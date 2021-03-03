Эпидемиолог в Грузии отреагировал на срыв поставок вакцины от COVID-19
Для Грузии было ошибкой отказаться от приобретения вакцины от COVID-19 китайского производства. Об этом заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний Грузии, эпидемиолог Паата Имнадзе в эфире телеканала Formula News.
На Украине рассказали о состоянии прошедшего вакцинацию Зеленского
У президента Украины Владимира Зеленского после прохождения им вакцинации от COVID-19 хорошее самочувствие. Об этом 3 марта рассказала украинский министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина».
Премьер Саксонии-Анхальт призвал Берлин к переговорам по «Спутнику V»
Глава правительства германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф полагает, что Берлину следует вести собственные переговоры с РФ об антикоронавирусной вакцине «Спутник V». Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Хазелофф привёл в пример Венгрию, которая зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V», пока не одобренную в ЕС.