Вообще-то Игорь Валерьевич Коломойский (уже общепринятое прозвище «Беня») устроился в США давно и с удобствами. В документах канцлерского суда в Делавэре, где сейчас находится «дело Коломойского» замечается, что с 2006 по декабрь 2016 года Коломойский и его партнеры «использовали юридические лица Соединенных Штатов для отмывания средств на сотни миллионов долларов незаконно присвоенных ссуд «Приватбанка» в Соединенные Штаты для собственного обогащения». В Штатах Беня создал свою маленькую бизнес-империю. Хотя почему «маленькую»? Более 5 миллионов квадратных футов коммерческой недвижимости в Огайо; сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане; завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе; и коммерческая недвижимость в Техасе, офисный парк площадью около 19,5 акра в Далласе; здания PNC Plaza в Луисвилле — это только то, что перечислила «Вашингтон Пост». И «пережила» эта империя уже трех президентов: Буша-младшего, Обаму и Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игорь Коломойский

Проблемы у Коломойского начались при Трампе, когда в июне 2019 года Канцлерский суд штата Делавэр принял решение«о наличии необходимости применения при дальнейшем рассмотрении данного иска норм федерального акта Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игорь Коломойский

А «Акт RICO» — это уже очень серьезно. Он разработан с целью преследования не отдельных лиц, а организаций — как юридических лиц, так и любой группы фактически объединенных людей. То есть принадлежность к преступной организации является индивидуальным преступлением, вне зависимости от состава действий. Закон создавался под борьбу с наркоторговцами и мафиозными кланами, но с 1989 года применяется при расследовании финансовых преступлений.

А дальше возникает интрига. Госдепартамент накладывает на Коломойского санкции. В соответствии с законом они запрещают физическим лицам въезд в Соединенные Штаты, но не приводят, по словам представителя Госдепартамента, к наложению финансовых санкций. Казалось бы: в интересах юстиции США Игоря Валерьевича надо «за цугундер — и на американскую скамью подсудимых». Но вместо этого его буквально «запирают» в украинской норке, лишая возможности покинуть ее пределы. И не только его, но и его семью, поскольку санкции наложены и на жену Ирину, и на дочь Анжелику, и на сына — Израиля Цви.

Основной вопрос любой интриги — ЗАЧЕМ предпринимаются какие-либо действия? В данном случае создается впечатление, что американцы укрепляют в Украине «фактор Коломойского», используя который они смогут решать другие, более актуальные вопросы. Точнее — уже смогли. Ведь именно используя этот «фактор» через украинский парламент, был продавлен «антиколомойский» (еще называется «банковский») закон, который передает контроль над украинскими банками внешним управляющим.

Но это уже былые заслуги. Активизация «фактора Коломойского» сейчас заставляет задаться вопросом: зачем? Кому сейчас надо напрячься в ожидании неприятностей со стороны американских капризов? Кто в прицеле американского внимания?

Скорее всего — украинские радикал-националисты и «старая Европа».

5 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях. На следующий день представитель Госдепартамента Нед Прайс добавил, что «у госсекретаря есть достоверная информация о том, что Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи губернатором. Эта коррупция подорвала верховенство закона и веру украинского общества в демократические институты своего правительства и общественные процессы. Эта достоверная информация собирается из различных источников». Губернатором Днепропетровской области Беня был с марта 2014 по март 2015 года и внес свой значительный вклад в развитие силового конфликта на востоке Украины, патронируя добровольческие батальоны и обещая «10 000 долларов за москаля».

U.S State Department Энтони Блинкен

В Украине даже заговорили о движении «жидобандеровцев», совместных действиях евреев и национал-радикалов, а фото Коломойского в футболке с надписью: «Жидобандера» стало хитом соцсетей. Беня разочаровался в национализме и ушел с губернаторства давно. «Жидобандеровство» закончилось, а в Украине начала нарастать проблема антисемитизма.

Но сейчас американцы идентифицировали его действия в тот период, и значит — и поддержку национал-экстремизма, как «коррупцию», то есть преступление. И тут уж появляется повод для беспокойства у тех, кого Беня в тот год поддерживал и с чьей помощью «осуществлял коррупцию». И которым, в случае необходимости, все это можно в любой момент предъявить.

Но Украина это уже так — даже не особо интересно. Поскольку она находится под очень плотным контролем американцев и политических неприятных неожиданностей от нее ожидать не приходится. «Фактор Коломойского» может быть использован для решения куда более серьезных задач.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), столь яростно прогремевший в 2016 году в связи со скандалом «панамских бумаг», в своих нынешних расследованиях коснулся и темы Коломойского. И еще как коснулся!

Он провел расследование, показавшее, что «Deutsche Bank, проблемный глобальный кредитор, сыграл ключевую роль, переведя более 750 миллионов долларов на бизнес-интересы Коломойского в Соединенных Штатах». Точнее — не менее 758-ми. Ха, это на 83 477 000 долларов больше, чем вменяет Бене делавэрский канцлерский суд! Ставки растут!

Искренне верю, что профи из ICIJ искренне стремятся препятствовать грязным делам глобальных банков. Но и убежден, что результаты подобного рода деятельности всегда будут политическим оружием. И в настоящий момент Вашингтону, реанимирующему трансатлантические контакты, очень нужно оружие для переговоров с Германией, экономическим локомотивом Европы. Потому что приходящие к власти лидеры «четвертого послевоенного политического поколения» (после Аденауэра — Шмидта — Меркель) уже с несколько меньшим трепетом относятся к значению «плана Маршалла» в своей истории.

Ну, как тут не вспомнить, что «добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом» — об этом знал еще Аль-Капоне. Обвинение Дойче Банка в коррупционной деятельности — это очень хорошее оружие в «дружественных» переговорах с Германией: все-таки крупнейший финансовый конгломерат страны, третий в мировом списке «системно важных банков» (G-SIBs) 2018 года.

А теперь американцы имеют право считать, что с попустительства и с помощью Deutsche Bank «Коломойский и его соратники оставили за собой след из пустых заколоченных зданий, неуплаченных налогов на имущество, опасных производственных условий, безработных и по меньшей мере четырех сталелитейных заводов, объявивших о банкротстве».

Украина всегда хотела играть значительную роль в европейской политике и истории. Но порой она забывает, что в историю можно войти, а можно и вляпаться. В качестве простого «места обитания» фактора Коломойского.