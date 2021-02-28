Пирожки от губернатора и трусы от депутата: обзор блогосферы Югры
Скидка на спортивные трусы от депутата, подкуп агитаторов в вузе Нижневартовска, пирожки от губернатора и финал самых скандальных выборов… В конце самой короткой рабочей недели 2021 года подведём итоги самых обсуждаемых тем в массиве социальных сетей Югры.
«Плюшки» за агитацию
Судя по преобладанию в социальных сетях Югры политической повестки, выборы в 2021 году в Ханты-Мансийском автономном округе будут просто огонь, как любят выражаться интернет-пользователи. Напомним, в единый день голосования 19 сентября в ХМАО пройдут 22 избирательные кампании, главные из которых — это выборы депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва, в думы седьмого созыва в ХМАО и Тюменской области.
Одним из самых обсуждаемых стал материал «РБК Тюмень» со скриншотами переписки старост гуманитарного факультета Нижневартовского государственного университета с заместителем декана по воспитательной работе Кристиной Чернопиской. Согласно представленным скриншотам, замдекана предлагает студентам массу «плюшек», если они согласятся на агитацию в социальных сетях за партию «Единая Россия». Это и 11 тысяч рублей, и аналитические справки, и зачёты «автоматом», а также легальные пропуски занятий.
Кроме того, студентка Нижневартовского госуниверситета якобы призналась, что во время работы в штабе ЕР на выборах за обзвон людей она получила зачёт по одной из дисциплин.
Начальник пресс-службы НВГУ Нина Погорелова напрочь отрицает подкуп агитаторов из числа студентов на предстоящих выборах.
«Информация не соответствует действительности. Разговоры о том, что студентам обещают зачеты за агитационные посты в социальных сетях, — неправда», — заявила она изданию.
Студенты НВГУ стоят на своём, представив в доказательство также голосовые сообщения от Кристины Чернопиской о бонусах за предвыборную агитацию.
Депутат Тюменской областной думы Александр Лобов обратился в прокуратуру ХМАО и в Министерство образования и науки РФ с требованием организовать проверку фактов. Парламентарий усмотрел в действиях замдекана по воспитательной работе гуманитарного факультета Нижневартовского государственного университета признаки преступления по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). И также просит дать оценку действиям руководства и педагогов вуза относительно выдачи «аналитических справок».
Региональное отделение партии «Единая Россия» провело собственную проверку инцидента. В университете партийцам пояснили, что участие молодых людей во внеучебной деятельности никак не отражается на результатах успеваемости того или иного студента и не влияет на результаты их научной и учебной работы.
«У нас достаточно активистов — членов и сторонников партии, молодогвардейцев, которые участвуют в деятельности волонтёрского центра и в реализации многих других партийных проектов. Привлечение агитаторов в период избирательной кампании — это распространенная практика не только в нашей партии. И помощь учебных заведений в работе с молодежным активом и тем более какое-либо поощрение за сотрудничество нам не требуется. Вся работа ведётся в рамках нормативно-правового поля», — говорится в ответе югорских единороссов.
При этом в отделении «Единой России» Югры отметили, что «избирательная кампания ещё не началась, а ситуация уже есть».
Тем не менее комментаторы в социальных сетях больше склоняются к выводу, что «отрицание раковой опухоли не останавливает метастазы» и среди сторонников «Единой России» есть такие «друзья», что и врагов не надо.
Скидка на трусы от депутата
Если инцидент с нижневартовскими студентами, если он действительно был, можно с натяжкой назвать проявлением политической технологии или медвежьей услугой от ярых сторонников, то объяснить ляпы некоторых инстаблогеров с партийным билетом категорически невозможно.
Андрей Моргун, депутат из Тюменской областной думы, внёс свой вклад в копилку абсурдных деяний единороссов, запустив в своём аккаунте в Instagram конкурс с призом в виде сертификата в спортивный магазин на покупку мужских трусов.
«Решил сделать подарок своим подписчикам к 23 февраля. Разыгрываем — 3 тысячи рублей на спортивные мужские, праздничные, высокопрочные … трусы (а почему бы и нет?!) Приз в виде сертификата в известный магазин спортивных товаров. Вещь в хозяйстве семьи нужная. Кстати, в ВК у меня тоже розыгрыш проходит», — искрит креативом Андрей Моргун.
Унитазы в сосульках из США
На неделе в пабликах Нижневартовска появились леденящие душу изображения унитазов. Предметы сантехники, опоясанные сосульками, иллюстрируют некую коммунальную катастрофу в столице Самотлора. Это фейк, сообщает «Дежурный по городу Нижневартовск» «ВКонтакте».
"Мы не будем это публиковать. Репутация нашей группы не должна подвергаться сомнениям. К сожалению — некоторые паблики не разглядели фейк, что подрывает доверие к ним: «новость» предлагалось опубликовать за деньги», — сообщают администраторы группы.
Отмечается, что поисковик выдаёт адрес фотографии мёрзлого унитаза — штат Техас, США.
«Привет, Андрей!»
«Привет, Андрей!» — эта песня в исполнении Ирины Аллегровой стала хитом 27 февраля в Сургуте. Свершилось! Наконец-то экономическая столица Югры обрела через тернии, во втором туре, градоначальника. Им стал бывший замгубернатора ХМАО, ныне депутат регионального парламента Андрей Филатов. ИА REGNUM подробно освещало самые скандальные выборы в ХМАО начала 2021 года. Напомним, пост главы Сургута стал вакантным по причине перехода прежнего мэра — Вадима Шувалова на должность замгубернатора ХМАО. Первый конкурс на место градоначальника самого крупного города Югры не состоялся. Сперва на него заявилось рекордное число кандидатов — более 60. Затем из допущенных 32 претендентов только один, по мнению конкурсной комиссии, представил полный и правильный пакет документов. В принципе, никто к гадалке не ходил, чтобы понять формальность причин провала первого тура, ибо абы кто не мог стать у руля главного города региона. Как только фаворит поборол коварный китайский вирус, всё встало на свои места и второй тур состоялся.
Подробности: В борьбу за пост главы Сургута включился бывший замгубернатора
«Жаль букмекеры ставки не давали на исход выборов, весь город бы разбогател», — посетовала участница паблика «О, Сургут».
Повеселившись вдоволь в социальных сетях, растащив песню Аллегровой на цитаты, сургутяне всё-таки отмечают, что программа на ближайшие пять лет у нового мэра Сургута весьма толковая. Это необходимость упорядочить работу дорожного транспорта, решить проблемы износа инженерных сетей, привлечь инвестиции и приложить научные разработки в городскую инфраструктуру. И вопрос о передаче в концессию теплосетей Сургута Андрей Филатов оставил открытым, заявив, что непростое решение необходимо принимать горожанам вместе, после всеобъемлющего обсуждения. Как отмечает большинство комментаторов в соцсетях, программа Филатова заслуживает всяческих похвал, главное, чтобы намерения и слова воплотились на деле.
И всё-таки ведущим ньюсмейкером в Югре остаётся глава региона Наталья Комарова. которая проводит стримы заседаний правительства, оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также еженедельно общается в прямом эфире в своём аккаунте сети Instagram с жителями региона. Безусловно, в таком транспарентном, неформальном общении появляются и спорные моменты, и курьёзные, и трогательные.
Так, во время онлайн-встречи по сохранению родного языка и традиционной культуры коренных народов Югры Наталья Комарова предложила местным учёным-филологам создать компьютерную игру по книге «Антология поэзии Медвежьего праздника северных манси». Таким образом через современные технологии, понятными для поколения Z средствами, отразить историю народного праздника, рассказать о знаменитых охотниках.
Однако идея о подобной компьютерной игре в интернет-сфере собрала негатив, так как получится «ходилка в стиле хоррор-квеста». Ведь данный праздник начинается с ритуального убийства медведя, затем его тушу обрядово разделывают на куски под песни и пляски. Шаманят над убиенным животным 4—5 дней с итоговой готовкой растерзанного косолапого.
«Тычь в медведя рогатиной, песни пой! Курение из кино мы вырежем, а симулятор ритуальных убийств — заносите, ща медведя валить будем», — высмеивает задумку губернатора ХМАО Telegram-канал «ЯсУрала».
Прямой эфир на тему коммунальных проблем региона озадачил обращением жительницы Ханты-Мансийска Елены Сметаниной — починить кнопку в лифте, которая не работает с 2016 года. Глава региона поручила мэру столицы Югры Максиму Ряшину разобраться с кнопкой.
«Главный вопрос в сфере ЖКХ ХМАО сегодня был решён», — подытожили в социальных сетях.
Прямые эфиры «хозяйки Югры» не остаются незамеченными не только своим актуальным содержанием. «Скряги» на неделе считывали стоимость новых серёжек губернатора, определив на глаз фирму-производителя — один из известных мировых брендов. В ответ югорчанки встали на защиту Натальи Комаровой, отмечая, что единственная женщина-губернатор России, управляющая сложным нефтяным регионом, имеет право одеваться красиво, элегантно и дорого. А к 23 февраля Наталья Владимировна порадовала своих подписчиков в Instagram рецептом «тонких пирожков» от своей бабушки, с поэтапной демонстрацией приготовления. Хороший челлендж, кстати.
«Губернаторский инстаграм с каждым днём становится все более мимишным. Теперь там можно найти кулинарные рецепты. На страничке Комаровой к мужскому празднику выложили ее любимый рецепт бабушкиных пирогов. К женскому празднику, наверное, будут постить котиков!» — ворчит Telegram-канал «Ничего хорошего«
Котики? А почему бы и нет? Кошки сибирской породы почитаемы в мире. Например, подписчики аккаунта губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Instagram ещё и припрашивают, требуя рассказов о жизни его питомцев — двух котов и собаки. Но об этом в другой раз.