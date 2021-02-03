Сургут, Югра, , 11:16 — REGNUM В Сургуте на конкурс кандидатов на пост главы города подал пакет документов депутат думы ХМАО Андрей Филатов. Он стал третьим претендентом на кресло градоначальника нефтяной столицы, сообщают 3 февраля «Новости Югры».

Андрея Филатова называют безусловным фаворитом предвыборной гонки на пост мэра экономической столицы Югры. Он уже поделился с журналистами планами встретиться с общественными объединениями города, сургутскими депутатами, работниками предприятий, а также с представителями оппозиции.

«Готов приложить все свои силы, опыт и знания для развития города. Сейчас особенный момент, когда очень важно объединяться, действовать сообща. Объединяют нас цели, и главная из них сегодня — качество жизни сургутян. Будем работать», — отметил Андрей Филатов.

Андрей Филатов в 2013—2015 годах был заместителя губернатора Югры Натальи Комаровой. С 2016 года возглавляет в думе ХМАО комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.

Помимо Андрея Филатова на второй тур выборов на пост главы Сургута заявились пенсионер Александр Мигунов и безработный Игорь Лубягин.

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