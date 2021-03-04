В наши дни Республика Армения переживает, быть может, самое опасное время после принятия Верховным Советом Армянской ССР 23 августа 1990 года декларации о независимости Армении. И это в условиях начинающейся войны, когда еще 1 января 1992 г. Агдамский батальон Вооруженных сил Азербайджана под командованием Якуба Рзаева в сопровождении танков и четырех БТР атаковал армянское село Храморт в восточной части Нагорного Карабаха, с чего, собственно, и началась военная агрессия, которая переросла в кровопролитную первую Нагорно-Карабахскую (1992−1994 гг.) войну. Напомним читателям, что 9 мая 1994 г. полномочный представитель президента России в Нагорном Карабахе Владимир Казимиров подготовил «Соглашение о бессрочном прекращении огня» (далее Соглашение), которое в этот же день в Баку подписал от Азербайджана министр обороны Мамедрафи Мамедов. 10 мая 1994 г. Соглашение от имени Армении в Ереване подписал министр обороны РА Серж Саргсян, а 11 мая в Степанакерте Соглашение подписал командующий армией самообороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян. Это Соглашение вступило в силу в полночь 12 мая 1994 года. Спустя 22 года азербайджанская сторона, грубо нарушив договоренности, принятые о бессрочном прекращении военных действий, чётко обозначенные в Соглашении, в ночь с 1 апреля на утро 2 апреля 2016 года развернула интенсивные боевые действия с применением артиллерии и авиации. 5 апреля 2016 года в Генеральном штабе Министерства обороны РФ начальники генштабов Армении и Азербайджана в Москве заключили двухстороннее Соглашение о прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения Вооруженных сил Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана. Подчеркнем, что со стороны Азербайджана это было второе грубое нарушение Соглашения о бессрочном прекращении огня. Заметим, что ни после первой Карабахской войны (1992−1994 гг.), ни после Апрельской (четырехдневной) войны 2016 г., которые, не будь последовательных усилий военно-политического руководства России, могли бы обернуться широкомасштабной кровопролитной войной во всем регионе Южного Кавказа. Сердобольные оберегатели демократических свобод, соблюдения прав человека, становления гражданского общества, как и следовало ожидать, так и не выступили с заявлениями, осуждающими агрессию Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики. Видимо, это не входило в их стратегические планы, ведь в указанных случаях упрекнуть Россию было не в чем, а хвалить её за принуждение Азербайджана к миру, остановку кровопролития — это в восприятии Запада, что называется, из области фантастики. Такое отношение международного сообщества не могло остаться незамеченным со стороны турецко-азербайджанских ястребов, которые 27 сентября 2020 г. развязали третью Карабахскую войну. И опять-таки лишь благодаря политической воле президента России Владимира Владимировича Путина 10 ноября 2020 г. президент России, президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Об исключительной роли РФ в спасении населения Нагорного Карабаха от геноцида, которое стало возможным лишь благодаря только и только вводу миротворческого контингента Российской Федерации, мне уже приходилось не единожды писать, поэтому не буду повторяться. Так, что же сейчас побудило меня утверждать, повторюсь, что положение, в котором оказалась Армения в наши дни — самое тревожное в 30-летней истории третьей Республики Армения.

Иван Шилов ИА REGNUM Выступление Никола Пашиняна на митинге на площади Республики

Так, 25 февраля 2021 года ИА REGNUM опубликовало мою статью под заглавием «Никол Пашинян провоцирует гражданскую войну в Армении», в которой было полностью изложено заявление действующего президента РА Армена Саркисяна от 16 ноября 2020 г., в котором он весьма убедительно обосновал необходимость незамедлительной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Резюме заявления президента РА сводилось к следующему: «… Очевидно, что для того, чтобы уберечь страну от потрясений, в конце концов, неизбежны будут внеочередные выборы в Национальное собрание … единственным ответственным подходом может быть объективная оценка правительством и правящей политической силой собственного потенциала и представление в сжатые сроки дорожной карты, которой будут намечены сроки инициирования соответствующих конституционных процессов, в результате которых будет возможно провести внеочередные выборы в Национальное собрание, а до этого управление будет передано имеющему высокую квалификацию правительству Национального согласия». Не скрою, уважаемый читатель, что, прочитав текст заявления Армена Саркисяна, я почувствовал какое-то облегчение, надежду, что нависшая над армянской государственностью смертельная опасность, казалось, что миновала. Нет-нет, уважаемый читатель, сделать такой вывод меня отнюдь не побудил правдивый анализ, данный президентом РА сложившемуся в стране крайне опасному положению. Во мне пробудилась надежда на лучшее в силу того, что Армен Саркисян, вне всякого сомнения, не примет решения, противоречащего формулировкам и подходам коллективного Запада. Если же быть точнее — подходам соответствующих спецслужб с берегов Потомака и Туманного Альбиона. Это исключено, этого не может быть в принципе, так как будущее своей семьи он видит исключительно в Великобритании, что он в принципе и не скрывает. Однако справедливости ради отметим, что президент РА не решится и на шаги, которые будут идти вразрез с политикой нашего единственного надёжного военно-политического союзника — Российской Федерации. И это вовсе не потому, что у него в России свой бизнес, отнюдь нет. В силу каких же обстоятельств он не предпримет резких шагов, противоречащих геополитическим интересам России, это тема отдельного анализа.

Итак, когда пишутся эти строки, еще не было информации относительно решения президента РА по части подписания представления премьер-министра Никола Пашиняна с требованием отправить начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна в отставку. Напомним читателям, что 25 февраля 2021 года Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения и представители высшего командования армянской армии выступили с заявлением, в котором потребовали немедленной отставки Пашиняна и его правительства.

President.am Президент Армении Армен Саркисян с начальником генерального штаба ВС Армении Оником Гаспаряном

Согласно армянскому законодательству, президент РА спустя 3 дня после получения представления Н. Пашиняна имеет ещё 5 дней для обращения в Конституционный суд с просьбой проверить законность, то есть соответствие решения главы правительства Конституции РА. Я не стану вдаваться в подробности конституционных нюансов, обосновывающих неконституционность приказа Никола Пашиняна по отстранению от должности начальника Генштаба ВС РА, замечу лишь, что всестороннему разъяснению этих вопросов 2 марта 2021 года была посвящена более чем часовая передача в чудом уцелевшем телеканале ArmNews в рамках популярной авторской программы «Pressing», которую ведёт председатель Союза журналистов Армении, талантливый обозреватель Сатик Сейранян. Гостем программы был высокопрофессиональный и общепризнанный специалист в области Конституционного права Вардан Погосян. Доводы, приводимые В. Погосяном, с конкретными ссылками на статьи Конституции и Законы РА были настолько убедительны, что любое решение президента РА, отличное от направления приказа премьер-министра РА Никола Пашиняна об отстранении начальника Генштаба ВС РА с занимаемой должности в Конституционный суд, можно с уверенностью квалифицировать как уголовно наказуемое преступление. Естественно, что в силу этого мы можем сделать и другой вывод о том, что любое решение, которое примет президент РА, возможно лишь после консультаций с коллегами из MI-6 Великобритании или ЦРУ США. При этом мы будем вправе сделать вполне оправданное заключение о том, что стратеги цветных революций с берегов Потомака и Туманного Альбиона, его кураторы, в зависимости от того направит президент РА документы в Конституционный суд или нет, будут либо крайне не удовлетворены нахождением российских миротворцев в Нагорном Карабахе, либо смирились с этим. Это также будет индикатором того, смирились они или не смирились с мерами, предпринятыми Пограничным управлением ФСБ России в Республике Армения по существенному укреплению государственной границы РА в Зангезурской области, особенно на 45-километровом участке границы в Мегринском районе вдоль среднего течения реки Аракс, известном как христианский клин, разъединяющий коммуникации Турции на Восток, в страны Центральной, Южной и Восточной Азии. В настоящее время коммуникации осуществляются через Иран (Хорасанский коридор вдоль южного берега Каспийского моря). Так что, уважаемый читатель, ждать придется не долго. При этом уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом, как то: почему автор этих строк не упоминает о возможном воздействии российской стороны на принятие президентом РА того или иного решения? Для внесения ясности в этом вопросе сошлюсь на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в связи с заявлением Генштаба ВС РА от 25 февраля 2021 года: «Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении, — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к происходящему. — И считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе».

Primeminister.am Никол Пашинян на митинге на площади Республики, 1 марта 2021 года

После столь подробного обзора заметим, что вечером 1 марта 2021 года в Ереване прошли сразу два митинга — сторонников и противников Пашиняна. Думается, уважаемый читатель, что нет необходимости в подробностях расписывать всю абсурдность сложившейся в РА ситуации, когда Никол Воваевич, презрительно именуемый в народе Николом-предателем, который в апреле-мае 2018 года совершил в Армении государственный переворот, чётко следуя рекомендациям стратегов цветных революций Запада, в наши дни, будучи премьер-министром, вновь облачается в тогу оппозиционного уже своему же правительству этакого революционера и несёт гнусную по своей сути ахинею: «За последние 10 месяцев наше правительство допустило всевозможные ошибки. И я хочу извиниться перед всеми армянами Армении, Арцаха и Диаспоры. Простите меня за ошибки». Кровь более 5 тысяч воинов, погибших в ходе Карабахской (сентябрь-ноябрь 2020 г.) войны, более 10 тысяч раненых и сотни тысяч искалеченных судеб граждан Армении и Нагорного Карабаха, потеря около 80% территории Арцахской Республики — это, со слов Никола-предателя, квалифицируются всего лишь как «всевозможные ошибки», за которые извинениями можно отделаться. Я воздержусь давать оценки действиям 17 оппозиционных партий, которые в тот же день, 1 марта, проводили в Ереване, на проспекте Баграмяна, свой митинг. Приведу лишь выдержку из статьи известного политолога Александра Искандаряна под заглавием «Военный не переворот. Почему в Армении не случилось революции», опубликованной 2 марта 2021 года на интернет-портале WorldCrisis. Статьи, в которой, на мой взгляд, весьма объективно характеризуется сложившееся в РА положение: «Два полюса нынешнего расколотого армянского общества — ядро поддержки Пашиняна и радикально оппозиционно настроенные люди. Однако обе эти группы в меньшинстве, как показали прошедшие митинги. Между полюсами — апатия, разочарование, нежелание выходить ещё на одну революцию спустя три года после предыдущей, да ещё видя ее результаты». Пожалуй трудно не согласиться с выводами уважаемого политолога. Столь опасное положение, в котором в наши дни пребывает Республика Армения, не могло остаться незамеченным со стороны Турции и Азербайджана. Причём вызывает чувство благодарности и уважения, что всю глубину кризиса с тревогой и болью воспринимают патриоты-державники России, подлинные друзья Армении. Более того, судьба Армении и Нагорного Карабаха столь сильно беспокоит наших российских друзей, что итогам азербайджано-карабахской (сентябрь-ноябрь 2020 г.) войны был посвящён круглый стол в ИА REGNUM, на котором главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров с озабоченностью и тревогой, которые проскальзывали через сказанное им, заявил: «Мы не можем не заметить, что Ильхам Алиев и Баку в целом в последние дни ведут линию на ревизию соглашения (имеется в виду документ, принятый президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 г. о прекращении огня в Нагорном Карабахе — А. Г.). Почему? Потому что в Ереване политический кризис. Потому что одна из сторон соглашения ослабла и ослабляется всё больше. Она перестает быть фактором баланса … Политический кризис в Ереване ослабляет позиции Карабаха настолько, что сейчас центральным вопросом является вопрос о том, будет ли по истечении пяти лет продлён мандат наших миротворцев. Если он продлён не будет, то ясно совершенно, однозначно, армянское население из Карабаха уйдет … Нет людей — нет проблемы. Есть люди — есть проблема» («Ослабление Армении угрожает Карабаху этнической чисткой»). Казалось бы, тревоги уважаемого Модеста Алексеевича с несколько другой стороны осветил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 3 марта 2021 года. Приведу лишь небольшую выдержку из его яркого выступления: «Сегодня Белоруссия. Как только Белоруссия стала немножко поворачиваться в сторону России, гоп, как подожгли Карабах, чтобы отвлечь внимание. А чтобы усилить проблемы в Южном Кавказе, убирают Саргсяна и ставят Пашиняна, который немножко армянский Навальный, чуть-чуть похож. И он заявил всеобщую мобилизацию, это делают, когда впереди намечается большая война, не просто конфликт, когда там немножко постреляли. Не просто мобилизацию, а всеобщую мобилизацию. Мы сейчас здесь, а тысячи армянских юношей сидят в казармах. И это всё звенья одной цепи. И внутренние проблемы, и внешние проблемы нам нужно решить».

Минобороны Армении Нагорный Карабах

И, конечно, не могу не выразить искренних слов благодарности в адрес руководителя Международного «Лазаревского клуба», первого заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Федоровича Затулина, который 3 марта 2021 года в ходе видеомоста @SputnikLive ответил на самые животрепещущие вопросы, волнующие весь армянский народ, а именно: «О кризисе в Армении. Причина нынешней ситуации — не в словах Пашиняна про «Искандеры». Кризис начался с «бархатной революции» 2018 года и продолжился в Карабахе»; «О выходе из кризиса. Пашинян заводит ситуацию в тупик и подталкивает страну к гражданской войне. Нужны досрочные парламентские выборы. Решать должен армянский народ»; «О поражении в Карабахе. Прозападные депутаты пытаются обвинить российское оружие. Настоящая причина неудач Еревана — ошибки командования, безалаберность и предательство»; «О послевоенном урегулировании. Полное выполнение пунктов трехстороннего заявления — дело не завтрашнего дня. Методами Азербайджана и Турции мир не достигается»; «О Турции. Турецкое присутствие в Азербайджане и другие действия Анкары беспокоят Россию»; «Об армяно-российских отношениях. Россия — военный и экономический партнер Армении номер один. Она — единственный шанс для сохранения субъектности Еревана»; «Об объединенных вооруженных силах Армении и России. Это вопрос не двусторонних отношений, а ОДКБ. Но российское военное присутствие в Армении должно быть усилено»; «Об идее объединения с Россией. О присоединении Армении речи не идет. В будущем возможно ее присоединение к Союзному государству России и Белоруссии, но сейчас достаточно существующих интеграционных механизмов — СНГ, ЕАЭС и других».

В то время, когда пишутся эти строки, уважаемый читатель, появились первые сообщения с пресс-конференции экс-президента Армении Роберта Кочаряна для российских СМИ. В будущем, с опубликованием подробностей с этой пресс-конференции, в случае на то необходимости можно будет более подробно остановиться на конкретных ответах второго президента РА. Ответах на вопросы, волнующие представителей российских СМИ, а пока ограничусь лишь репликой на один из ответов Р. Кочаряна на заданный ему вопрос, как то: «10 ноября (имеется в виду — 2020 года, после заключения Соглашения о перемирии — А. Г.) власть должна была встать на колени и попросить прощения у народа. И если бы у них было достоинство — застрелиться». Смею заметить, что даже для такого изощренного политического авантюриста, коим является Никол Пашинян, будучи на коленях перед своими поводырями, заокеанскими стратегами цветных революций за не до конца выполненное данное с их стороны поручение — поставить на колени армянский народ, самому встать на колени перед народом, при его-то аморальности, — уму непостижимо. Поступи Пашинян так, он рискует лишиться перспективы получить политическое убежище в США или Канаде, а может и чуток поближе к Армении — в Великобритании, если, конечно, за него походатайствует верноподданный Королевы Великобритании Елизаветы II. Речь о ныне действующем президенте РА Армене Вардановиче Саркисяне. Пишу эти строки с болью и упрекаю самого себя за то, что 9 апреля 2018 года я с большим оптимизмом воспринял его утверждение в должности президента Республики Армения. Увы, видимо, уж больно архаичны мои представления о патриотизме, за что я искренне каюсь, уважаемый читатель. Вместе с тем меня несколько обескуражило, что Роберт Кочарян ещё питает иллюзии относительно наличия чувства достоинства у Никола-предателя, когда всё ещё сомневается в изначально полном отсутствии такого чувства у Пашиняна, когда оптимистично изрекает: «Если бы у них было достоинство — надлежало застрелиться».

ИА Красная Весна Пресс-конференция Роберта Кочаряна

Очень надеюсь, что последние предательские шаги Никола Пашиняна, нацеленные на окончательное разрушение Вооруженных сил Республики Армения, не могут оставить и самую маленькую толику жалости у граждан двух армянских государств — Армении и Арцаха в отношении предательской клики Пашиняна и в первую очередь к нему самому. Только тогда упокоятся души невинно убиенных солдат и офицеров, мирных граждан Нагорно-Карабахской Республики и Республики Армения.

Вместо послесловия. Внимательно анализируя морально-психологическую обстановку, сложившуюся в Республике Армения в наши дни, невольно приходишь к выводу, что армянское общество серьёзно больно, так как потеряло присущие армянам христианские ориентиры поведения, поддалось гнусным технологиям западных стратегов цветных революций, которые разделили армянскую нацию на «чёрных» и «белых», растоптали веками выработанную у армян веру в святость семейных ценностей и традиций, трепетное отношение к старшим, к своему языку и истории. И в условиях, когда все эти вопросы не становятся главным содержанием объединившихся 17 оппозиционных партий в борьбе с антинациональным режимом Пашиняна, то это наводит на ещё более тревожные раздумья, а именно: к неполному осознанию смертельной опасности, как Дамоклов меч нависшей над самим существованием армянского государства, Республики Армения, со стороны отдельных оппозиционных сил, которые разъяснению именно этих вопросов не уделяют надлежащего внимания.

К сожалению, об этом мне приходится лишь писать и делиться своими тревогами с активом партии «Национальное Единение». Телеэфир Армении по-прежнему недоступен для меня. Телеканалы, как провластные, так и «оппозиционные», единодушны в своих редакционных предпочтениях, сводящихся к одному — чужих в эфир не пущать. И это даже в условиях, когда Общественное телевидение на днях пригласило на передачу с профессиональным интервьюером Петросом Казаряном одного из лидеров 17 партий, объединившихся в оппозицию. Однако это никоим образом не поколебало решимость телеканалов, поддерживающих второго президента РА, в недопущении на телеэфир Вашего покорного слуги, уважаемый читатель. Что же, пользуясь случаем, не могу не выразить своей благодарности российским интернет-телеканалам (ГазетаTV, REGNEWS), которые, взяв за основу мои статьи, опубликованные, в частности, в ИА REGNUM в феврале 2021 года, засняли весьма впечатляющие фильмы. Фильмы, так и не нашедшие места в десятках интернет-порталов Армении, естественно, оппозиционных. Вместе с тем хочу выразить особую признательность Московской дирекции Международного «Лазаревского клуба», которая не только публикует мои статьи на страницах интернет-издания «Лазаревского клуба», но и помещает видеоматериалы, снятые на основе этих публикаций. Такие вот дела, уважаемый читатель. Пишу эти строки и невольно вновь и вновь думаю о горькой правде, изложенной в статье армянского политолога, на которую ранее мною была сделана ссылка. Вместе с тем, как и многие из моих соотечественников, которые, смею утверждать, далеко не в меньшинстве, наблюдая за процессами, происходящими в политическом поле Армении, я также прихожу к выводу, что Республика Армения — в опасности. И преодолеть вызовы существованию армянской государственности возможно лишь путем консолидации здоровых сил общества, значительная часть которого самоустранилась от политики. А что еще хуже — все более и более склоняется к выводу, что при наличии действующих на политическом поле сегодняшней Армении игроков будущее нашей страны не кажется радужным, тем более в условиях, когда коллективный Запад уже так же неприкрыто поддерживает Никола Пашиняна в провоцировании гражданской войны в Республике Армения.