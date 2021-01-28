Ростов-на-Дону, , 00:03 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко обратился к председателю Ростовской-на-Дону гордумы Зинаиде Неярохиной с просьбой рассмотреть деятельность народного избранника Петра Пятибратова (ЛДПР) и принять соответствующие меры. Об этом депутат сообщил в социальных сетях.

По словам Пятибратова, причиной жалобы стали его неоднократные заявления о причинах неудобств, вызванных закрытием аварийного моста на улице Малиновского. В частности, в техзадании к контракту чётко указано, что ремонт путепровода должен проводиться без остановки движения. Однако объект был закрыт, несмотря на построенный рядом мост-дублёр, пустить транспорт по которому мешает отсутствие подъездных путей.

Алексей Логвиненко считает, что заявления о бездействии администрации муниципалитета направлены на дискредитацию властей. Тем самым, депутат якобы хочет увеличить протестный электорат.

Народный избранник посоветовал градоначальнику быть ближе к людям и вести прямой диалог с гражданами.