбываться прогноз экспертов о том, что российский рынок покинут более 30 банков. 18 февраля была аннулирована первая лицензия в 2021 году. Банк, подконтрольный французскому автомобильному концерну, отработав порядка 12 лет, решил уйти с рынка самостоятельно. ИА REGNUM проанализировало финансовые итоги ООО «Банк ПСА Финанс РУС» и структуру его собственности.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, рейтинговое агентство «Эксперт РА» обнародовало исследование по индексу здоровья российского банковского сектора, из которого следовало, что 33 банка находятся в зоне повышенного риска. То есть фактически более 30 банков рискуют остаться без лицензий за 2021 год.

Французский концерн «свернул» банк в России

18 февраля 2021 года Центробанк России сообщил об аннулировании лицензии у ООО «Банк ПСА Финанс РУС», указав, что это происходит «в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации». Банк находится на 296-м месте по размеру активов и не является участником системы страхования вкладов.

Из отчётности банка за 9 месяцев 2020 года известно, что у него не было лицензии на привлечение денежных средств физлиц. Региональной сети организация также не имела. Единственный кредитно-кассовый офис, помимо Москвы, был в Самаре.

Фактически банк занимался кредитованием клиентов для покупки автомобилей Peugeot и Citroen. Он полностью контролировался группой PSA (ранее называлась PSA PEUGEOT CITROEN).

О бенефициарах

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Банк ПСА Финанс РУС» учреждено 13 марта 2008 года. Уставный капитал — 1,9 млрд рублей. Глава правления — Елена Дегтярева, которая ранее работала в ЗАО «БНП Париба Банк» и ЗАО «Рабобанк». Владельцами ООО являются две иностранные компании: 65% доли у французского «Банк ПСА Финанс» (Banque PSA Finance) и 35% у «ПСА Файненшл Холдинг Б. В» (Нидерланды).

В России у «Банк ПСА Финанс» есть ещё один актив — ООО «Пежо ситроен лизинг», созданное в апреле 2016 года. Уставный капитал фирмы — 50 млн рублей, она работает в сфере финансовой аренды. С 26 августа 2020 года фирма также числится в стадии ликвидации.

Конечным бенефициаром банка в открытых источниках называют STELLANTIS N.V. (Лондон) — транснациональную корпорацию по производству автомобилей. Она была образована в 2021 году после слияния итальяно-американского производителя автомобилей Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской фирмы Groupe PSA.

Финансовые итоги

В открытом доступе за 2020 год есть пока лишь данные за девять месяцев работы банка. Из материалов следует, что с октября 2019 года он перестал выдавать ссуды физлицам, то есть сворачивать бизнес фактически начали ещё тогда.

Ссылаясь на комитет автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса, авторы отчёта уточнили, что за рассматриваемый период продажи новых легковых автомобилей относительно этого же периода 2019 года в целом снизились почти на 14%.

«Снижение продаж за 9 месяцев 2020 года связано с ситуацией с COVID-19. Дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность. Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых Ассоциацией европейского бизнеса», — уточнялось в отчёте.

При этом итоги работы подконтрольного банка были не так уж плохи. К примеру, в сентябре 2020 года было принято решение о направлении части прибыли на выплату дивидендов в размере 500 млн рублей.

В отчётности за этот период отмечалось, что в январе 2021 года планируется аннулирование лицензии банка, а в сентябре 2021 года — последующая ликвидация юрлица. В свете этого с июня 2020 года новое финансирование дилеров не велось, а банку остались лишь некоторые технические нюансы для окончательной ликвидации.