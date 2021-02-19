Барселона, Испания, , 01:31 — REGNUM Беспорядки в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя вновь охватили испанские города. Об этом 18 февраля сообщила на своей странице в Twitter полиция автономного сообщества Каталония.

Так, в Барселоне демонстранты сооружают баррикады, поджигают мусорные контейнеры, кидают камни и бутылки в страже правопорядка, из-за чего пострадал один из полицейских.

Беспорядки также вспыхнули в городах Сабадель, Таррагона и Валенсия. В последней полиция применила против протестующих силу. Акции протеста из-за задержания Пабло Аселя проходят в Испании третий день подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля власти испанского автономного сообщества Мадрид потребовали отправить в отставку вице-премьера Испании Пабло Иглесиаси, обвинив его в поддержке демонстраций и задержанного рэпера.

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