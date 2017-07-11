Каждый пятый медалист живет в Карачаево-Черкесии: Рособрнадзор не верит

Черкесск, , 21:29 — REGNUM Наличие большого количества медалистов в отдельных регионах России заставляет либо поверить в качество преподавания в этих субъектах, либо в особую массовую одаренность детей, которые проживают в этих субъектах.

По данным Рособрнадзора, в Карачаево-Черкесии число медалистов в среднем в два раза превышает среднероссийский уровень. Согласно сведениям, которые каждое региональное министерство образования отправляет в Минобрнауки РФ, в республике каждый пятый выпускник — медалист, в то время как в среднем по стране медали получают не более 10% учащихся. Такие данные, как пишет ТАСС, привел Начальник управления Рособрнадзора Евгений Семченко в ходе заседания общественного совета проекта «Модернизация образования» партии «Единая Россия».

В лидерах по числу медалистов оказалась и еще одна северокавказская республика — Кабардино-Балкария. В ней отличников, награжденных за ратный ученический труд на протяжении всех 11 лет обучения в школе золотой медалью, 17,3%.

Немного отстали от двух субъектов СКФО Мордовия и Ставропольский край, где 16% медалистов. В Краснодарском крае их 15,6%, в Ростовской области — 14,7%.

При таких показателях уж совсем невыгодно выглядят Москва с ее 8,9% медалистов от общего числа выпускников и Санкт-Петербург — где всего 7,1% отличников.

Такие цифры заставили усомниться чиновников из Рособрнадзора.

«Мы прекрасно помним, что значит получить в советской школе медаль. Таких людей было раз-два и обчелся. <…> Возникает вопрос, когда каждый пятый выпускник субъекта федерации получает медаль», — заявил Евгений Семченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, громкий «медальный скандал» разразился в июне 2017 года в Адыгее. Одна из выпускниц на церемонии вручения аттестатов заявила во всеуслышание, что ее одноклассница получила медаль незаконно и только лишь потому, что ее мама руководитель управления образования Тахтамукайского района.

Министр образования Адыгеи инициировал проверку в районе. Специальная комиссия установила, что медаль получена законно. Тем не менее девочка добровольно отказалась от нее, а ее мать была уволена с должности.

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