Строительство с натяжкой
Эпидемия коронавирусной инфекции сорвала планы многих регионов по вводу в строй новых объектов, прежде всего в социальной сфере. Причин этого несколько: как нехватка финансирования — много средств было брошено на борьбу с первоочередной проблемой — пандемией, так и дефицит рабочих рук. Не секрет, что многие строители-мигранты в условиях пандемии просто не смогли приехать к месту работы. Меры безопасности, введённые властями, налагали и другие ограничения. Тем не менее руководство России, в частности в лице вице-премьера Марата Хуснуллина, дало понять, что строительство, в том числе объектов социальной инфраструктуры, является одним из приоритетов государственной политики. В 2021 году федеральный бюджет выделит более 28 млрд рублей на стимулирование строительства социально значимых объектов. Основными инструментами поддержки при строительстве социальных объектов станут программа «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда» (27,3 млрд рублей) и льготный кредит для строителей (900 млн рублей).
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»
Строительство с натяжкой
Развитие социальной инфраструктуры имеет своей целью выравнивание уровня жизни людей в регионах. Эксперты сходятся во мнении, что без создания в субъектах широкой сети социальных объектов, удержать население от отъезда в столичные города вряд ли удастся.
Политолог Александр Семенов отмечает:
Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, признавая, что строительство объектов социальной инфраструктуры — школ, поликлиник, домов культуры, стадионов — является одним из приоритетных направлений государственной политики как на федеральном, так и на региональном уровне, обращает внимание на тот факт, что на 2021 год в федеральном бюджете предусмотрено 27,3 млрд рублей на строительство социально значимых объектов. Он отмечает, что в программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», по которой также строятся школы, детские сады, медучреждения, в текущем году примут участие 66 регионов. При этом в 2020 году в стройке по этой программе находилось 222 объекта.
Директор Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марат Хамидуллин также признаёт, что строительство социальных объектов — приоритетная задача не только для регионов, но и для федерального центра:
Социальное строительство в Поволжье
Несмотря на объективные сложности, регионы Приволжского федерального округа стараются не останавливать строительство значимых объектов. В Башкирии ведётся строительство филармонии в зауральском городе Сибай, планируется строительство футбольного стадиона, нескольких спортивных комплексов. Эмбриональный центр строится в столице Чувашии Чебоксарах, там же планируется строительство нового корпуса республиканской онкологической больницы, в Ульяновске строится крытый спортивный комплекс с искусственным льдом. Во всех регионах власти так или иначе стараются поддерживать строительство детских садов и школ.
Олег Иванов отмечает, что участие в нацпроектах позволило Самарской области нарастить объемы строительства социальных объектов на 65% (в 2020 году в регионе велось строительство 50 социальных объектов, за год было введено в эксплуатацию 30 объектов). В Татарии в 2020 году построили 50 объектов по программе «Здравоохранение» — семь врачебных амбулаторий и 43 ФАПа, по программе строительства детских садов возвели 22 объекта. В Нижегородской области введено в эксплуатацию 29 объектов образования. Значительный объем социального строительства ведется в Башкирии: по информации регионального Госкомитета по строительству и архитектуре, во всероссийский реестр включено 47 проектов объектов, построенных в регионе. В их числе детские сады, школы, бассейны, ледовый дворец, пожарная часть и Дом культуры.
Вместе с тем эксперты отмечают и сложности, которые сопровождают строительство социальных объектов в субъектах. По мнению Марата Хамидуллина, региональным бюджетам придется ужаться в других направлениях, например, сократить фонд оплаты труда чиновников или части строительства каких-то инфраструктурных проектов, например, дорог и их ремонта.
«С меньшими потерями в ПФО здесь, конечно, обойдётся Татарстан. С наибольшими проблемами столкнется Мордовия и Ульяновская область. Здесь есть серьезные проблемы с управлением и бюджетом. Без дополнительной̆ поддержки со стороны Москвы они точно не обойдутся», — отметил Хамидуллин.
Нельзя забывать и то, что социальное строительство по-прежнему будет одним из основных факторов оценки работы глав регионов. Накануне выборов в Государственную думу это тем более важно. Очевидно, что в 2021 году по объёмам социального строительства регионы могут существенно улучшить показатели.