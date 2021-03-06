Центральными темами на уходящей неделе 22−26 февраля, бурно обсуждаемыми жителями Ростовской области в социальных сетях, оказались рост зарплат и услуг ЖКХ, нарушение этических норм депутатами гордумы Ростова-на-Дону и ряд других.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

В начале рабочей недели стало известно, что донской губернатор Василий Голубев получил прививку от COVID-19. Рабочий график вакцинация не поменяла. Однако каким препаратом привился глава региона, не уточняется.

«Герой, не побоялся. Молодец», — написал один из пользователей соцсетей.

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«Год был непростой из-за пандемии, однако по всем направлениям город вышел в плюс. В экономике увеличился индекс промышленного производства. Почти на 4% выросла среднемесячная заработная плата. Теперь она составляет 39,6 тыс. рублей», — написал сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в Instagram после отчёта в гордуме о проделанной администрацией в 2020 году работе.

Большинство подписчиков градоначальника задались вопросом, у кого же выросла зарплата в год, когда сотни людей в один миг остались без работы и средств к существованию.

«Это где такая зарплата?» — спросила Логвиненко подписчица.

Pxhere.com Денег нет...

«Как у нас всё замечательно, оказывается! Только жаль, что всё это только на бумаге и в отчётах. На деле мы, жители, наблюдаем обратную картину», — отметил ещё один пользователь соцсети.

«Ради справки опросила своих ближайших знакомых и родных из разных профессиональных отраслей — зарплата еле дотягивает до 22−25 тысяч! Как же у вас на бумаге всё красиво, а на деле? Сказочники. Впечатление, что живут на другой планете», — привела пример ещё одна из участниц обсуждения.

Наряду с повышением зарплаты в Ростове-на-Дону заметно — уже для самих жителей — выросли суммы в квитанциях на оплату коммунальных услуг. Власти, как это обычно бывает на практике, взяли вопрос на контроль.

«Многие читатели присылают квитанции с завышенными суммами за коммунальные услуги в январе. Особенно за теплоснабжение. Мы собрали все жалобы читателей и направили их в Центр управления регионом (ЦУР) с просьбой помочь разобраться в законности начисления коммунальщиками таких сумм. Там рассмотрели наше обращение и передали информацию в областное правительство, а те пообещали провести адресную проверку правомерности начислений платы за отопление. Посмотрим, что получится», — пишут авторы паблика «Ростов Главный».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Отметилась неделя противостоянием власти и депутатского корпуса. Народного избранника — депутата Ростовской-на-Дону гордумы Петра Пятибратова (ЛДПР), гордума обвинила в нарушении этических норм. Якобы Пятибратов целенаправленно вёл работу, направленную на подрыв имиджа городской администрации. При этом никаких оснований для обвинений администрации в бездействии у депутата нет, посчитали в гордуме. Сам народный избранник в своих выступлениях по вопросу закрытия движения по мосту на улице Малиновского руководствовался техническим заданием, выданным исполнителю госконтракта.

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Глава Ростова-на-Дону обвинила депутата в обмане

Ростовская гордума обвинила депутатов в нарушении этических норм

«Вишенкой на торте» оказалось сообщение ростовчан о качестве продуктов питания в одной из торговых сетей.

«Сегодня 24 февраля. А сыр по акции «умер» ещё 22 числа», — поделился читатель паблика «Ростов Главный».