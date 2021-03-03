Страны продолжают борьбу с пандемией коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрировано уже почти 115 млн подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2.

1 марта 2021 года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что впервые за семь недель в мире зафиксировано увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом.

Большие надежды возлагаются на вакцинацию, однако здесь не обходится без проблем. Например, в Италии обе прививки от COVID-19 получили менее 3% граждан страны, вакцины не хватает.

Подробности о ситуации с коронавирусом в мире — в трансляции ИА REGNUM.