Когда 22 февраля состоится встреча министров иностранных дел Европейского союза, им придется разгребать политические последствия злополучного визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасностиЖозепа Борреляв Москву. Можно надеяться, что разбор сложившейся вокруг этой поездки ситуации станет катализатором столь необходимого прогресса в разработке последовательной политики в отношении стратегии ЕС в отношении России, пишет бывший глава МИД ИспанииАна Паласио в статье, вышедшей 18 февраля в Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Момент, выбранный для визита в Москву Борреля, который стал первым официальным представителем ЕС, посетившим Москву с 2017 года, был по меньшей мере странным. За несколько недель до визита чиновника ЕС «лидер российской оппозиции» Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение с августа прошлого года после «отравления, организованного, вероятнее всего, по заказу Кремля». Навальный даже не успел выйти из аэропорта, а его уже арестовали.

Алексей Навальный

После «поспешного и фарсового» судебного разбирательства Навальный был приговорен почти к трем годам колонии строгого режима. Это вызвало волну протестов — и волну «репрессий» со стороны Кремля. Полиция задержала тысячи демонстрантов, часто применяя чрезмерную силу.

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Боррель всё равно поехал в Москву. По его мнению, если «отбросить негативную риторику», визит станет «хорошей отправной точкой для откровенного диалога между ЕС и Россией». Логика не совсем ошибочна. Как признала после поездки канцлер Германии Ангела Меркель, на ЕС возложена «дипломатическая обязанность» поддерживать каналы связи с Россией открытыми.

Но стремление к перезагрузке с Кремлем с каких-либо позиций, кроме позиции силы, — это рецепт катастрофы. Боррель узнал об этом на собственном горьком опыте на совместной пресс-конференции в Москве, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ЕС «ненадежным партнером» и обвинил его лидеров во лжи об «отравлении» Навального.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci Жозеп Боррель

Пока Лавров «устраивал свой спектакль», очевидно предназначенный для российских зрителей, явно ошеломленный Боррель молча стоял. Затем, чтобы еще больше оскорбить Брюссель, Кремль выслал из России трех европейских дипломатов за якобы участие в демонстрациях в поддержку Навального — решение, о котором Боррель узнал во время встречи с Лавровым.

По возвращении в Брюссель Боррель столкнулся с резкой критикой в Европейском парламенте: более 70 депутатов Европарламента потребовали его отставки из-за «унизительного развития событий». Боррель оправдывал свое решение посетить Москву, несмотря на «очевидные риски», утверждая, что он «хотел проверить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений».

Теперь, когда ясно, что это не так, добавил Боррель, он внесет «конкретные предложения» по усилению санкций, которые будут обсуждаться на встрече 22 февраля. Он также участвовал в видеозвонке с другими официальными лицами ЕС, главой администрации Навального Леонидом Волковым и исполнительным директором Фонда борьбы с коррупцией (НКО, выполняющее функции иностранного агента) Навального Владимиром Ашурковым, чтобы обсудить следующие шаги.

Но какими бы ни были эти шаги, они должны выходить далеко за рамки противостояния России в связи с событиями прошлой недели. В конце концов, фиаско — всего лишь симптом гораздо более глубокой проблемы: у ЕС отсутствует стратегическое видение, особенно в отношении России.

Mid.ru Сергей Лавров

Для ЕС Россия давно стала матрешкой: знакомой и удивительной, простой и замысловатой, узнаваемой и непостижимой. Или, как сказал в 1939 году Уинстон Черчилль, Россия — это «загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки». Но в своей менее запоминающейся следующей фразе Черчилль определил ключ к ее расшифровке: российские национальные интересы.

Никто не знает этого лучше, чем президент России Владимир Путин, который построил свою политическую карьеру на том, чтобы убедить российских граждан в том, что их страна сможет наилучшим образом обеспечить свои интересы, если во главе страны будет находиться он. Путин долгое время изображал распад Советского Союза как часть западного заговора с целью подорвать и оттеснить Россию, раскручивая историю об унижении, в которой удобным образом не говорится о внутренних неудачах. По словам российского лидера, противостояние Западу и восстановление статуса России как незаменимой мировой державы необходимо для исправления этой несправедливости, и только Путин может справиться с этой задачей.

Примером такого «реваншистского» подхода стала «аннексия» Россией Крыма в 2014 году, которую в Кремле назвали попыткой исправить исторические ошибки и разумным ответом на расширение НАТО на восток. Тогда рейтинг его поддержки вырос на 20%.

Kremlin.ru Владимир Путин

Более того, Путин хорошо осведомлен о стратегической неразберихе в ЕС. Если США, по крайней мере, заслуживают уважения, поскольку к ним в Москве относятся как к заклятому врагу, ЕС же стал объектом насмешек в жестко контролируемых российских СМИ, о чем и свидетельствует отношение Лаврова к Боррелю. Дискредитация европейской модели стала для российского руководства важным тактическим шагом, и пока движение в этом направлении обходилось Москве без издержек. По сути, даже когда европейские лидеры ругали Борреля, Германия всё равно подтвердила свою поддержку одного из знаковых проектов Путина: газопровода «Северный поток — 2», по которому газ будет поставляться напрямую из России.

Чтобы не остаться в дураках, ЕС необходимо действовать сообща. Это означает не только на словах выражать общие стратегические цели, но и предпринимать скоординированные действия для их реализации. Возможно, катастрофический визит Борреля в Москву — вместе с обещанием президента США Джо Байдена о том, что дни, когда США «шли на попятную перед лицом агрессивных действий России», закончились, — придаст импульс, в котором нуждается Евросоюз.