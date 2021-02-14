Москва, , 21:13 — REGNUM Министерство транспорта России готово подписать с Белоруссией соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах. Об этом 14 февраля сообщил глава ведомства Виталий Савельев.

По его словам, Минтранс договорился с белорусской стороной, сейчас «грузы из Белоруссии, нефтепродукты, из портов Прибалтики перенаправлены в российский порт Усть-Луга».

«Мы готовы подписать с белорусской стороной,… сейчас ждем со стороны Белоруссии готовность», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

После подписания этого соглашения коммерческие организации смогут подписывать контракты, уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту соглашения, в 2021—2023 годах предполагается перевалка белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах на Балтике. Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

В российском ведомстве отметили, что операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга уже подтвердили готовность перевалки данных нефтепродуктов.

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