Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал то, что от него хочет услышать сегодня преобладающая часть американского истеблишмента: наша страна представляет угрозу для американских интересов, а также союзников Вашингтона во всех частях Европы и не только в Европе. При администрации Трампа эта политическая паранойя была не столь ярко выраженной.

Иван Шилов ИА REGNUM Волк

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На самом деле это США являются постоянной и усиливающейся в последнее время угрозой интересам и самому существованию России. У них не получилось полностью уничтожить нашу страну в 1991 году, и вот теперь они делают новый заход на это. Плацдармы, в том числе и для прямой военной атаки, подготовлены, — к сожалению, не без участия правителей нашей страны 1990-х годов. Это Норвегия, Прибалтика, Польша, Украина, Молдавия, Румыния, Япония. Сильны позиции США и на Южном Кавказе, а также в Средней Азии, хотя там мы отчасти парируем их влияние за счёт развития тесного сотрудничества с Китаем, а также отношений с Турцией и Ираном.

Американцам удалось не допустить укрепления сотрудничества нашей страны и Западной Европы, на которое рассчитывали российские руководители в 2000-е годы. Ярким выражением бесперспективности такого расчёта стало участие ключевых европейских стран — Германии и Франции, а также Польши, Литвы, Эстонии, Латвии в американской политике антироссийского переформатирования Украины. Позже они попытались вторгнуться и в Белоруссию.

Mstyslav Chernov Unframe Майдан 2014. Киев

Перед всем этим наша политика в Венесуэле, восстановление сотрудничества с Кубой, о которых тоже сказал американский госсекретарь на слушаниях в Конгрессе, — это лишь малый, хотя и немаловажный контршаг.

Особое внимание в разговоре Блинкена с конгрессменами было уделено российско-европейскому газопроводу «Северный поток — 2». Он превращён Вашингтоном в символ своей способности делать и с Европой, и с Россией то, что американцы захотят. На самом деле это не так, и агрессия США против этого проекта в итоге выйдет им боком, но сейчас они могут ему сильно навредить и, скорее всего, навредят.

Не могу точно сказать, что сейчас стоит у американцев на первом месте: собственно втягивание России в войну с Украиной или провоцирование ограниченного военного конфликта с целью всё же продемонстрировать Германии и другим своё «всемогущество», добиться закрытия «Северного потока — 2», но войну в Донбассе с их подачи Киев всё же начнёт. Вернее, уже начал.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка труб газопровода «Северный поток — 2»

России предстоит долгая и тяжёлая борьба с США. Оставим сейчас в стороне важный аспект этой борьбы: взаимодействие с Китаем. Без него наши позиции в противостоянии Вашингтону были бы гораздо слабее, но и идти на взаимодействие по наиболее острым для нас проблемам китайцы готовы далеко не всегда. Поэтому просто призываю определиться для себя: везде, где это возможно (на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, Восточной Европе, на Балканах, на Южном Кавказе, в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Арктике и в Африке, в космосе и на земле), мы должны ставить жёсткие пределы агрессивным действиям США, наносить им максимальный возможный ущерб. Своим нахрапом они просто не оставляют нам другого выбора.