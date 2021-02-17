Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 февраля 2021 года подписал указ, которым одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере перевалки и перевозки через российские морские порты белорусских нефтепродуктов, идущих в третьи страны. Документ станет основой для переговоров. ИА REGNUM тем временем проанализировало, какие активы у ведущего экспортера нефтепродуктов из Белоруссии и не только у него есть в России и кто ими руководит.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Указом Лукашенко от 16 февраля министерство транспорта и коммуникаций получило полномочия на ведение переговоров по проекту соглашения и последующее подписание документа — «в пределах одобренного проекта».

О планах «перенаправить» транзит белорусского масла, мазута и бензина через российские порты на Балтийском море Лукашенко неоднократно говорил в 2020 году, отмечая, что покажет прибалтийским правительствам «настоящие санкции». Подобные заявления стали ответной мерой на применение санкций к официальному Минску. До этого о транзите через российские порты речи не шло, власти Белоруссии, ссылаясь на меньшую экономическую выгоду, вели перевалку в портах прибалтийских республик.

Порт Калинингра́д

С российской стороны глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельевзаверил в готовности подписать документ 15 февраля. Известно, что соглашение предусматривает перевалку в 2021—2023 годах 9,8 млн тонн нефтепродуктов. Портовые операторы РФ выразили готовность предоставить скидку на свои услуги. Теперь дело за официальным Минском.

О санаториях в России, подконтрольных управлению делами президента Белоруссии, ИА REGNUM рассказывало в одной из прошлых публикаций — «Санаторий для Лукашенко: об активах Белоруссии на Кубани и в Крыму», но на этом «активы Лукашенко» в РФ не заканчиваются.

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О ведущем экспортере нефтепродуктов из Белоруссии

Ведущим экспортером нефтепродуктов из Белоруссии называется ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (Belarusian Oil Company), созданная в мае 2007 года. Её учредителями стали крупные предприятия по нефтедобыче и нефтепереработке. По открытым данным, общество ежемесячно экспортирует до 1 млн тонн нефтепродуктов.

Акционерами ЗАО являются РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ».

Belorusneft.by Месторождения «Белоруснефти». Буровая установка и штанговые глубинные насосы

На сайте ЗАО «Белорусская нефтяная компания» отмечается, что среди её «дочерних активов» — BNK (UK) Ltd (Великобритания), LLC BNK-Ukraine (Украина), BelOil Polska Sp. z.o.o. (Польша), SIA TransBaltic Oil (Латвия) и LLC European Trading Company в России, а точнее, в Смоленске.

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Нефтяные «дочки» Белоруссии в России

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЕТК» («Европейская трейдинговая компания») учреждено ЗАО «Белорусская нефтяная компания» в октябре 2012 года. Её уставный капитал — более 7,635 млн рублей. Основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Руководит активом Владимир Зубков. Иных активов за ЗАО в России не числится.

В то же время государственное производственное объединение «Белоруснефть» несколько раз встречается в ЕГРЮЛ. На сайте предприятия уточняется, что первым российским активом для него стало ОАО «Нефтяная компания «Янгпур» из Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2013 года «Белоруснефть» добывает нефть в России.

Diluted Главное здание «Белоруснефть» в Гомеле

Ещё один актив государственного объединения «Белоруснефть» — это ООО «Белоруснефть-Сибирь», работающее в области нефтяного сервиса. По открытым данным, фирма в России была исполнителем минимум по 17 госконтрактам на общую сумму более 2 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, «Белоруснефть-Сибирь» учреждена в июле 2008 года. Уставный капитал актива превышает 4,4 млрд рублей. Базируется фирма в городе Губкинский (ЯНАО). «Белоруснефть» — её единственный владелец с 2014 года. Директор с 2018 года — Дмитрий Гузов. Данное ООО, в свою очередь, владеет 100% доли в ООО «БН-Спецтранс», созданном в июле 2016 года. Компания с уставным капиталом более 111 млн рублей работает в сфере грузовых перевозок. Руководит ею Николай Ерёменко. Ещё один актив — ООО «БН-Энергосервис» — был ликвидирован в апреле 2020 года.

Помимо этого, «дочерние активы» в России имеет и республиканское дочернее унитарное предприятие «Белорусский нефтяной торговый дом». По данным ЕГРЮЛ, ему принадлежит ООО «Белнефтехим-Рос», учрежденное в Москве в апреле 2002 года. Фирма с уставным капиталом 720 тыс. рублей находится под руководством Дениса Тумаша. ООО имеет филиалы в Санкт-Петербурге, Ростовской и Кемеровской областях. Также общество управляет ООО «Балтийская торговая компания» из Калининграда, которое принадлежит всё тому же нефтяному торговому дому Белоруссии. БТК занимается оптовой торговлей топливом.

ООО «Белнефтехим-Рос» было исполнителем 44 госконтрактов в России на общую сумму около 100 млн рублей.