3 Марта
 
11:56

Эпидемиолог в Грузии отреагировал на срыв поставок вакцины от COVID-19

Для Грузии было ошибкой отказаться от приобретения вакцины от COVID-19 китайского производства. Об этом заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний Грузии, эпидемиолог Паата Имнадзе в эфире телеканала Formula News.

11:50

Пожилая женщина в маске и перчатках. Цюрих. (сс) Silvision

11:42

На Украине рассказали о состоянии прошедшего вакцинацию Зеленского

У президента Украины Владимира Зеленского после прохождения им вакцинации от COVID-19 хорошее самочувствие. Об этом 3 марта рассказала украинский министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина».

11:38

Премьер Саксонии-Анхальт призвал Берлин к переговорам по «Спутнику V»

Глава правительства германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф полагает, что Берлину следует вести собственные переговоры с РФ об антикоронавирусной вакцине «Спутник V». Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Хазелофф привёл в пример Венгрию, которая зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V», пока не одобренную в ЕС.

11:31

В регионах Италии прививочная кампания хромает на обе ноги

2 марта стало известно, что власти целого ряда регионов Италии не могут начать кампанию вакцинации от коронавируса в соответствии с ранее утвержденными планами.