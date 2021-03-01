В конце февраля 2021 года стало известно, что заработавшее миллиарды рублей на гостендерах и прямых «бюджетных» контрактах конструкторское бюро «Стрелка», среди конечных бенефициаров которого — олигарх из списка Forbes, получило ещё один крупный заказ. Речь идёт о проекте развития ВЭБ-Арены под более интенсивное коммерческое использование.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

В 2020 году в ООО «Конструкторское бюро «Стрелка», которое имеет тесные связи с московскими властями, произошли рокировки в списке владельцев — в их число вошла компания из дивизиона госкорпорации «ВЭБ.РФ». ИА REGNUM проанализировало состав собственников и контракты, заключенные с КБ, в том числе и в 2020 году. Похоже, имеющее тесные связи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, бюро начало активно закидывать сети и в регионы.

О проекте «Стрелки», по которому будет переоборудован стадион ЦСКА — ВЭБ-Арена, пишет издание «Наш север». Стоимость контракта не сообщается, и никаких деталей пока неизвестно.

Denis BGRUS Стадион «ВЭБ Арена»

Контракты 2020 года

В комментариях СМИ директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев сообщал, что за семь лет работы компании ею было реализовано 260 проектов в 390 городах. В официальных источниках фигурируют лишь девять государственных контрактов, заключенных с соблюдением конкурентных процедур. Их общая стоимость составляет почти 2 млрд рублей.

В 2020 году «Стрелка» получила два государственных заказа — в Екатеринбурге и Ноябрьске. По первому из них контракт был подписан 14 декабря 2020 года, а 31 декабря в карточке появилось запись, что его исполнение завершено. Из документов известно, что со «Стрелкой» по результатам конкурса и на основании протокола от 3 декабря муниципальный контракт подписал департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. Речь шла об услугах по разработке методических рекомендаций к подготовке объёмно-пространственного регламента для трёх отдельных территорий муниципального образования. Стоимость контракта составила 1,05 млн рублей. Таким образом, победитель тендера за две недели выполнил достаточно объёмный труд, который должен был включать требования к застройке для трех отдельных территорий Екатеринбурга, каждая из которых имеет площадь до 40 гектаров.

Второй контракт был подписан 6 июля 2020 года с администрацией Ноябрьска (ЯНАО), по которому «Стрелка» за 9,401 млн рублей взялась выполнить научно-исследовательскую работу по разработке мастер-плана развития жилого района Ноябрьска, включающего микрорайоны: «А», «Б», «В», «Г», «Ц-1» (в том числе подготовка документации по планировке территории). А уже 9 ноября того же года был подписан акт приёмки работы.

Фото ДОМ.РФ

Стоит отметить, что на сайте КБ «Стрелка» в разделе «Портфолио» фигурирует также и некая программа восстановления городской экономики России до 2024 года. Уточняется, что она предполагает «перезапуск после мирового локдауна: меры поддержки и снятие барьеров для экономического прорыва в 100 крупнейших городах России», а также «14 приоритетных отраслей, пять видов поддержки и платформу для вовлечения городского бизнеса». Кто заказчик программы, во сколько она обошлась и из каких средств оплачена, не уточняется. На сайте «Госрасходы» похожих контрактов нет.

О контрактах прошлых лет и скандалах

В 2016 году по поручению правительства РФ, которое тогда возглавлял Дмитрий Медведев, госкомпания «Дом.РФ» (тогда еще АИЖК), минуя тендеры, подписала со «Стрелкой» контракт стоимостью 3,8 млрд рублей. По нему исполнитель должен был разработать 120 пилотных проектов по улучшению общественных пространств в 40 городах и преобразованию городской среды в 319 моногородах. СМИ сообщали, что контракт финансировался из прибыли государственной компании.

Странная сделка: «Стрелка» получила монополию на благоустройство городов

Фото ДОМ.РФ Сервисный центр Дом.РФ

В июле 2019 года газета «Ведомости» уточнила, что у частного бюро было ещё несколько контрактов с «Дом.РФ» — примерно на 800 млн рублей. Собеседники издания заявляли, что за концепцию развития Сергиева Посада как духовного центра бюро получило около 300 млн рублей, а еще 300 млн рублей — за все остальные города, включая Ивановскую область. Для сравнения приводился проект благоустройства одного из городов, выполненный другой компанией. Он обошелся всего в 2 млн рублей.

Сколько всего на проектах с «Дом.РФ» заработало КБ, неизвестно. В это же время в 2018 году газета «Коммерсантъ» сообщила, что стратегическим партнёром «Стрелки» станет ВЭБ. Госкорпорацию в мае того же года возглавил бывший премьер-министр Игорь Шувалов, который до этого курировал в правительстве РФ также и развитие городов, общественных пространств. Издание уточняло, что за пять лет бюро «Стрелка» «консолидировало госконтракты почти на 5,6 млрд рублей».

Фото ВЭБ.РФ

Среди сделок прошлых лет, финансируемых из бюджета, у КБ «Стрелка» самые весомые были заключены с властями Москвы.

Департамент капитального ремонта Москвы в марте 2015 года подписал контракт с КБ «Стрелка» как с единственным участником. В соглашении речь шла о разработке проектов документов, регулирующих порядок и методы реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Моя улица» на 2015 — 2018 годы», а также о работах по подготовке предварительных проектных решений в отношении мероприятий подпрограммы, планируемых на 2015 и 2016 годы. Стоимость сделки составила 922,04 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Второй контракт на сумму более 890,62 млн рублей был подписан тем же департаментом в апреле 2016 года — на выполнение работ по разработке проектов методических документов, регулирующих порядок и методы реализации мероприятия «Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также производственных зон» государственной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 — 2018 годы», а также работ по проведению комплексного анализа и разработки концепций благоустройства улиц и общественных пространств в отношении мероприятий, планируемых на 2016 и 2017 годы.

И тут уже не обошлось без скандала. Помимо того, что условия участия, например опыт схожих проектов на сумму 300 млн рублей, отсеивали многих потенциальных участников ещё на старте, «Стрелка» опоздала, но ей это сошло с рук. Дело в том, что заявка была подана в 10:08 16 марта, тогда как, по условиям тендера, срок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе — 10:00 16 марта, то есть фактически заявка поступила после срока вскрытия и окончания срока подачи. Жалоба в УФАС Москвы по этому поводу поступала от одного из московских юристов, но ее признали необоснованной и контракт со «Стрелкой» остался в силе.

Помимо этого, в 2013 году КБ должно было оказать профильному комитету Калининграда за 500 тыс. рублей услуги по подготовке к проведению стратегической сессии «Комплексное развитие г. Калининграда», но контракт расторгли. Причины не сообщались, в карточке тендера было указано дипломатичное — по соглашению сторон.

Любопытно, что в 2014 году с КБ комитет заключил аналогичный контракт на 450 тыс. рублей. В карточке тендера есть претензия к «Стрелке», из которой следует, что в нарушение муниципального контракта заказчику был направлен результат услуг в виде «Предварительного исследования…», содержащий «ряд отклонений от технического задания». Исполнителю выставили штрафные санкции на сумму более 51 тыс. рублей.

Среди контрактов «Стрелки» можно отметить проведение конкурса на разработку концепции парка «Зарядье», а также разработку дизайн-кода с целью формирования архитектурного облика административного центра автономного округа за 6,2 млн рублей в 2019 году. Заказчиком последнего было управление капитального строительства Ханты-Мансийска.

А в 2017 году за 4,95 млн рублей КБ консультировало АО «Рублево-Архангельское», которое, судя по данным с официального сайта, входит в группу ПАО «Сбербанк».

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Примечательно: заключение дорогостоящих контрактов, финансируемых из средств бюджета Москвы, прошло спустя несколько лет после подписания документа о сотрудничестве между правительством Москвы и ООО «Рамблер Интернет Холдинг». В 2015 году, когда документ был подписан, главой совета директоров ООО «Рамблер Интернет Холдинг» был Александр Мамут. Вторую подпись под соглашением поставил Сергей Собянин.

О собственниках и рокировках «Стрелки»

Первым в структуре «Стрелки» появился одноимённый институт медиа, архитектуры и дизайна. Его в 2009 году основал Александр Мамут.

(сс)Nikolay Zverkov Александр Мамут

Мамут в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» занимает 42-е место с состоянием $2300 млн. По данным издания, его активы состояли из 3,8% акций «Полиметалла» и 49,5% акций Rambler Group (до их продажи). В 2011 году на сайте «Полиметалла» уточнялось, что у Мамута доли в компании имеются через VITALBOND LIMITED и через аффилированную ей компанию A&NN CAPITAL MANAGEMENT FUND LIMITED. «Полиметалл» позиционируется как один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира. В 2015 году РБК сообщило, что миллиардер переписал часть своих активов на троих несовершеннолетних детей.

Итак, возвращаясь к ООО «Конструкторское бюро «Стрелка».

На сайте компании указано, что в совет директоров входят Денис Леонтьев, Александр Мамут, Варвара Мельникова, Анна Орлова и Николай Цехомский.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Конструкторское бюро «Стрелка» учреждено в сентябре 2013 года, то есть в год подписания своих первых госконтрактов.

Уставный капитал фирмы — 1 601 323,83 рубля. Гендиректор и владелец 53,41% Денис Леонтьев. Также 20,15% принадлежат Варваре Мельниковой — директору института «Стрелка», руководителю компании «Афиша», в которой владельцем 99,95% доли является ООО «Рамблер интернет холдинг». Также в активе Мельниковой — 55% доли в созданном в 2018 году ООО «Джой воркс» (деятельность в области исполнительских искусств). Совладельцами последнего являются Дарья Шульга и кипрский актив Мамута — «А&НН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».

Среди совладельцев ООО «Конструкторское бюро «Стрелка» с 2019 года с долей 5% указан одноимённый институт. Он был учрежден благотворительным фондом поддержки образования и исследований в области медиа, архитектуры и дизайна. Учредителем фонда является ООО «АНН Холдингс», единственным владельцем которого является Александр Мамут.

Любопытно: среди преподавателей института «Стрелка» фигурируют и некоторые чиновники из регионов. Например, Александр Ложкин, который в 2014—2019 годы был советником мэра города Новосибирска, а с ноября 2019 года назначен главным архитектором Новосибирска со статусом заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии. Или Наталия Ибрагимова — в прошлом глава департамента архитектуры и пространственно-градостроительного развития региона — главный архитектор Оренбургской области, а с 2021 года — министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области.

С июля 2020 года из состава собственников бюро вышел владевший напрямую долей Александр Мамут. Владельцем 21,4% стала «дочерняя» компания государственной корпорации «ВЭБ.РФ» — ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка» («Вэб Капитал»).

Также в активе КБ «Стрелка» — 100% доли в ООО «Стрелка Архитектс», созданном в мае 2015 года. Управляет активом Дарья Парамонова. «Стрелка Архитектс» получила как минимум пять госконтрактов на общую сумму свыше 57 млн рублей. Все заключены с КГУ Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы (УКРиС). К примеру, в январе 2016 года был подписан контракт на сумму свыше 40,3 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на комплексное благоустройство улиц и общественных пространств в Москве.

А в 2019 году фирма оформила новую лицензию — на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Ждать новых госконтрактов на многие миллионы?