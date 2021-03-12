При внимательном анализе событий, происходящих в регионе Южного Кавказа в последние дни, меня не покидает чувство глубокой тревоги, ожидание новой беды, кровопролития уже в самой Республике Армения (далее РА). Причём, как навязчивая идея, все время на память приходят «сердобольные» призывы нынешнего руководства Турции, звучащие как глубокое сопереживание при оценках положения дел в РА. Так, 26 февраля т. г. на короткой пресс-конференции после пятничной молитвы в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мы против всех видов переворотов. Мы просто не можем мириться с попытками переворота … попытка переворота со стороны армянских военных неприемлема, последнее слово должно быть за армянским народом в случае необходимости смены действующей власти. Им нужно оставить это решение на усмотрение армянского народа». Дальше — больше. «Голубь мира», он же министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявил: «Где бы в мире ни происходил переворот, мы это осуждаем. Также мы решительно осуждаем эту попытку в Армении. Можно критиковать, требовать отставки правительства — это нормально. Не только свержение правительства с помощью армии, а даже призыв с её стороны — это неприемлемо». Такое заявление сделал Чавушоглу, выступая в Будапеште в ходе рабочего визита. Однако картина «моральной» поддержки и сопереживаний премьер-министру РА Николу Пашиняну со стороны турецких сострадальцев была бы неполной, если мы не упомянем о заступничестве за Пашиняна со стороны лидера турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели, о чём 2 марта т. г. сообщило агентство «Анадолу»: «Бахчели заявил, что Армения — это государство-террорист, и она является игрушкой в руках внешних сил». При этом глава ПНД заявил, что надеется на то, что Армения не пойдёт по пути военных переворотов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Напомним читателям, что 11 ноября 2020 года на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, как пишет ИА «Красная Весна», турецкий султан Эрдоган заявил: «Карабах вновь стал азербайджанским! Души Мамед Эмина Расулзаде, Энвера Паши, Нури Паши, Гусейна Джавада, Ахмеда Джавада и общенационального лидера Гейдара Алиева возрадовались!» Весьма символично, уважаемый читатель, что новоявленный султан Турции испытывает особое благоговение в связи с гибелью более пяти тысяч армянских воинов и стольких же, если не значительно более, азербайджанских воинов. А также он не может скрыть своего умиления от факта сотен тысяч раненных и искалеченных во время второй Карабахской (сентябрь — ноябрь 2020 г.) войны военнослужащих и мирных жителей. Воистину эти трагические данные могут «возрадовать души» сатанистов: одного из организаторов Геноцида армян в Османской империи (1915−1923 гг.) Энвера Паши, пособника нацистов Мамеда Эмина Расулзаде или подобных исчадий ада, нынче сильно популярных у азеро-турецких ястребов. Чтобы читателям было понятно, о ком идёт упоминание, приведу выдержку из статьи Александра Халдея «Кому в Азербайджане понадобилась реабилитация нацистских пособников», опубликованной 23 декабря 2019 г. ИА REGNUM. «…После начала Второй мировой войны германские представители уведомили власти румынского королевства, что Расулзаде является их политическим союзником, потребовав оформить для него документы, разрешающие постоянные поездки в Рейх. В мае 1942 года Расулзаде участвовал в совещаниях немцев с представителями кавказской эмиграции. Он также активно включился в работу по вербовке легионеров для германского вермахта из числа военнопленных азербайджанцев», — написал в своей статье Александр Халдей. О других персонажах, чьи души возрадовались бы по Эрдогану, я не стану приводить подробностей, ранее мне уже приходилось об этих антигероях писать.

Что же касается «выдающегося» миротворца Девлета Бахчели, то напомним читателям, что возглавляемая им ПНД включает в себя праворадикальное движение «Серые волки», которое обвинялось в организации ряда убийств и террористических актов, в том числе и в покушении на папу Римского Иоанна Павла II. Заметим также, что «Серые волки» взяли на себя ответственность за убийство российского летчика Олега Пешкова в Сирии в 2015 году. Думается, что подедержка Никола Пашиняна, презрительно именуемого в народе Николом-предателем, со стороны вышеупомянутых турецких «поборников свободы и демократии» говорит о многом. И уже этот факт весьма красноречиво свидетельствует о своевременности заявления Генерального штаба Вооруженных сил РА, который 25 февраля т. г., потребовав отставку Никола Пашиняна, по сути способствовал сплочению политических наследников палача армянского народа Энвера Паши и пособника фашистской Германии Расулзаде. Вместе с тем, как и в конце XIX начале XX веков, Турция остается в своем двуликом кровожадном амплуа. Турция и сейчас успешно маневрирует, играя на исторической ненависти англосаксов к России и Армении, когда следует, одновременно притворяясь, на первый взгляд строптивым, а по факту этаким послушным исполнителем их воли в лице султана Реджепа. Справедливости ради заметим, что при этом Турция ни на йоту не отступает от практических действий по достижению своих пантуранистских целей. И именно в этом на протяжении веков заключалась суть политики османских правителей, а в наши дни это является содержанием их политического наследника — султана Реджепа.

Томас Эдвард Лоуренс. 1918

Для ясности сошлёмся на факты из сравнительно недалекого исторического прошлого, используя фрагменты из статьи Линкольна Стеффенса (Armenians Are Impossible), написанной во время мирной конференции в Париже в 1919 г. и впервые опубликованной в журнале Outlook and Independent в 1931 г. (имеется в виду интервью с британским разведчиком Лоуренсом Аравийским). Итак, что же пишет Линкольн Стеффенс: «Я обнаружил, что он (Лоуренс Аравийский — А. Г.) относился к армянам с неизъяснимым состраданием, или, если можно так выразиться, обрёл определенное знание армян, позволявшее ему понимать по-человечески турок и других ближайших соседей армян, когда-либо пытавшихся истребить эту сиротскую расу.

Возникало впечатление, что именно это он и считал нужным проделать с армянами, но не высказывался явно. Он полагал или внушал мне, что туркам не следует браться за это: они слишком примитивны и не являются христианами.

Он развернул передо мной все свое мальтузианское отчаяние и ужас перед армянами, так что я чуть было не проглотил всю наживку — полную схему американского мандата над армянами.

Меня спас мой американский юмор.

— Но почему бы британцам самим не выполнить эту задачу? — спросил я и тонко улыбнулся (имеется в виду полное истребление армян — А. Г.).

Увы! Он не уловил американского юмора. Он подождал, пока с моего лица не исчезла усмешка, и ответил со всей серьезностью:

— Буквальное избиение армян, — сказал он, — вызовет скандал, если его совершат британцы (сказанное Лоуренсом Аравийским гнусно, мерзко, цинично, но, увы, это честная характеристика, созвучная политике Великобритании XIX века — А. Г.).

И он пояснил, что, хотя Империя пережила подобный шок и ей предстоит пережить ещё, не следует без необходимости сотрясать её сейчас (в случае же необходимости, согласно его логике, Геноцид армян в порядке вещей — А. Г.).

Англичане — практичный народ, они не идеалисты. Они осознают, что мировое управление должно быть основано не на «вашей» Лиге Наций, то есть идеях и идеалах, но на реальных вещах — нефти, воздухе, море.

— Но, — возразил я, — в Армении есть плодородные земли и богатые месторождения.

Он даже не улыбнулся. Он только протянул паузу и затем напомнил мне, что Армения должна быть разделена. В одной части должны быть природные богатства, в другой — ничего, кроме армян.

Мандат над армянами должен быть предоставлен Америке. Армения должна достаться не Британии, но столь же мощному партнёру.

— Но, — отпарировал я, — что за польза от природных богатств страны без народа, разрабатывающего их? Шахты, нефтяные месторождения, тучные земли — природные ресурсы, — терпеливо объяснял я ему, — не представляют никакой пользы для капитала без труда. И жители страны являются естественным трудовым ресурсом, самым дешевым и послушным. Я описал ему беспомощность турок и французских банкиров, а также других неработающих людей, пытающихся добывать богатства Армении без армян.

— Если мы, американцы, завладеем армянами, — объявил я, — мы сделаем это для их же пользы. Мы должны управлять ими лишь до тех пор, пока они не смогут управлять собой сами.

— Да, да, мы все это понимаем, — сказал он.

Но я чувствовал, что это не так, и продолжал раскручивать свой силлогизм.

— Ну хорошо, — дипломатично заявил я, — вы должны согласиться, что на пути к самоуправлению мы должны будем заставлять армян работать, не обладая объектом труда. Нам будут нужны шахты и земли Армении: не для того, чтобы эксплуатировать их богатства, но в качестве тренажёра, для того чтобы привить армянам трудолюбие, бережливость и все христианские добродетели, с тем чтобы обратить их в достойных людей и хороших граждан. Он выглядел обескураженным. Я не понимал, в чём дело, пока он не объяснился:

— У армян нет недостатка в бережливости, — сухо сказал он, — и, конечно, вы знаете, что они христиане, древние христиане?

— Но, — сказал я, — армяне должны работать. В этом секрет успеха — все равно, для человека или для нации — в работе, упорной работе. И армяне должны иметь Армению, чтобы работать над ней.

— Армяне не будут работать, — заявил он. — Вот в чем беда вашего плана и беда армян. И это беда всех древних рас, некогда цивилизованных, изучивших правила игры, которые, однажды завладев миром и поуправляв им, потеряли власть и деградировали. Они продвинулись вперед в логике, психологии, физиологии. Им не нужен тяжелый труд. Этим они и отличаются от младенческих, в действительности отсталых наций, с которыми вам, американцам, приходилось иметь дело. Примитивные народы всего-навсего ленивы. Их можно заставить работать и развиваться; можно эксплуатировать, если хотите. Они не безнадежны, от них есть определенная польза. Но выдающиеся народы, экс цивилизованные нации, они не ленивы. Они чересчур интеллектуальны, чтобы работать на других. Вы, новые нации, должны понять на примере старых народов, что современные представители даже великих и славных наций являются неизбежным и естественным продуктом искусственного отбора в обществе, которое заключает в тюрьму храбрых, изгоняет оригинальных, подавляет массу, душит любое отклонение от среднего и культивирует смиренных, ловких и терпеливых. Потому что это соответствует коммерческому типу.

— Армяне, — сказал он, — наиболее высокоразвитая, интеллектуальная и в совершенстве отобранная раса в мире — с точки зрения цивилизованности.

— Армяне, — заявил он, — не должны владеть Арменией, плодородными землями. Они не будут сами работать на них, даже для самих себя (это своего рода оправдание турок-османов, завоевавших Западную Армению, западную часть исторической Армении — А. Г.).

— Итак, — отпарировал я, — Армения — для некоего вашего союзника, некоего партнера британского капитала, а армян вы предоставляете нам, американцам. Прекрасно. Возникает два вопроса: что может ваш союзник сделать в Армении без трудовых ресурсов? И что, чёрт возьми, можем мы, американцы, сделать с армянами без Армении?

— О, — сказал он, — есть и другие народы на Балканах, в Малой Азии, Индии и Африке — отсталые нации, действительно отсталые нации, которые будут работать. Они могут быть переселены в Армению. В трудовых ресурсах недостатка нет.

Я сослался на Филиппины, Кубу, Сандвичевы острова — все страны, которыми мы успешно управляли. Чтобы убедить его в нашей практичности, я рассказал об иностранных рабочих в Новой Англии, на Юге, на Западе, повсюду. Но я случайно упомянул наших аборигенов, американских индейцев. Он тут же ухватился за это.

— Вот оно, — воскликнул он. — Вот что я подразумевал все время! Ваша политика по отношению к вашим индейцам — единственно возможная по отношению к армянам.

— Итак, — сказал я после долгой паузы, — вы полагаете, что именно это мы должны проделать с армянами — убить их всех до единого?

— Нет, нет, нет, — поправил он. — Как вы, газетчики, неправильно понимаете и цитируете.

Он напомнил мне, что мы настолько идеалистичны и филантропичны, что можем делать все, что угодно, не теряя ни нашего идеализма, ни доброго имени.

— Разве был какой-нибудь скандал по поводу ваших индейцев? — спросил он. — И вы никогда не сомневались в вашей правоте. Вы захватили часть Мексики, оккупировали Гавайи, взяли Филиппины и Пуэрто-Рико силами испанских армий, вы купили Датские острова и разместили ваших морских пехотинцев в Центральной Америке. Я убежден, что вы, американцы, можете сделать все, что хотите, и не будете осуждены ни миром, ни самими собой. В этом есть что-то очень значительное, очень полезное для мира. Это позволяет вам осуществить в Армении то, что нужно, — тщательно, постепенно и полностью, не пропуская ни одного армянина, и все без скандала, ни в малейшей степени не ухудшая вашего мнения о себе.

— Как я понял, — сказал я, — мы, американцы, — коммерческая культура, как армяне, как все эти древние народы, которые должны быть истреблены.

Он кивнул.

— Вы, американцы, говорите хорошо, — резюмировал он. — Но пишите осторожно, не слишком ясно и, кстати, не цитируйте меня; я не сказал ничего, ничего … «

Джон Саакович Киракосян

Да простит меня уважаемый читатель за столь подробное изложение сколь циничного, местами возмутительного, но и откровенного неоколониалистского восприятия мира, не претерпевшего существенных изменений в политике нынешних правителей с берегов Туманного Альбиона. Читатель вполне резонно может возразить, задавшись вопросом: и насколько правомерно высказывания разведчика отождествлять с политикой правящего класса Великобритании. Чтобы развеять эти возможные сомнения, приведу выдержку из фундаментального научного исследования талантливого государственного деятеля Советской Армении, блестящего знатока новейшей истории армянского народа, Геноцида армян в Османской империи и армянского вопроса, экс-министра иностранных дел Армянской ССР Джона Сааковича Киракосяна, вышедшего отдельной книгой под заглавием «Младотурки перед судом истории» (Издательство «Айастан», г. Ереван, 1989 г.). Приведу отдельные фрагменты из этой монографии: «…Либеральная партия Гладстона (Уильям Юарт Гладстон — премьер-министр Великобритании в 1880—1885, 1892−1894 гг. — А. Г.) в январе 1895 г. сделала вопрос об освобождении турецких армян одним из своих лозунгов на всеобщих парламентских выборах. В действительности же «абсолютно достоверно» то, что либеральное правительство Розбери еще в сентябре 1894 г. знало о главных событиях сасунской резни (область в Западной Армении, население которой было подвергнуто Геноциду — А. Г.) и всячески скрывало эти факты от общественности вплоть до самого ухода в отставку. На смену сентиментальной политике Розбери пришла меркантильная политика Солсбери (лорд Роберт Сесил Солсбери был трижды премьер-министром Великобритании: в 1885—1886, 1886−1892, 1895−1902 гг. — А. Г.). Турки обрадовались этой перемене. В конце 1896 г. Солсбери высказал свое пресловутое изречение: «Английский флот не может одолеть горы Тавра, чтобы защитить армян». Он говорил о том, что Армения — горная страна и что грозная английская армия тоже бессильна оказать помощь терпящим бедствие армянам. Бостонский журнал «Арена» поместил статью под названием: «Рука Англии замешана в избиениях, организованных турками». Далее Джон Саакович пишет: «Спустя годы Дж. Брайс (Джеймс Брайс, британский государский деятель, правовед, один из инициаторов создания Лиги Наций — А. Г.) отмечал: «…Лорд Солсбери, выбрав подходящий психологический момент в Армении, мог остановить избиения быстрыми и энергичными действиями. Я еще и теперь верю, что, если бы мы в 1895—1896 гг. направили наш флот в Константинополь, Турция была бы вынуждена уступить, если бы мы даже оказались в одиночестве». Затем, обобщая сказанное, он продолжал: «Если бы эти так называемые христианские государства имели малейшее понятие о долге, армянский вопрос был бы решен без всякого труда».

Увы, и в наши дни британская политика в отношении Армении не претерпела существенных изменений. Если в конце XIX века английские политики своими антитурецкими выступлениями в парламенте, фарисейскими заявлениями в пользу армян одновременно пытались обострить германо-русские отношения, углубить австро-русские противоречия, то делали это не в последнюю очередь и с целью узаконить оккупацию Египта в 1882 году при формальном сохранении прав Османской империи на эту территорию, то еше тогда, как пишет Дж. С. Киракосян, «в конце 1894 г. английское правительство, не прекращая поисков точек соприкосновения с Россией в вопросах японо-китайской войны, в то же время пыталось договориться с ней на основе частичного раздела Османской империи. Оно добилось, чтобы царизм признал господство Англии в Египте и заставил султана поступить таким же образом. За это Англия предоставила бы России возможность присоединить к своим землям и Турецкую Армению … В австрийской печати по этому поводу отмечалось, что Солсбери, державший себя особенно вызывающе в армянском вопросе, «ценой Армении хотел заполучить у России и Франции другую уступку, иными словами, Турция должна была заплатить за то, чтобы Англия чувствовала себя спокойно в Египте».

ИА REGNUM Здание службы внешнеполитической разведки Великобритании (MI6)

С тех пор прошло 126 лет. Многое в мире изменилось, но осталась по своей сути прежней армяноненавистническая политика нынешней Великобритании. В наши дни стратеги с берегов Туманного Альбиона и Потомака, теперь уже используя все тот же турецкий фактор, поставили перед собой задачу полной аннексии Нагорно-Карабахской Республики с дальнейшим захватом так называемого христианского клина — 45-километровой границы Мегринского района Зангезурского марза (области) РА с Исламской Республикой Иран, то есть соединения Нахиджевана с Азербайджаном с дальнейшим смыканием исламской дуги с Гибралтара по Северу Африки, Ближнему Востоку, Южному Кавказу, Центральной Азии и до Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. Объективности ради заметим, что к решению этого вопроса стратеги цветных революций подготовились весьма тщательно. Так, в апреле-мае 2018 года, совершив государственный переворот в РА, к власти привели агентов спецслужб Запада и Турции в лице Никола-предателя и прочих завербованных спецслужбами Запада и Турции агентов. Вспоминая перипетии тех дне, почему-то сейчас вовсе не упоминают об одной весьма и весьма существенной детали, как то: Национальное собрание РА VI созыва 2 октября 2018 г. приняло законопроект о дополнениях и изменениях в конституционный закон «О Регламенте Национального собрания». После получения этого законопроекта лишь в последний, двадцатый день, отведенный для рассмотрения законопроектов, президент РА Армен Саркисян направил этот законопроект в Конституционный суд РА для проверки соответствия представленного закона требованиям Конституции Армении. Между тем 16 октября 2018 г. Н. Пашинян подал в отставку, что в случае неизбрания премьер-министра предполагало роспуск парламента и проведение внеочередных парламентских выборов. Надо полагать, что в те дни никаких установок со стороны спецслужб Запада в адрес президента РА Армена Саркисяна не поступало, поэтому он оперативно, в тот же день принял отставку правительства, тем самым дав зеленый свет на роспуск НС РА VI созыва. Да, далее в установленные законом сроки Конституционный суд РА утвердил поправки и дополнения в закону «О Регламенте Национального собрания», в соответствии с которым роспуск НС РА был бы признан антиконституционным. Но, как, говорится, не фраера же руководили антинациональными действиями премьер-министра и президента, да и исполнители этой очередной фазы антиконституционного переворота в лице Никола Пашиняна и Армена Саркисяна не лыком шиты. Цинизм и одновременно трагизм для армянского народа и армянской государственности заключается в том, что эти, продавшие свои души дьяволу деятели теперь уже тот же самый фарс разыгрывают в связи с выяснением соответствия Конституции РА проекта указа об освобождении с занимаемой должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна. Значительная часть политического класса Армении, будь то на митингах 17 партий оппозиции, специалисты в области конституционного права в оппозиционных массмедиа гневно выражают свой протест, при этом не задумываясь над тем, что они волей-неволей вписываются в заранее уготованный им сценарий, разработанный кукловодами из-за бугра. К большому сожалению, за редким исключением ими не упоминаются закордонные сценаристы, указаниям которых прилежно следуют премьер-министр и президент РА. Более того, складывается впечатление, что наши негодующие политики (за редким исключением) не озвучивают подлинную суть антигосударственного заговора англо-американо-турецких спецслужб. Между тем уже очевидно, что цель этого заговора, во-первых, дальнейшая дискредитация членов Генштаба ВС РА, что должно способствовать развалу армянских Вооруженных сил, во-вторых, создание соответствующего информационного фона, при котором будет казаться правдоподобной версия, согласно которой вину за неизбежный хаос в армянской армии можно будет списать на «бездействие» со стороны нашего главного стратегического, военно-политического союзника — Российскую Федерацию, с последующей дискредитацией ОДКБ в глазах немалой части населения РА, абсолютно оболваненного проводимой на системной основе антинациональной пропагандой со стороны десятков интернет-изданий и интернет-телевидения, щедро подпитываемых фондом Сороса «Открытое общество — Армения» и другими разного рода антигосударственными псевдодемократическими институтами и фондами, также финансируемыми из-за рубежа. После полного развала Вооруженных сил РА центральное место в политической повестке, насаждаемой армянскому обществу со стороны президента и премьер-министра РА, будут разного рода бредни на тему об исключительной востребованности открытия железнодорожного сообщения, связывающего Нахиджеван через территорию Армении с Азербайджаном и далее до границы с Китаем, сулящей процветание Зангезурского марза, по территории которого будет осуществлено железнодорожное сообщение. Уже не приходится говорить о приграничной торговле в армяно-турецкой пограничной зоне, естественно, после открытия армяно-турецкой границы. Далее будет раздута демагогия о том, что в настоящее время мы являемся свидетелями исключительной дружелюбности к Николу Воваевичу и его правительству со стороны турецкого руководства, которое буквально спустя считаные часы после заявления Генштаба ВС РА, требующего отставки Пашиняна и его правительства, устами «подлинных» демократов современности в лице триумвирата Эрдоган — Чавушоглу — Бахчели заявило о своей заботе и готовности защитить Никола-предателя. После всего этого запланированного антигосударственного, антинационального сценария кукловодам Никола — Армена из MI-6 и CIA останется самая малость, а именно: мобилизовать весь свой немалый информационный ресурс с целью разъяснения ненужности базирования 102-й Российской военной базы в г. Гюмри, ненадобности пребывания на армяно-турецкой границе российских пограничников. Ведь не от турецких же друзей-хранителей Никола и прочего соросовского отребья, захватившего в апреле-мае 2018 года путем государственного переворота власть в Армении, нужно будет защищаться?

Primeminister.am Никол Пашинян на митинге на площади Республики, 24 февраля 2021 года

Итак, уважаемые читатели, с каждым днём отчетливо вырисовывается тот факт, что все происходящее в РА после государственного переворота апреля-мая 2018 г. теперь уже даже самым ленивым и тупоголовым, а скорее притворяющимся таковыми, должно быть понятно, что все происходящее в РА было подчинено одной-единственной цели: выдавливанию России из Армении. Главными же действующими лицами сего антигосударственного заговора изначально были определены президент РА Армен Саркисян и премьер-министр РА Никол Пашинян. Причем первый в силу своей образованности действовал куда более изощрённо в сравнении со вторым, который в силу своей необразованности действовал топорно, конечно, как об этом утверждают десятки заслуживающих доверие патриотических интернет-порталов, не без весьма крупного финансового вознаграждения. Однако это тема для другого анализа, который будет весьма убедительным после оглашения приговора Николу Пашиняну со стороны судебных органов. Ждать этого дня, уверен, придется недолго.

Вместо послесловия. В соответствии с установившейся традицией не хотелось бы завершать статью на грустной ноте. Благо и на сей раз представилась такая возможность. Так, 10 марта 2021 г. состоялся телефонный разговор министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна и министра обороны России Сергей Шойгу. Согласно официальному сообщению, собеседники коснулись ряда вопросов, связанных с двусторонним военным сотрудничеством, а также миссии российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и других тем. Однако, как пишет информационное издание NEWS. am, «на самом деле повод для телефонного разговора был один — российская сторона держит в центре внимания события, происходящие с ВС Армении, и выражает обеспокоенность. Сергей Шойгу заявил В. Арутюняну, что они не потерпят развала армянской армии, это они рассматривают как западный план, а посягательства властей Армении на армию — как заказанные Западом. Арутюнян попытался заверить, что нет намерения развалить армию, проблема только в Онике Гаспаряне и тех военных, которые вышли против руководства страны. Однако, согласно нашим источникам, С. Шойгу достаточно жестко предупредил, что, помимо отставки Оника Гаспаряна, другие отставки будут рассматриваться ими сквозь призму разрушения армянской армии, что недопустимо для них, поскольку армянская армия имеет стратегическое значение для России в этом регионе, является армией страны — члена ОДКБ и т. д.» («Past.am: Шойгу заявил Арутюняну, что они не потерпят развала армянской армии»).

Минобороны России Сергей Шойгу

P. S. Когда пишутся эти строки, в ряде интернет-изданий Армении были опубликованы результаты соцопроса, проведенного по заказу Международного республиканского института (IRI, штаб-квартира в Вашингтоне) при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID) по заказу социологического подразделения указанного института (IRI Breavis) с 8 по 16 февраля. Опрос был проведен среди 1510 совершеннолетних граждан Армении. Я не стану приводить подробности из данного социологического опроса, не буду оспаривать их достоверность, а всего лишь приведу небольшую выдержку из него: согласно данным соцопроса, после партии «Гражданский договор», руководимой Пашиняном, за которую 33% опрошенных были готовы отдать свои голоса, с большим отставанием следует партия «Процветающая Армения» (ППА, располагает второй по численности фракцией в нынешнем составе армянского парламента) — 3%. Далее идут экс-президент страны Роберт Кочарян — 2%, бывшая правящая Республиканская партия (РПА, лидер — бывший президент Серж Саргсян) — 1%, «Движение спасения Родины» (ДСР, объединяет 16 оппозиционных партий, требующих отставки Никола Пашиняна) — 1%, партия «Сасна црер» («Сасунские храбрецы», русофобское политобъединение. — А. Г.) — 1%, партия «Просвещённая Армения» (ПСА в настоящее время имеет отдельную фракцию в парламенте) — менее 1%.

Это не может не вызвать глубокой обеспокоенности за будущее армянской государственности, даже в условиях допущения грубых фальсификаций в ходе проведения данного соцопроса. Тем не менее можно утверждать, что данные свидетельствуют о том, что информационная политика всех оппозиционных сил Армении провалена, что чревато непредсказуемыми последствиями для судеб армянской государственности. Очень хотелось бы надеяться, что все здоровые силы армянского общества, в распоряжении которых имеются информационные ресурсы: интернет-издания, интернет-телевидение и другие массмедиа, в скорейшее время пересмотрят свою информационную политику. А самое главное, во главу редакционной политики руководимых ими массмедиа, отодвинув в сторону своё личное отношение к неподконтрольным им политическим деятелям, поставят степень убедительности обнародованных ими оценок, содержание их публикаций, раскрывающих антинародную сущность режима Н. Пашиняна — А. Саркисяна. При этом очень важно, чтобы они были движимы осознанием той простой истины, что в случае потопления корабля армянской государственности отнюдь не важно, кто стоит на капитанском мостике, кто на палубе, кто в камбузе, а кто в трюме. Ко дну ведь пойдут все, а далее будут преданы анафеме со стороны восьмимиллионной Армянской Диаспоры. И именно в осознании своей персональной ответственности в скорейшем принятии адекватных мер по консолидации всех здоровых сил армянского общества — ключ к спасению и сохранению армянской государственности.