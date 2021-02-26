Аномальные морозы, мощные снегопады и метели, ледяные дожди и гололёд, резкие перепады температур — приметы нынешней зимы не только в России, а по всему миру. Из-за непогоды увеличивается риск чрезвычайных происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения. Всё чаще возникают коммунальные аварии и перебои с электроснабжением, отменяются и задерживаются авиарейсы, образуются автомобильные пробки, закрываются дороги, растёт число ДТП. Коммунальные службы едва справляются с последствиями непогоды.

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