Эпидемия коронавирусной инфекции сорвала планы многих регионов по вводу в строй новых объектов, прежде всего в социальной сфере. Причин этого несколько: как нехватка финансирования — много средств было брошено на борьбу с первоочередной проблемой — пандемией, так и дефицит рабочих рук. Не секрет, что многие строители-мигранты в условиях пандемии просто не смогли приехать к месту работы. Меры безопасности, введённые властями, налагали и другие ограничения. Тем не менее руководство России, в частности в лице вице-премьера Марата Хуснуллина, дало понять, что строительство, в том числе объектов социальной инфраструктуры, является одним из приоритетов государственной политики. В 2021 году федеральный бюджет выделит более 28 млрд рублей на стимулирование строительства социально значимых объектов. Основными инструментами поддержки при строительстве социальных объектов станут программа «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда» (27,3 млрд рублей) и льготный кредит для строителей (900 млн рублей).

Иван Шилов ИА REGNUM

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Строительство с натяжкой

Развитие социальной инфраструктуры имеет своей целью выравнивание уровня жизни людей в регионах. Эксперты сходятся во мнении, что без создания в субъектах широкой сети социальных объектов, удержать население от отъезда в столичные города вряд ли удастся.

Политолог Александр Семенов отмечает:

«Важно понимать, что когда мы говорим о строительстве социальных объектов в регионах, то мы, прежде всего, говорим о качестве жизни населения регионов. Особенно это касается сельских территорий. Давно известно, что если на селе нет детсада, школы, ФАП, ДК, то село начинает деградировать и вымирать. Сперва уезжает молодёжь, а потом и средний возраст. И не всегда речь идёт о переезде в город, а часто в сёла, где есть социальная инфраструктура».

Естественно, в условиях дефицита региональных бюджетов возможности для строительства социальных объектов в регионах сокращаются. Но в этом случае акцент смещается на уровень работы региональных правительств с федеральным правительством в плане привлечения федеральных средств на строительство социальных объектов по нацпроектам и целевым программам. Именно эффективность взаимодействия в таких условиях становится решающим фактором. Ещё один путь — это развитие в рамках государственно-частного партнёрства с девелоперами по программам комплексной застройки. И, в конце концов, это реальные сметы на строительство объектов. Не секрет, что в лучшие времена сметы на такие объекты были многократно завышенными, и в итоге объекты получались просто «золотые». Так что в этом плане кризис выявит те региональные команды, которые действительно эффективные, и те, которые пора менять».

Cap.ru Эмбриональный центр в сельхозкооперативе «Атлашевский», где телят получают методом трансплантации эмбрионов

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, признавая, что строительство объектов социальной инфраструктуры — школ, поликлиник, домов культуры, стадионов — является одним из приоритетных направлений государственной политики как на федеральном, так и на региональном уровне, обращает внимание на тот факт, что на 2021 год в федеральном бюджете предусмотрено 27,3 млрд рублей на строительство социально значимых объектов. Он отмечает, что в программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», по которой также строятся школы, детские сады, медучреждения, в текущем году примут участие 66 регионов. При этом в 2020 году в стройке по этой программе находилось 222 объекта.

«В мае прошлого года премьер-министр МихаилМишустин подписал постановление правительства, изменяющее порядок капитального строительства социально значимых объектов. Этот порядок был существенно упрощен, убраны административные барьеры, сокращены излишне длительные процедуры и согласования, что позволило сократить сроки строительства и введения в эксплуатацию таких объектов. Особенно эта мера была актуальной на пике пандемии коронавируса, но она касалась строительства не только медицинских учреждений, но и других социально значимых объектов. То есть федеральный центр уделяет этому вопросу серьезное внимание, выделяет существенные ресурсы. Конечно, и регионы прямо заинтересованы в строительстве объектов социальной инфраструктуры: софинансирование из Москвы во многом зависит от того, насколько качественно сами регионы решают эту задачу».

Директор Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марат Хамидуллин также признаёт, что строительство социальных объектов — приоритетная задача не только для регионов, но и для федерального центра:

«Это один из важных пунктов в реализации национальных проектов, особое внимание к которым со стороны президента России Владимира Путина. Соцобъекты — это не просто здания на карте городов регионов, это про жизнь людей, про доступность образования и медицины. Поэтому, несмотря на проблемы с бюджетами, усугубившимися в том числе и из-за пандемии, все задачи по их строительству с натяжкой, но будут выполнены».

Министерство строительства и архитектуры Башкирии В Сибае продолжается реконструкция здания филармонии

Социальное строительство в Поволжье

Несмотря на объективные сложности, регионы Приволжского федерального округа стараются не останавливать строительство значимых объектов. В Башкирии ведётся строительство филармонии в зауральском городе Сибай, планируется строительство футбольного стадиона, нескольких спортивных комплексов. Эмбриональный центр строится в столице Чувашии Чебоксарах, там же планируется строительство нового корпуса республиканской онкологической больницы, в Ульяновске строится крытый спортивный комплекс с искусственным льдом. Во всех регионах власти так или иначе стараются поддерживать строительство детских садов и школ.

Олег Иванов отмечает, что участие в нацпроектах позволило Самарской области нарастить объемы строительства социальных объектов на 65% (в 2020 году в регионе велось строительство 50 социальных объектов, за год было введено в эксплуатацию 30 объектов). В Татарии в 2020 году построили 50 объектов по программе «Здравоохранение» — семь врачебных амбулаторий и 43 ФАПа, по программе строительства детских садов возвели 22 объекта. В Нижегородской области введено в эксплуатацию 29 объектов образования. Значительный объем социального строительства ведется в Башкирии: по информации регионального Госкомитета по строительству и архитектуре, во всероссийский реестр включено 47 проектов объектов, построенных в регионе. В их числе детские сады, школы, бассейны, ледовый дворец, пожарная часть и Дом культуры.

Вместе с тем эксперты отмечают и сложности, которые сопровождают строительство социальных объектов в субъектах. По мнению Марата Хамидуллина, региональным бюджетам придется ужаться в других направлениях, например, сократить фонд оплаты труда чиновников или части строительства каких-то инфраструктурных проектов, например, дорог и их ремонта.

«С меньшими потерями в ПФО здесь, конечно, обойдётся Татарстан. С наибольшими проблемами столкнется Мордовия и Ульяновская область. Здесь есть серьезные проблемы с управлением и бюджетом. Без дополнительной̆ поддержки со стороны Москвы они точно не обойдутся», — отметил Хамидуллин.

Нельзя забывать и то, что социальное строительство по-прежнему будет одним из основных факторов оценки работы глав регионов. Накануне выборов в Государственную думу это тем более важно. Очевидно, что в 2021 году по объёмам социального строительства регионы могут существенно улучшить показатели.