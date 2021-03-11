Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Россия является угрозой для интересов Соединенных Штатов и их союзников в Европе, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в ходе слушаний в Конгрессе.

У него спросили, считает ли он Россию угрозой США и Европе. На это глава Госдепа ответил утвердительно. Также Блинкен подтвердил намерения Вашингтона ввести дополнительные санкции против участников проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Мы очень активно рассматриваем дополнительные санкции в отношении любого, подпадающего под них в связи с поддержкой трубопровода», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмен от демократов Альбио Сайрес заявил на слушаниях в Конгрессе США, что Россия якобы пытается дестабилизировать обстановку в Южной Америке. В частности, он обвинил Москву в растущем влиянии на Венесуэлу.

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