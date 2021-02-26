Весна в Удмуртии начнется 20-градусным морозом
В Удмуртии в выходные дни 27−28 февраля ожидается снежная и ветреная погода, которую принесет североатлантический циклон. Ближайшей ночью температура воздуха составит −15… −20 °C, днем 27 февраля температура повысится до −8… −13 °C. На дорогах — снежный накат и гололедица.
28 февраля в Кабардино-Балкарии осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в горах ветер до 23 м/с. Несмотря на осадки, на юге не за горами потепление.
В Карачаево-Черкесии осадки в виде снега, мокрого снега и дождя (28 февраля сильные), гололед.
В Ставропольском крае осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололед, 28 февраля налипание мокрого снега.
В Калмыкии осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ветер 15−20 м/с.
27−28 февраля в Ростовской области осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололед, ветер 15−2 м/с, 27 февраля налипание мокрого снега.
На Нижний Новгород надвигается ледяной дождь
В ближайшие часы в Нижегородской области ожидается неблагоприятное явление — ледяной дождь. Он начнется в ближайшие один два часа и сохранится в первую половину ночи 27 февраля местами по области и в Нижнем Новгороде.
После кратковременного затишья изменится погода на юге Европейской части.
26 февраля в Южном федеральном округе осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь, гололед, в горах Краснодарского края и республик Северного Кавказа лавиноопасно.
26−28 февраля в Волгоградской области осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ветер до 20 м/с, 26 февраля метель, налипание мокрого снега, 27−28 февраля гололед.
26−27 февраля в Краснодарском крае осадки в виде мокрого снега и дождя (28 февраля сильные), 27 февраля налипание мокрого снега, 27−28 февраля ветер 15−20 м/с.
В Коми сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10° и более. Ночью при прояснениях местами — 30°, днем −14…−19°.
А на северо-западе в течение суток от — 1 до +4°, на юге Новгородской области до +7°. В Калининградской области еще теплее, до +9.
26 февраля на западе Приволжского федерального округа повышение температуры днем до −3…+4°. При этом на востоке −7…−14°. В Удмуртии днем до — 18°, ночью до — 32°.
В Приволжском федеральном округе осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололед, налипание мокрого снега,27 февраля сильные осадки, на юге округа ветер 17−22 м/с.
Сильный снегопад пройдет 26 февраля в Архангельской области с гололедом и налипанием мокрого снега.
В Тверской, во Владимирской областях ночью осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления.
В Ярославской области осадки, преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, гололед.
В Ивановской области сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), налипание мокрого снега, гололед.
В Костромской области сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.
26 и 27 февраля в Вологодской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, 26 февраля сильные осадки, гололед.
26 февраля повышение температуры в центральных областях продолжится. Преобладающая температура воздуха ночью −3…−3°, днем 0…7°; на северо-востоке ночью −12…−6°, днем −3…−2°; на востоке Костромской области ночью до — 20°, днем −12…−7°.
Потепление в Центральной России продолжится, ослабеют морозы и на берегах Волги. При этом суровые морозы не отступают из Республики Коми, также в Удмуртии и Пермском крае удержится аномально холодная погода, сообщает Гидрометцентр России 26 февраля.