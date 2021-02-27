В Челябинской области на уходящей неделе (22−28 февраля) главной темой стала метель. Сотни машин застряли на заметённых трассах. На помощь попавшим в снежный плен бросились не только сотрудники МЧС, ГИББД и других соответствующих структур, но и волонтёрские отряды, и просто неравнодушные граждане. Непогоду пережили не все. Известно о двух смертельных случаях на улице — в Челябинске и Карталах. Не обошлось и без мародерства.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины в сугробах

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Сильное похолодание пришло на Южный Урал 23 февраля. Столбик термометра опускался ниже минус 30 градусов. Мороз сопровождался порывами ветра до 20 метров в секунду. Трассы юга области замело. За 23 и 24 февраля в сугробах застряли сотни автомашин, в том числе грузовики и пассажирские автобусы. Тысячи людей оказались на краю гибели. Метель затронула и Челябинск. 24 февраля из-за занесённых путей не все трамваи смогли выехать на линию.

На дорогах — сугробы

Обеспокоенные жители региона атаковали страницы чиновников в соцсетях. Один из жителей Челябинска, Дмитрий Л, написал в аккаунте губернатора Алексея Текслера, что город оказался не готов к такой ситуации, и предложил разобраться по уборке во дворах с органами ЖКХ, а на муниципальных дорогах — с теми, кто за них отвечает.

«Вам докладывают, что все хорошо, а на самом деле все очень, очень плохо», — отметил гражданин. На что ему ответила другая гражданка, Елена Т. «Дмитрий, ну как к такому подготовиться? Выпала 2-месячная норма снега! Могло быть и хуже», — подметила женщина. На что Дмитрий Л. парировал: «За такие деньги, которое платит государство, можно и метеориты в небе сбивать».

Алексей Колчин ИА REGNUM Механизированная уборка тратуара

Игнат С. тоже отметил, что его насторожила ситуация с тем, что трамваи в Челябинске не вышли на линию. «Вывод: необходимо заказать на ЧТЗ современный спецвагон-трамвай, оснащенный специальным снегоуборочным оборудованием», — написал челябинец.

На проблему с движением трамваев обратила внимание и Наталья Х. Она согласилась с Текслером в том, что и эту очередную непогоду южноуральцы переживут. «Только по-разному: кто-то, приехав на работу на служебном авто, а кто-то пешком, потому что трамвайные пути нечем расчищать», — написала горожанка. На что получила ответ от сообщества администрация Челябинска. Чиновники пояснили ей, что 24 и 25 февраля в городе постоянно расчищали трамвайные пути с применением специальных вагонов и рабочих. Однако 24-го непогода приводила к тому, что расчистки хватало на недолгое время, пути очень быстро заметало снова. Из-за этого власти были вынуждены остановить движение трамваев.

«Сегодня, 25 февраля, трамваи работают в обычном режиме, расчистка путей производится постоянно», — отметили чиновники.

Были у граждан претензии и по поводу очистки автомобильных дорог.

Алексей Колчин ИА REGNUM Снежные холмы

Ольга К. обратила внимание губернатора на проблемы в Карталах, Пётр К. — на состояние дороги Заозёрный — Старокамышинск в Копейском городском округе, которую, по его словам, зимой ни разу не чистили, а Юлия А. — на проблемы с уборкой улиц в Челябинске. «Где чистят? ЧМЗ, на каждой дороге, из 2 или 3 полос только одна! Богдана Хмельницкого просто ехать нельзя!!! Дороги ВООБЩЕ не убраны», — возмущается гражданка.

Замёрзшая насмерть

Во время морозной недели стало известно о двух женщинах, погибших на улице во время метели. Жительница Челябинска была найдена на одной из остановок общественного транспорта днём 24 февраля. Очевидцы сообщали, что тело пролежало там четыре часа. Возможно, причиной смерти стали и не холода. Тем не менее этот случай широко обсуждают на форумах и в соцсетях. Люди недоумевают, как так вышло, что днём тело обнаружили только спустя несколько часов.

«То есть очевидцы 4 часа мимо ходили и не попытались помочь? Хотя бы занести в ближайший магазин? Что за ад», — возмущается одна из гражданок на портале 74.ru. А другой пессимистично заявляет, что «вот и мы так будем вскоре умирать из-за повышения пенсионного возраста, умер на остановке или в трамвае, когда ехал на работу в 64 года».

Ещё один трагический случай произошёл в Карталах. Там работница котельной погибла по дороге с работы домой. Видимо, Надежда Л. заплутала в условиях метели и не смогла добраться до своего жилища.

Как пишут СМИ, 23 февраля женщина возвращалась в такси с работы. Но таксист не сумел пробиться по сугробам и гражданка продолжила путь пешком. В условиях метели она сбилась с пути и вызвала экстренные службы. Её тело нашли лишь утром.

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У неё осталась несовершеннолетняя внучка. В соцсетях люди выражают ей соболезнования и жалеют, что пожилая женщина ушла из котельной в такую погоду, а не осталась там переждать стихию. Одна из жительниц обратилась в инстаграме к губернатору Текслеру с просьбой о помощи.

«Здравствуйте, пожалуйста помогите в организации похорон бабушки 66 лет, она замёрзла в эти выходные, когда была метель, возвращаясь домой. В Карталах начали сбор денег в интернете. Но она одна и несовершенолетняя. У неё кроме бабушки никого не было. Спасибо», — написала гражданка.

Александр С. в своём комментарии в соцсетях призывает пользователей интернета прислушиваться к sms-предупреждениям, которые поступают на мобильные телефоны от имени МЧС, а также к своим близким, предупреждающим о плохих погодных условиях. По его словам, не надо геройствовать.

«Как вот эта несчастная женщина не послушала никого и понадеялась, что она справится и сможет найти дорогу, и дойти до дома. Но погодные условия, к сожалению, всё-таки победили её», — написал Александр С.

Алексей Колчин ИА REGNUM Заснеженные припаркованные автомобили

Спасти людей

С вечера 23 февраля региональные дороги Челябинской области, в основном на юге региона, были закрыты для движения транспорта. Причиной стали снежные заносы. На асфальтовом покрытии образовались сугробы, в которых застряли сотни единиц автотранспорта. Тысячи людей оказались на грани гибели, ведь кроме метели в регионе отмечался сильный мороз — порядка минус 30 градусов. Днём столбик термометра поднимался, но всё равно было зябко.

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За 23−25 февраля из снежного плена вызволили более 400 транспортных единиц, в том числе грузовиков и пассажирских автобусов. С занесённых трасс, буквально из сугробов, спасли более 1600 человек. Часть из них направили в пункты временного размещения, где граждане могли отогреться и переждать непогоду. Среди спасённых были туристы из Свердловской и Тюменской областей, а также местная хоккейная детская команда. Примечательно, что юных хоккеистов можно было бы не спасать. Необходимость в этом могла не возникнуть, если бы водитель послушался остановивших его сотрудников ГИБДД и переждал метель в городе Южноуральске. Но он, видимо, понадеялся на авось, и застрял в сугробе через десять километров пути. Пришлось срочно спасать его и детей.

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В соцсетях пишут как те, кто спасал, так и те, кого удалось спасти. Владимир С. признался, что 23 февраля помог вытащить из сугробов четыре машины. А один раз помогли ему. «Имени не спросил, но хочу поблагодарить человека с Троицка на серебристой «Ниве», спасибо вам огромное», — написал челябинец.

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Дарья Драй ИА REGNUM Машины в сугробах

Ольга Г. поблагодарила пожарных, которые на подъезде к Новому Кременкулю помогли вытащить из сугроба её машину. «Мне Бог послал пожарную машину! Мой танк закопался и никто не мог его сдвинуть с места. Ребята, (я не помню что была за форма — пожарные или МЧС, я к тому времени уже замёрзла и запаниковала) благодарю от всего сердца», — написала челябинка.

В минус 30 градусов без света и отопления

Непогода не только привела к заносам на дорогах, а ещё и повлекла отключения электричества. Всего без света целиком либо частично остались более 100 населённых пунктов или порядка 30 тыс. человек. Сотрудники компании «Россети Урал» приступили к восстановительным работам. На помощь им были брошены коллеги из Пермского края и Свердловской области. И хотя метель и мороз сохранялись, но общими усилиями они смогли восстановить электроснабжение.

Проблемы с электричеством местами сказались и на отоплении жилья. Жительница Каслей Наталья Л. отметила, что в сложной ситуации оказались те, у кого «двухконтурные котлы». «Все подстанции древние. Когда-нибудь будет порядок? Деньги берут исправно, а обслуживания ноль», — возмущённо написала женщина.

А Ксения П. пожаловалась на проблемы с отоплением в Нязепетровске. Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля там прорвало теплотрассу. «У многих нет печек в квартирах. У кого есть, не у всех работают, бабушки старенькие не топили печки много лет, хватало центрального отопления, сейчас, конечно, их не так-то просто привести в рабочее состояние. Электричеством отапливаться — плохое напряжение, не везде добрая проводка», — высказала женщина претензии и попросила помощи у главы региона. Также пришёл тревожный сигнал из посёлка Гончарка под Троицком. Наташа С. написала на странице Текслера, что там из-за отсутствия электричества не работает и отопление. Она тоже попросила губернатора принять меры, чтобы не дать людям замёрзнуть.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Анна С. тоже обратилась к губернатору, но уже с проблемами жителей посёлка Первомайского, что в Агаповском районе. 23 февраля населённый пункт остался без электричества. Его уже вернули, но возникла проблема с водоснабжением и отоплением.

«Люди остались в эти морозные дни с 23 по настоящий момент без тепла. Проблема решается миллиметровыми шагами. Местная служба ЖКХ не справляется с устранением проблемы. Трасса перемерзла повсеместно. Часть домов отапливается, а большая часть погибает без отопления и воды. Прошу вашей помощи, молю вашего скорейшего участия в решении этой колоссальной проблемы», — написала челябинка.

Отметим, эти жалобы прозвучали в основном 24 февраля. Сейчас электроснабжение уже везде восстановлено. Об этом уже 26 февраля заявил губернатор Текслер. Впрочем, он отметил, что ещё возможны непродолжительные точечные отключения. Дело в том, что сильно замело подстанции и их нужно почистить. Но это же будет плановая работа.

Дороги тоже очищены от снега и открыты для движения автотранспорта. Что касается отопления, то он в курсе ситуации с водоснабжением и отоплением в Нязепетровске и Карталинском районе.

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборка снега во дворе5

«Специалисты работают, все будет устранено. Ваши сообщения и комментарии читаю, поручаю оперативно отрабатывать», — написал глава региона.

Он также ещё раз поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий стихии, а также жителей, оказывавших помощь по зову сердца. «Наградим тех, кто принял активное участие», — заверил Текслер.

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Отметим, по мнению некоторых граждан, отписавшихся в соцсетях, некоторые последствия непогоды можно было предотвратить. Например, уже с утра 23 февраля закрыть дороги для движения. А Евгений Г. пишет, что Челябинск оказался не готов к тем сюрпризам зимы, которые ещё 30−40 лет назад были для Челябинской области нормой.

«Превентивных мер не было принято вовсе. Как тысячи бестолковых автомобилистов оказались на дорогах? Почему не были перекрыты выезды из городов и поселков? Где тяжелая снегоуборочная техника? И МЧС, и ГАИ, и дорожные службы отработали на двойку. Это надо признать и исправить», — написал Евгений Г. Возможно, он в чём-то прав…