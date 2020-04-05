5 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

Стоит ли сомневаться, что в условиях коронавируса, финансового кризиса и деградации украинской экономики значительная часть сельскохозяйственной земли очень быстро окажется в банковском залоге? То есть под конечным контролем МВФ?

Андрей Ганжа, , 18:03 — REGNUM Приключения Игоря Коломойского, самого известного и эксцентричного украинского олигарха, на поле американского бизнеса могут вызывать даже чувство некоторой гражданской гордости. Во всяком случае Игорь Валерьевич (общепринятое прозвище «Беня») показал, что украинские деньги могут работать и в Соединенных Штатах, притом успешно работать. Реальной пользы для этого для страны Украина и ее граждан, конечно, нет никакой, но сам урок Украине следовало бы усвоить.

Украина

Через свой «Приватбанк» (крупнейший в Украине) Коломойский раздал заемщикам 87 миллиардов гривен, значительная часть которых сейчас признается как «мошеннические»: 222 тысячи договоров на сумму 32,2 миллиарда гривен. В 2016 году банк был национализирован, но эти деньги уже были выведены из Украины. На эти средства Коломойский, в компании со своим многолетним партнером Геннадием Боголюбовым и тремя публично известными американскими персонами (Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриэлем Лейбергом), создал свою небольшую, но уютную империю в Соединенных Штатах.

Это, как минимум, 21 юридическое лицо и целый список офисных зданий и коммерческой недвижимости в Огайо, Кентукки, Иллинойсе, Западной Вирджинии, Техасе и Флориде. Кроме того, это сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, завод по производству средств для очистки стали Felman Productions в Вирджинии, а также ряд перерабатывающих предприятий, расположенных по всей Америке.

Однако мой внутренний пиетет в отношении деятельности «Бени» за Большой Лужей не разделяет американская юстиция, определяя эту деятельность как использование ПриватБанка для «в качестве собственной личной копилки, в конечном итоге приведшей к краже миллиардов долларов из ПриватБанка, и использования организаций Соединенных Штатов для отмывания сотен миллионов долларов незаконно присвоенных кредитных средств ПриватБанка в Соединенных Штатах, для обогащения себя и своих сообщников». С 7 апреля 2019 года Федеральное Бюро Расследований (ФБР) изучает деятельность Коломойского в США.

Но это только цветочки. С 3 июня 2019 года Канцлерский суд штата Делавер рассматривающий иск ПриватБанка к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, УриэлюЛейбергу «и другим, пока не установленным лицам и организацям, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674,533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам. И только жалоба в этот суд заняла 104 страницы.

Одна из специфик делаверского канцлерского суда в том, что он заседает без присяжных: он может по своему усмотрению назначать консультативное жюри, но это право практически никогда не используется. Тот есть, решать вопрос он может быстро и безапелляционно. И в отношении Коломойского такое решение может быть очень жестким. Потому что 25 июня 2019 года суд решил, что «Исходя из имеющихся в распоряжении суда данных … суд принимает решение о наличии необходимости применения при дальнейшем рассмотрении данного иска норм федерального акта Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act». А «Акт RICO» — это уже очень серьезно.

Он разработан с целью преследования не отдельных лиц, а организаций: как юридических лиц, так и любой группы фактически объединенных людей. То есть, принадлежность к преступной организации является индивидуальным преступлением, вне зависимости от состава действий. Закон создавался под борьбу с наркоторговцами и мафиозными кланами, но с 1989 года применяется при расследовании финансовых преступлений. Тогда финансист Майкл Милкен получил за таковые 22 месяца тюрьмы и пожизненный запрет на работу в индустрии ценных бумаг. И это Милкену было еще за счастье: он пошел на сотрудничество со следствием. А так по закону RICO может светить 20 лет тюрьмы.

Так что «Бене» сейчас тяжело. Причем не только в США, потому что новая администрация Привата преследует создателя своего банка и в Англии, и в Израиле. И вскоре Украина окажется в числе немногих стран, если не единственной, где Коломойский сможет чувствовать себя в безопасности. Именно поэтому он укрепляет свои политические позиции в стране. Настолько укрепляет, что в экспертно-политических кругах его и министра внутренних дел Арсена Авакова называют «отцами президента Зеленского». Укрепляет он и свой экономический вес и отсюда проистекает его стремление вернуть себе ПриватБанк или получить за него многомиллиардную компенсацию.

Однако этого не хотят США и МВФ, и давят на президента Зеленского с такой силой, что он был вынужден заявить о внешнем управлении страной. Потому что слова «Наша страна… имеет два пути. Первое — это принятие двух жизненно важных законов, после чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов США… Иначе — … упадок экономики и даже угроза дефолта» по-другому понимать просто невозможно.

«Жизненно важные» — это законопроект о рынке земли и о банках и банковской деятельности. Второй из них, уже названый «антиколомойским», запрещает возврат национализированных банков бывшим владельцам. А значит предотвращает возможность возврата ПриватБанка Игорю Коломойскому, хотя и оставляет для него возможность получения денежной компенсации. 30 марта Рада 267-ю голосами проголосовала за этот закон в первом чтении.

Казалось бы, всё! Но МВФ наседает и «добивает лежачего». 4 апреля постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что там ожидают окончательного принятия Верховной Радой закона о банках.

Возникает вопрос: за что же так давят Коломойского? Неужели только за то, что он нарушил святое правило «В Техасе могут грабить только техасцы» и со свиным рылом чужих капиталов поперся в калашный ряд американского бизнеса? Хотя есть и более экзотические версии: в Вашингтоне хотят получить гарантии, что государство не будет нести убытки из-за возможной потери контроля над ПриватБанком по инициированным Коломойским искам в украинских честных судах. Как будто в Вашингтоне кого-то волнуют убытки украинского государства! Да побойтесь Бога: «Беня» сейчас воюет за компенсацию в 2 миллиарда долларов (а это будет чистый убыток государства), законопроект предполагает возможность такой компенсации — и никого это не смущает.

Тут, скорее, другая схема. И Коломойский в ней исполняет почему-то непривычную для себя роль не игрока, а дымовой завесы в игре. Его эпизод позволил протянуть в парламенте закон, который

(А) — облегчает национализацию банков,

(Б) — запрещает возврат банков даже вне зависимости от решения судов, делая факт необратимым.

Но если кого-то убирают из банковского заповедника, то, значит, туда должен кто-то войти. И вряд ли стоит сомневаться, что туда войдет капитал (что деньгами, что менеджментом), получивший на то высокое благословение МВФ. И тут следует вспомнить, что другой «жизненно необходимый» закон, о рынке земли, предусматривает, что «право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения может также приобретаться банками только в порядке обращения взыскания на них как на предмет залога». Но стоит ли сомневаться, что в условиях коронавируса, финансового кризиса и деградации украинской экономики значительная часть сельскохозяйственной земли очень быстро окажется в банковском залоге? То есть под конечным контролем МВФ? И что именно ради этого Фонд столь яростно настаивал на «антиколомойском» законе? А совсем не ради «наказания» Коломойского…

Один из лидеров украинской оппозиции, Виктор Медведчук, назвал действия МВФ «циничным шантажом». Правильно назвал, но следует понимать, что «цинизм» — это способность реально оценивать положение вещей. И пока украинцы воевали: с «сепаратистами», Россией, здравым смыслом — МВФ оценил ситуацию совершенно реально.