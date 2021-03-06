Темой недели с 8 по 14 марта 2021 года, наиболее обсуждаемой жителями Ростова-на-Дону в социальных сетях, стала борьба с неприятным запахом воды. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Следите за развитием событий в трансляции: «Как отметили Масленицу в России и за рубежом — все новости»

АО «Ростовводоканал» запустил очистительную установку на активированном угле, которая поможет, как утверждают специалисты, нейтрализовать неприятный запах воды. Однако ростовчане обещаниям уже мало верят и с иронией восприняли это сообщение. Некоторые поделились фотоснимками, на которых видно, что качество воды ещё больше ухудшилось.

«Так что, реку [Дон] уже не нужно менять?» — задался вопросом один из участников паблика «Ростов Главный», припомнив «Ростовводоканалу» хамство и предложение переехать в другой город, чтобы вода перестала быть вонючей.

«Они теперь будут воду прямо из канализации брать. А что, очистная новая — потянет», — иронично заметил ещё один интернет-пользователь.

«Отмыв денег к запуску готов», — высказался ростовчанин.

hildgrim Грязная вода из-под крана

Подробнее: Ростовчан избавят от вонючей воды

В Ростове-на-Дону назвали несколько причин неприятного запаха воды

Масленицу, вопреки действующим запретам на проведение массовых мероприятий, отметили жители Ростовской области. В социальных сетях появились десятки фотоснимков, свидетельствующих о том, что проводы зимы на Дону всё-таки состоялись. На улице Жмайлова в Ростове-на-Дону, например, взрослые вместе с детьми изготовили масленичное чучело, вынесли на улицу угощения, водили хороводы.

«Жители Советского района Ростова устроили масленичную вечеринку в переулке Красноярском. Водят хороводы, едят блинчики», — написал интернет-пользователь в паблике «Ростов Главный».

При этом власти Ростовской области заранее предупредили жителей, что традиционного ритуала сожжения Масленицы в этом году не будет. Это связано с пока ещё действующим запретом на проведение массовых мероприятий.

Подробнее здесь: В Ростовской области решили не сжигать Масленицу

На минувшей неделе стало известно о 23-летнем жителе хутора Верхнеподпольный Аксайского района. Георгий Ермоленко на своём автомобиле доехал до Северного полярного круга. Чтобы увидеть яркое природное явление — северное сияние, хуторянин преодолел несколько тысяч километров. На покупку бензина он зарабатывал по пути следования.

Елена Чернышова ИА REGNUM Северное сияние

В Ростове-на-Дону задержаны дворники, которые с лопатой набросились на пенсионера. В результате конфликта, который перерос в рукоприкладство, пострадавший получил различные травмы. Мужчине наложили шесть швов и гипс. Коммунальщикам грозит тюремный срок.

Участок недостроенного перехода в районе кольца на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону превратился в помойку. Ростовчане сетуют, что подобные мусорные очаги могут увеличиться. Власти пытаются найти подрядчика, чтобы ликвидировать несанкционированную свалку.