Не умственно отсталые! На Кавказе оскорбились низким рейтингом образования
Качество образования в большинстве субъектов Северо-Кавказского федерального округа оказалось самым низким в России. Такие данные привел 11 марта Рособрнадзор. Ниже всех в РФ оценили уровень образования в Ингушетии — всего в 7,8 балла. Немного лучше ситуация в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне, а лидером среди своих соседей по округу по уровню образования стало Ставрополье.
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Рейтинг низкий, а баллы на ЕГЭ — наоборот
Однако большинство жителей Северного Кавказа не согласились с такой оценкой, посчитав ее несправедливой и оскорбительной.
Есть среди откликов пользователей паблика kchr09 в соцсети на эту тему мнения о том, что виноваты во всем учителя, неправильно выстроенная система обучения в субъектах СКФО, поборы в школах и множество других факторов.
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Кстати сказать, еще пару лет назад в Дагестане не справились с проверочными работами в конце учебного года 34% претендентов на золотую медаль. А министр образования региона Уммупазиль Омарова тогда заявила, что «в некоторых городах медалистом становится каждый пятый школьник, но ЕГЭ некоторые наши «отличники» сдают на двойки».
В 2017 году в Карачаево-Черкесии золотую медаль вручили каждому пятому выпускнику, а в Кабардино-Балкарии численность медалистов составила 17,3% от общего количества выпускников. Для сравнения: в том же году в Москве и Санкт-Петербурге золотую медаль получили лишь 8,9% и 7,1% выпускников школ соответственно.
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Бедные учителя — плохие знания
Было высказано несколько комментариев в защиту учителей, на которых многие пользователи соцсети, обсуждающие эту тему, обрушились с обвинениями в плохой работе. Им посочувствовали из-за большого объема работы, в том числе административной, и из-за маленьких зарплат.
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Кто «унизил» Кавказ рейтингом образования
Между тем это не какой-то сомнительный рейтинг, авторы которого имели намерение оскорбить жителей Северного Кавказа. Субъекты РФ выстроили по уровню образования впервые в марте 2021 года и планируют обновлять рейтинг дважды в год. В ранжированном порядке регионы разместили по решению, принятому в Рособрнадзоре.
Как сообщил глава этого ведомства Анзор Музаев, за основу при составлении рейтинга были приняты три важных направления: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования. Каждый субъект РФ получил свою оценку по 12 показателям, среди которых в том числе и такие, как реальное количество обучающихся, не освоивших школьную программу, и, напротив, количество школьников, достигших высокого уровня подготовки.
Согласно рейтингу, лучшие результаты качества образования продемонстрировали Санкт-Петербург и Москва, у которых сводные показатели составили соответственно 92,1 и 92. Регионы Северо-Кавказского федерального округа оказались аутсайдерами. Так, оценка Ингушетии составила 7,8 балла, Дагестана — 10,6, Карачаево-Черкесии и Чечни — 13,7 балла, Кабардино-Балкарии — 15,5, Северной Осетии — 29. Лидером среди своих соседей по СКФО оказалось Ставрополье с показателем 59,7.
Как отметил глава Рособрнадзора, регионам Северного Кавказа и другим, которые оказались в аутсайдерах, будет оказана методическая помощь для исправления ситуации.