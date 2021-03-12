Качество образования в большинстве субъектов Северо-Кавказского федерального округа оказалось самым низким в России. Такие данные привел 11 марта Рособрнадзор. Ниже всех в РФ оценили уровень образования в Ингушетии — всего в 7,8 балла. Немного лучше ситуация в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне, а лидером среди своих соседей по округу по уровню образования стало Ставрополье.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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Рейтинг низкий, а баллы на ЕГЭ — наоборот

Однако большинство жителей Северного Кавказа не согласились с такой оценкой, посчитав ее несправедливой и оскорбительной.

«Я работала в Ставрополе, в Черкесске и хочу сказать — наши дети умнее всех. Семья, учителя, нежелание получить подлинное образование играют с нами злую шутку» , — считает одна из педагогов.

«Это неправда! Про КЧР! Наши студенты, а потом уже и специалисты не хуже представителей других регионов!!!» — возмущен до предела низкой оценкой образования в Карачаево-Черкесии местный житель.

«Пусть теперь главы республик вместе с министрами образования объяснят, откуда тогда рекорды по медалям и высоким баллам ЕГЭ» , — ждет от власти разъяснений читатель паблика kchr09.

«А почему у нас самые высокие баллы ЕГЭ? Во все вузы Москвы и Санкт-Петербурга поступают. Что-то у вас не клеится» , — усомнился критик рейтинга.️

Есть среди откликов пользователей паблика kchr09 в соцсети на эту тему мнения о том, что виноваты во всем учителя, неправильно выстроенная система обучения в субъектах СКФО, поборы в школах и множество других факторов.

«Ну конечно, у нас не учат, а только деньги собирают на всякие праздники и мероприятия» , — поделился мнением кто-то из родителей.

«Зато самые высокие баллы на ЕГЭ и медалистов туча» , — справедливо констатируют некоторые жители региона.

«Прежде всего надо родителям понять, что образование не для галочки нужно его чаду, и не втюхивать свое бесталанное «чудо» в вуз. Надо понять и принять, что он у вас «тупой» и осилит в лучшем случае кулинарный техникум» , — резко высказался один из критиков.

«Наша болезнь — это коррупция, родители дают, учителя берут, а дети правильно писать не умеют. Родители, перестаньте давать в карман, позвольте детям учиться решать свои проблемы, подготовьте их к жизни. Это не ваши игрушки, они — ваша ответственность!» — были высказаны обвинения обеим сторонам образовательного процесса.

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Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Кстати сказать, еще пару лет назад в Дагестане не справились с проверочными работами в конце учебного года 34% претендентов на золотую медаль. А министр образования региона Уммупазиль Омарова тогда заявила, что «в некоторых городах медалистом становится каждый пятый школьник, но ЕГЭ некоторые наши «отличники» сдают на двойки».

В 2017 году в Карачаево-Черкесии золотую медаль вручили каждому пятому выпускнику, а в Кабардино-Балкарии численность медалистов составила 17,3% от общего количества выпускников. Для сравнения: в том же году в Москве и Санкт-Петербурге золотую медаль получили лишь 8,9% и 7,1% выпускников школ соответственно.

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Бедные учителя — плохие знания

Было высказано несколько комментариев в защиту учителей, на которых многие пользователи соцсети, обсуждающие эту тему, обрушились с обвинениями в плохой работе. Им посочувствовали из-за большого объема работы, в том числе административной, и из-за маленьких зарплат.

«В несчастной Латвии учителя получают больше 1000 евро, а у нас 15−18 тыс. рублей» , — такую причину низкого качества обучения тоже нельзя исключать из общего списка, высказал мнение житель региона.

«Конечно, легче всего обвинить учителей во всех бедах. Но здесь проблема гораздо шире. Это и сама система образования, которая привела к тому, что ученик не может по факту получить качественное образование. Школа завалена отчётами, по сути учителя должны постоянно отписываться, проводить всевозможные мероприятия. Все это не лучшим образом сказывается на качестве обучения. Да и мотивация детей на получение знаний оставляет желать лучшего… Это комплексная проблема, и решать ее тоже надо соответственно» , — считает один из комментаторов.

«Для того чтобы в школах давали достойное образование, надо установить достойную зарплату для учителей. После этого требовать высокий КПД и снимать три шкуры с тех, кто не справляется» , — высказал предложение заинтересованный в повышении уровня образования.

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Анна Рыжкова ИА Красная Весна Учитель

Кто «унизил» Кавказ рейтингом образования

«Что за рейтинги непонятные? Где, из какого ресурса взяты? Надо проверить. На Кавказе точно такие же школы, как и по всей остальной территории РФ, они нам от СССР достались, единственное, методики меняют (ломают). Почему тогда наши дети везде побеждают на всяких олимпиадах. Не согласен категорически» , — высказался еще один возмутившихся негативной оценкой образования в СКФО.

«Не верю. Верю в то, что много сельского населения и детей нагружают физически работой. Где-то компетентных учителей не хватает, где-то держат престарелых учителей (пусть детям во вред, но директору неудобно увольнять). Родители и дети должны бороться с этим. А так, пусть не выставляют Кавказ умственно отсталым», — опроверг результаты рейтинга знаменитыми словами Станиславского один из жителей округа.

Между тем это не какой-то сомнительный рейтинг, авторы которого имели намерение оскорбить жителей Северного Кавказа. Субъекты РФ выстроили по уровню образования впервые в марте 2021 года и планируют обновлять рейтинг дважды в год. В ранжированном порядке регионы разместили по решению, принятому в Рособрнадзоре.

Как сообщил глава этого ведомства Анзор Музаев, за основу при составлении рейтинга были приняты три важных направления: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования. Каждый субъект РФ получил свою оценку по 12 показателям, среди которых в том числе и такие, как реальное количество обучающихся, не освоивших школьную программу, и, напротив, количество школьников, достигших высокого уровня подготовки.

Government.ru Глава Рособрнадзора Анзор Музаев

Согласно рейтингу, лучшие результаты качества образования продемонстрировали Санкт-Петербург и Москва, у которых сводные показатели составили соответственно 92,1 и 92. Регионы Северо-Кавказского федерального округа оказались аутсайдерами. Так, оценка Ингушетии составила 7,8 балла, Дагестана — 10,6, Карачаево-Черкесии и Чечни — 13,7 балла, Кабардино-Балкарии — 15,5, Северной Осетии — 29. Лидером среди своих соседей по СКФО оказалось Ставрополье с показателем 59,7.

Как отметил глава Рособрнадзора, регионам Северного Кавказа и другим, которые оказались в аутсайдерах, будет оказана методическая помощь для исправления ситуации.