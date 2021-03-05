Президент Байден укрепляет надежды США на то, что конец пандемии коронавируса может быть уже близок.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Это гамбит, который принесет большие политические дивиденды новому президенту, если его правота подтвердится, но который и несет для него серьезные риски, если что-то пойдет не так.

2 марта Байден заявил, что уже к концу мая в США будет достаточно доз для вакцинации каждого взрослого американца. Это значительное ускорение по сравнению с его предыдущим прогнозом, когда он предсказывал, что данная цель будет достигнута в июле.

U.S. Secretary of Defense Вакцина от коронавируса Pfizer

Белый дом был осторожен в управлении ожиданиями относительно коронавируса, и вряд ли Байден дал бы это обещание без высокой степени уверенности в том, что оно может быть выполнено. Новая сделка с Merck по производству дополнительных доз недавно одобренной вакцины Johnson & Johnson помогла ускорить сроки.

Тем не менее некоторые эксперты опасаются, что президент может быть слишком оптимистичен, даже когда он предупредил, что проблемы впереди есть, и провел различие между общим количеством прививок, которые будут доступны, и тем, действительно ли эти прививки будут в руках американцев к весне.

«Я действительно думаю, что он слишком рискует перестараться с обещаниями, — говорит профессор Школы права университета Джорджтауна Ларри Гостин, специализирующийся на общественном здравоохранении. — В самом начале он дал слишком мало обещаний по количеству вакцин, и то, что он говорит теперь, может оказаться чрезмерно многообещающим. Нам предстоит долгий путь, чтобы добраться отсюда туда, и на этом пути есть много препятствий».

Инфраструктура распространения вакцин почти так же сложна, как и их разработка, подчеркивают медицинские эксперты.

Гостин перечислил не только материально-технические и инфраструктурные требования, но и необходимость преодоления подозрений в отношении вакцинации среди меньшинств, которые в прошлом подвергались вопиющему обращению со стороны медицинских работников.

«Я приветствую идею попытаться сделать полную вакцинацию, — добавил Гостин, — но я думаю, что конец мая маловероятен. Гораздо более вероятно, что наше население будет вакцинировано к середине-концу лета».

Байден понимает необходимость избегать ошибок своего непосредственного предшественника. Бывший президент Трамп неоднократно преуменьшал угрозу со стороны COVID-19, настаивая в первые дни существования вируса, что он будет сдержан, а иногда и вовсе предполагая, что тот просто «исчезнет», и говоря о возможностях экспериментальных методов лечения, таких как гидроксихлорохин, что показало несоответствие действительности.

Но Байден и его команда по-прежнему хотят добиться прогресса в этом вопросе, который остается доминирующим в американской жизни. На данный момент президент наслаждается высокими оценками того, как он справляется с пандемией. Опрос Economist-YouGov на этой неделе показал, что 52% респондентов одобряют его реакцию на COVID-19 и только 35% не одобряют.

Часть работы любого президента состоит в том, чтобы дать людям уверенность в том, что дела пойдут лучше, и что трудности будут преодолены. Байден осторожно дал понять, что он не имеет в виду, будто всё будет позади к концу мая, подчеркивает профессор политологии в Школе Максвелла Сиракузского университета Грант Рихер. «Хотя можно быть слишком оптимистичным, можно также быть слишком пессимистичным, — считает профессор. — Я имею в виду, что президент действительно должен дать американской общественности основания для надежды — мы видели это со времен Рузвельта. Я думаю, что [Байден] начинает это делать, и я думаю, что сейчас самое время для этого».

Некоторые президенты пожалели о преждевременных заявлениях об успехе.

Во время пребывания Байдена на посту вице-президента при бывшем президенте Обаме администрация стремилась определить 2010 год как «лето восстановления» после финансового кризиса и великой рецессии. Но экономика хромала, вместо того чтобы соответствовать их прогнозам, и лозунг превратился в конфуз, о котором редко упоминали.

Впрочем, это было не так плохо и не так серьезно, как у президента Джорджа Буша — с его знаменитым появлением перед огромным знаменем «Миссия выполнена» на борту авианосца «Авраам Линкольн» во время краткого момента оптимизма по поводу войны в Ираке в 2003 году. Хаос и кровопролитие закручивались в Ираке спиралью в последующие годы, и речь Буша стала воплощением высокомерия, которое, по мнению его критиков, пронизывало все его отношение к Ираку и войне с террором.

Georgewbush-whitehouse.archives.gov Джордж Буш-младший

Нет никаких реальных предположений о том, что нынешние заявления Байдена несут в себе подобный уровень политической опасности. Но даже в этом случае нация, которая измучена и беспокойна после почти года борьбы с коронавирусом, может непредсказуемо среагировать на любые неудачи.

Существует также дополнительная опасность: возросшее доверие со стороны администрации может подпитывать чувство общественного самодовольства. Так, губернатор Техаса, республиканец Грег Эббот объявил на этой неделе, что его штат полностью откроется для бизнеса и откажется от масочного режима, что встревожило некоторых экспертов в области здравоохранения. Байден сильно сопротивлялся этому шагу в среду, критикуя «неандертальское мышление» вокруг отбрасывания правил для ношения масок. «Я думаю, это большая ошибка. Слушайте, я надеюсь, все уже поняли, что эти маски имеют значение. Мы находимся на пороге того, чтобы фундаментально изменить природу этой болезни из-за того, как мы можем получить вакцины в руки людей», — сказал президент.

J Dimas Грег Эббот

Эти замечания подчеркивают тонкий танец, который Байден должен исполнить сейчас и в ближайшие месяцы — вселяя надежду, но не вызывая чрезмерной уверенности.

«Самодовольство — это очень большой риск, — говорит Гостин, эксперт из Джорджтауна. — Мы имеем дело с усталостью от COVID, мы имеем дело с ложным чувством оптимизма в краткосрочной перспективе, и мы имеем дело с вариантами вируса.

Это опасное сочетание».