Москва, , 07:55 — REGNUM «Дочерняя» компания государственной корпорации «ВЭБ.РФ» — ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка» («Вэб Капитал») приобрела 21,44% доли в ООО «КБ Стрелка». Долю в 20,15% в фирме с мая 2020 года имеет также миллиардер Александр Мамут, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.

«Стрелка» была создана в сентябре 2013 года, в ней работают порядка 60 человек. Её уставный капитал — 1,6 млн рублей. Директор с 2013 года — Денис Леонтьев, который владеет долей в 33,26%. Среди собственников — Варвара Мельникова (20,15%), институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» с долей 5%. КБ «Стрелка» является единственным владельцем ООО «Стрелка архитектс», которое было учреждено в мае 2015 года. Руководит им Дарья Парамонова.

ООО «КБ Стрелка» выступало исполнителем в восьми госконтрактах на сумму 1,887 млрд рублей, из которых два контракта на 1,812 млрд рублей были заключены с департаментом капитального ремонта Москвы.

Напомним, о планируемой сделке стало известно в мае 2020 года. Её объяснили необходимостью увеличить эффективность проектов по городской среде.