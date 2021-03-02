В Чувашии нынешний отопительный сезон, который отличился очень холодной зимой и ростом числа коммунальных аварий, в очередной раз обнажил системные проблемы в отрасли. Главная из них — состояние сетевого хозяйства, которое изношено и рушится. По этой причине, пожалуй, впервые четыре муниципальных образования проходят отопительный сезон без паспортов готовности. Эта проблема в предыдущие годы не решалась системно и поэтому стала большим вызовом для команды главы Чувашии Олега Николаева, который работает на посту чуть более года.

21.mchs.gov.ru Мобильные пункты обогрева. МЧС РФ. Чувашия. 2021

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На это наложились оставшиеся «в наследство» миллиардные долги за поставленные энергоресурсы, из них большая часть — за газ. Разработанные графики погашения просроченной задолженности срываются большинством муниципалитетов. Одни сити-менеджеры ссылаются на заблокированные приставами счета, другие просят не применять повышенный коэффициент по перерасходам из-за холодов (ресурсники на это публично не реагируют, но при этом просят «рассмотреть вопрос возмещения выпадающих доходов»), третьи просят помочь со строительством сетей и котельных.

Олег Николаев отметил, что должен быть «чёткий план газификации республики» с учётом перспектив развития территорий, в том числе Чебоксарской агломерации. Также он выступил за урегулирование и выработку стратегии развития электросетевого хозяйства, потому что сейчас работает «масса мелких территориальных сетевых организаций, которые не могут должным образом нести соответствующие обязательства». Больше надежды власти возлагают на государственно-частное партнёрство в обновлении теплосетей.

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Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

В завершение обсуждения глава Чувашии Олег Николаев предупредил должностных лиц, что за наращивание задолженности «будем жёстко реагировать» в части бездействия руководителей.

Четыре района без паспортов готовности

По результатам проверок приволжским управлением Ростехнадзора паспорта готовности выданы 16 муниципальным образованиям из 26, ещё шесть муниципалитетов получили акты готовности.

«Не получены паспорта либо акты готовности четырьмя муниципальными образованиями — Вурнарским, Красноармейским, Цивильским и Ядринским районами. Основные замечания — отсутствие технического освидетельствования строительной конструкции зданий котельных, а также подготовленный техперсонал по работе с теплоэнергетическим оборудованием», — сказал глава минстроя Чувашии Александр Героев.

Cap.ru Глава минстроя Чувашии Александр Героев

По данным министерства, в Вурнарском районе не проведено освидетельствование конструкций котельных и выявлена эксплуатация с превышением ресурса без проведения мероприятий по продлению срока работы оборудования. В Цивильском районе не определены организации по эксплуатации котельных в двух сёлах. В Красноармейском и Ядринском районах не выполнено строительно-техническое освидетельствование зданий и труб котельных. Помимо этого, в Красноармейском районе отсутствовал прошедший проверку знаний технический персонал.

Cap.ru Паспорта готовности не получили четыре муниципальных образования. Данные минстроя Чувашии

Министр сообщил, что данными муниципалитетами разработаны и утверждены дорожные карты по устранению замечаний и получению паспортов готовности, срок исполнения — до 30 сентября 2021 года.

Коммунальных аварий стало больше

По сравнению с предыдущим отопительным сезоном в Чувашии в 2,6 раза выросло число коммунальных аварий. Власти поясняют, что виноваты не только аномальные морозы: с 1 сентября 2020 года информация о происшествиях регистрируется в системе мониторинга и контроля аварийных ситуаций, координатором которого является Минстрой России.

«Данная система мониторинга позволила увидеть более полную картину аварийных ситуаций в разрезе всей республики» — отметил министр строительства.

Cap.ru Данные минстроя Чувашии об аварийных ситуациях

По его словам, с 18 сентября 2020 года по 24 февраля 2021 года в Чувашии зафиксировано 437 аварийных ситуаций в коммунальной сфере, в том числе 206 и 161 — соответственно на сетях водоснабжения и теплоснабжения, 67 происшествий зарегистрировано в системе электроснабжения, два — на объектах газового хозяйства, один — на объектах водоотведения.

Наибольшее число аварий в системе ЖКХ произошло в трёх городах: Чебоксарах, Новочебоксарске и Шумерле. В том числе на Чебоксары приходится 79% аварий в системе теплоснабжения, 51% — на объектах водоснабжения.

Долги за энергоресурсы сокращаются, но…

По данным минстроя, на 26 февраля просроченные долги за поставленные топливно-энергетические ресурсы в Чувашии составили 2,311 млрд рублей, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Задолженность сократилась почти на 260 млн рублей.

В том числе просроченные долги за потреблённый газ сократились на 11% (или на 156,4 млн рублей) и составили 1,244 млрд рублей, задолженность за тепловую энергию уменьшилась на 7% (или на 58,5 млн рублей) — до 704 млн рублей, долги за электроэнергию снизились на 10% (или на 43,7%) и составили 362 млн рублей.

Cap.ru Долги за энергоресурсы. Данные минстроя Чувашии

Вопросы погашения задолженности обсуждаются на заседаниях правительственных комиссий. По словам министра строительства Александра Героева, «особое внимание» уделяется соблюдению графиков погашения просроченной задолженности. По состоянию на 26 февраля потребителями, включёнными в график, оплачено 267 млн рублей из предусмотренных в феврале 545 млн рублей — то есть сумма невыполнения по всем потребителям составила 261 млн рублей.

Cap.ru График погашения просроченной задолженности. Данные минстроя Чувашии

Cap.ru График погашения просроченной задолженности. Данные минстроя Чувашии

Антилидерами по объёму невыполнения графиков погашения задолженности за энергоресурсы являются чебоксарское МУП «Теплосеть» (недоплачено более 170 млн рублей), алатырское МУП «АПОК и ТС» (50,5 млн рублей), канашское МУП «УК ЖКХ (8,78 млн рублей), администрация посёлка Вурнары (8,57 млн рублей) и шумерлинское МУП «ШПТиВ» (7,26 млн рублей).

Генеральный директор общества «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов оценивает ситуацию более критично: по его словам, график погашения задолженности, «можно сказать, сорван». Как показывает практика, дальше рост задолженности «идёт по нарастающей»:

«Прирост просроченной задолженности допустили 18 муниципальных образований, хотя многие гарантировали, что после Нового года всё нормализуется».

«Если честно признаться»

В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам оплаты за газ и электричество. Газовики отмечают, что в феврале дополнительно выделено 50 млн кубометров газа, общий объём потребления за последние четыре месяца составил 1 млрд 80 млн кубометров. Чем выше потребление — тем больше оплата, а значит, неплатежи могут значительно подрасти.

По словам Кияметдина Мифтахутдинова, по итогам двух месяцев просроченная задолженность возросла «ещё на 120 млн рублей». При этом в Шумерле, которая последнее десятилетие набила оскомину властям и ресурсникам из-за хронически растущих неплатежей, стали погашать задолженность.

«Шумерля: если честно признаться, то движение есть, но дай Бог, чтобы не сглазить», — выдохнул руководитель общества «Газпром межрегионгаз Чебоксары».

Cap.ru Директор общества «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов

По размеру задолженности лидируют Чебоксары, где накоплено 180 млн рублей долгов, и Алатырь со 160 млн рублей задолженности.

«В Алатыре годовой объём потребления газа — на 120 млн рублей. Считай, что в городе почти полтора года на средства «Газпрома» живут и отапливают дома», — посчитал главный газовик республики.

За администрацию Алатыря вступился глава Чувашии Олег Николаев.

«Не могу обвинить главу администрации в бездействии, потому что здесь судебные приставы полностью управляют данным вопросом, Получается, что глава администрации отстранён от процесса управления финансами. Поэтому здесь мы проработали долгосрочный план», — отметил руководитель республики.

Олег Николаев поручил главам ряда администраций подготовить пояснения в связи с задолженностью и пути решения, напомнив, что в настоящее время в республике выстраиваются «стратегические отношения по управлению газовым хозяйством».

«Мы должны выработать чёткий план газификации республики с учётом того, как будет развиваться территория Чувашской Республики — с учётом перспективного планирования и градостроительства территорий, агломерации, населённых пунктов, чтобы давали чёткие давали задания Газпрому, куда надо развивать сети, какие предполагаемые объёмы нужны в том или ином населённом пункте. Чтобы инвестиции не шли впустую, чтобы были потребители», — сказал глава Чувашии.

Cap.ru Планёрка в правительстве Чувашии

При этом Олег Николаев оставил без публичного внимания просьбу Кияметдина Мифтахутдинова о рассмотрении «вопроса возмещения выпадающих доходов», «чтобы вопрос был решён положительно». О какой именно сумме идёт речь, не уточнялось. Кияметдин Мифтахутдинов, в свою очередь, проигнорировал молчанием просьбу главы администрации Канаша Виталия Михайлова не принимать повышенный коэффициент из-за сверхнормативного потребления.

«По всем предприятиям перетоп, конечно, был. Прошу не применять повышенный коэффициент по перерасходам. Всё-таки здесь форс-мажор», — сказал сити-менеджер Канаша, заверив, что в марте отставание от графика погашения платежей в городе закроют.

На «бумаге нормально», на деле — «бардак»

Директор «Чувашской энергосбытовой компании» Александр Гончаров, говоря о неплатежах, выделил два района. По его словам, «многопрофильное муниципальное предприятие» Красноармейского района, «пожалуй, единственное предприятие, которое наращивает задолженность». Он также отметил, что «нестабильно работают жилищно-коммунальные организации Вурнарского района»: после заседаний правительственных комиссий идёт погашение, но затем опять начинаются «непонятные просрочки».

Cap.ru Директор «Чувашской энергосбытовой компании» Александр Гончаров

Глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов пояснил, что «12,4 млн рублей зависло в службе судебных приставов»:

«Счета как городского поселения, так и «Теплокомфорта» были арестованы, на сегодняшний день они заблокированы. Оплата не могла производиться, списывались средства по исполнительным листам».

Глава Чувашии поручил подготовить записку, в связи с чем заблокированы счета и как местные власти планируют урегулировать данный вопрос.

Глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов предложил вместо пояснений провести ревизию в муниципалитете, «отправить комиссию из министерств»:

«Район вроде на бумаге нормальный, но я же всегда говорю и докладывал вам и каждой комиссии — бардак здесь, потому что котельные построены в 80-е годы, рушатся. Из девяти котельных шесть новые, сделали за последние три года. Никто не даст паспорт готовности, пока старые котельные рушатся».

«Я могу ещё больше слёз вам пролить, вы не унесёте. Я вам конкретный вопрос задаю: «Почему не оплачиваете и в чём проблема?» Чего вы мне тут плачете?.. Александр Николаевич доложил, что вы просрочиваете задолженность и не выполняете обязательства. Вам конкретный вопрос задают», — осадил сити-менеджера глава Чувашии.

«По электричеству приводим в порядок, потому что 15 км линий и подстанции не были оформлены, в реестре не было. Мы к Гончарову не раз подходили, Героеву докладывали — обещал помочь передать линии энергосбыту, но Гончаров отказывается обеими руками обратно брать. Старые сети, все деревянные столбы в очень плачевном состоянии. Делаем реестр, чтобы был порядок», — ответил Александр Кузнецов.

«Вы подтверждаете это состояние?» — обратился глава Чувашии к Александру Гончарову.

«Энергосбытовые компании в силу закона не имеют права владеть электрическими сетями», — ушёл от ответа Гончаров, уткнувшись в ворох бумаг.

Олег Николаев констатировал, что в республике работает «масса мелких территориальных сетевых организаций, которые не могут должны образом нести соответствующие обязательства»:

«Этот вопрос надо урегулировать, стратегически выработать единый подход и дальше уже его поэтапно реализовывать».

За неуплату «будем жёстко реагировать»

Глава Чувашии Олег Николаев, подводя итоги обсуждения, предупредил должностных лиц, что за наращивание задолженности «будем жёстко реагировать» в части бездействия руководителей:

«Потом не обижайтесь».

Руководитель республики поручил проанализировать все проблемы, в том числе хронического характера, которые возникают в период отопительного сезона.

«Достаточно много вопросов пока присутствует в этом процессе. Прежде всего, меня очень сильно волнует, что мы с вами заканчиваем отопительный сезон, а четыре муниципальных образования до сих пор не получили паспорта готовности — это, конечно, вопрос серьёзного, углубленного изучения.

И я просил бы в конце марта провести соответствующие мероприятия с главами администраций на основе выявленных проблем в ходе отопительного сезона, прежде всего, имеющихся хронических вопросов с тем, чтобы мы максимальное количество вопросов сняли к следующему отопительному сезону», — сказал Олег Николаев.