Костромская область начинает выходить из режима ожесточенной борьбы с пандемией. В регионе начали сворачивать «ковидные» койки, вакцинация населения приобрела массовые масштабы, темпы прироста заражённых по сравнению с декабрем 2020 года снизились как минимум в полтора раза. О том, когда костромичи смогут снять маски, зачем фельдшерско-акушерским пунктам интернет и завезут ли в область другие вакцины, кроме «Спутник V», в интервью ИА REGNUM рассказал недавно назначенный директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин.

Pixabay.com Масочный режим

ИА REGNUM: Николай Владимирович, вы возглавляете региональный депздрав почти два месяца. Какие из решений, принятых за это время, вы считаете наиболее важными и почему?

Николай Гирин: За два месяца сложно охватить весь объем информации, задач и проблем. Но я считаю важным запуск производства ковидной плазмы. Востребованность сейчас есть, конечно, не такая, как в октябре 2020 года, когда было много тяжелых пациентов, но она существует. Количество доноров на данный момент перешагнуло за несколько сотен. Препарат, получаемый из плазмы, используют для лечения десятков пациентов. Достаточно гладко прошли новогодние праздники — шероховатости были, но ярких проблем, пожаров, не было.

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ИА REGNUM: Эпидемиологических пожаров?

Николай Гирин: Не только — материально-бытовых, технических, лекарственных, снабженческих, кадровых. Не думаю, что этот скромный успех можно записывать исключительно в мою копилку, но тем не менее праздники прошли относительно спокойно. Также были определены медорганизации, в которых будет проходить и проходит вакцинация.

Это тоже связано с принятием решений, анализом ситуации по количеству прикрепленного к каждому учреждению населения, работой с главврачами больниц. Вы представьте: Владимир Владимирович объявил массовую вакцинацию, и департаменты, больницы и поликлиники по всей стране бросились покупать специфическое морозильное оборудование. На рынке образовался острый дефицит. Проблема? Проблема. Её тоже пришлось решать за счёт обзвонов, работы с поставщиками, писем, согласований — эту работу на поверхности не видно, но она важна. В целом за эти два месяца я понял, что работа директора депздрава — это не бег на стометровку к ленточке, это морально тяжёлый труд.

Фото с личной страницы ВКонтакте Николай Гирин

ИА REGNUM: Кстати, о людях и кадрах. Пришлось ли обновлять команду, восприняли ли вас ведущие специалисты департамента, работающие на должностях десятки лет, всерьёз?

Николай Гирин: А куда им деться? (улыбается) Я незлой человек. Думаю, восприняли. Да, в департаменте работают не последние люди — начальники отделов знают ситуацию, методики, которыми я, может быть, не владею… Скажу откровенно, привести с собой армию из 10−15 своих людей в департамент я как молодой руководитель возможности не имею. Но, к счастью, нового первого заместителя (после увольнения предыдущего главы депздрава Евгения Нечаева и последующего трудоустройства в качестве главврача городской больницы города Костромы его первый заместитель Дмитрий Новиков ушёл вслед за ним, с недавнего времени помогать Гирину в работе стала врач и бывший депутат облдумы Надежда Шелепова. — ИА REGNUM) найти удалось.

ИА REGNUM: Какие изменения в условиях борьбы с COVID претерпела система оказания плановой медицинской помощи населению?

Николай Гирин: В области примерно пять тысяч развернутых коек по всем профилям, из них одна тысяча была перепрофилирована для борьбы с коронавирусом. Но пациенты никуда не делись. Принципы оказания плановой помощи изменились — пришлось перенаправлять потоки людей из одних больниц в другие, концентрировать их.

ИА REGNUM: Кому-то пришлось отказывать?

Николай Гирин: Я бы не был так категоричен. Проблемы были, скорее, с пониманием. Люди старшей возрастной группы консервативны, плюс исторически сложились определенные убеждения — в той больнице лечат хуже, в этой лучше…

Александр Куликов ИА REGNUM Пациент в палате для больных COVID-19

ИА REGNUM: То есть все проблемы были связаны исключительно с убеждениями людей?

Николай Гирин: Вы хотите грязное бельё на свет вытащить?

ИА REGNUM: Трудно называть грязным бельём системные проблемы здравоохранения.

Николай Гирин: Объемы оказания плановой медпомощи, конечно, снизились. Это было. Точные цифры я вам сейчас не назову. Основная проблема была — дефицит кадров. В октябре, ноябре 2020 года на больничном листе из-за COVID-19 было более 200 врачей из без малого 2 тысячи в разрезе всей области. В основном это были сотрудники первичного звена, которые выходят на вызовы, ведут приёмы. Людям сложно объяснить, что врача физически нет. Жалобы и претензии костромичей в этом плане вполне обоснованны. Сейчас ситуация с заболеваемостью медработников коронавирусом намного легче, буквально 11−12 человек за последние дни. Конечно, через меня проходит большое количество жалоб и обращений. Если читать только их, то можно сделать вывод, что всё ужасно — разруха и голод в здравоохранении. Но это же совсем не так. Мы сохранили высокотехнологичную помощь, качество оказания плановой помощи осталось на прежнем уровне.

ИА REGNUM: Недавно губернатор распорядился провести высокоскоростной интернет и технику для телемедицины во все ФАПы Костромской области до конца 2022 года. Насколько и почему эта тема важна для здравоохранения региона?

Николай Гирин: Этот вопрос решается в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». Сейчас в области имеется 318 ФАПов, 149 из них подключены к интернету. Система требует настройки — я говорю и про оборудование, и про распределение задач. Это решение вопросов, у каких больниц могут консультироваться фельдшеры, какие федеральные специалисты курируют районные и городские больницы и тому подобное.

Дарья Драй ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

ИА REGNUM: Можно ли мечтать о том, что когда-то фельдшер сможет позвонить крупному федеральному специалисту напрямую?

Николай Гирин: Нет, это и не нужно. Специалист должен решать проблемы, соразмерные своим компетенциям. Сейчас, если фельдшеру нужен совет, он звонит костромским специалистам, костромские по своим вопросам связываются с федеральным центром. Конечно, если у пациента из села возникла сложная проблема со здоровьем, которую не смогли решить врачи из Костромской области, по его вопросу давать советы будут и федеральные спецы.

ИА REGNUM: Насколько активно используется телемедицина в регионе?

Николай Гирин: Что касается ФАПов, активность телекоммуникаций невелика. Мы должны понимать, что большое количество фельдшеров — прекрасные, эффективные люди. Но многим из них за 55−60 лет.

ИА REGNUM: И что делать? Убеждать использовать новый функционал рублём?

Николай Гирин: Убеждать, обучать. Это — часть работы. Если сотруднику агропромышленного комплекса вместо косы дать электрокосилку, то надо ли ему за это доплачивать?

ИА REGNUM: Если он боится косилки, а другого работника нет, то подарить «пряник», возможно, придётся.

Николай Гирин: Возможно. Я буду смотреть, как будет ситуация развиваться дальше, преференции не исключены. За новый функционал придётся доплачивать. Востребованность телемедицины, способной сокращать расстояния и улучшать качество медпомощи, безусловно, будет возрастать. За этим будущее.

ИА REGNUM: Борьба с COVID — трудозатратное и психологически непростое занятие. Сколько работников системы здравоохранения Костромской области уволились из местных медучреждений с начала пандемии, есть ли рост увольнений по сравнению с прошлым годом?

Николай Гирин: Да, было тяжело, тяжело и сейчас. Но массового оттока врачей не произошло, я увидел лишь естественную текучку. За весь 2020 год из медучреждений ушло порядка 80 врачей — кто-то на пенсию, кто-то сменил место жительства. Примерно такие цифры были и по 2019 году.

Minzdravrd.ru Врачи

ИА REGNUM: Будет ли в будущем организована для медиков реабилитация, отдых?

Николай Гирин: Пока такая задача передо мной не стояла, но вопрос интересный. Я изучу опыт коллег из соседних регионов, и возможно, мы будем его перенимать.

ИА REGNUM: Вместе с тем с конца декабря в регионе заметно снизилось число выявляемых случаев коронавируса. За счёт чего мы видим такой успех и можно ли говорить о том, что Костромская область прошла пик заболеваемости?

Николай Гирин: Говорить о прохождении пика не возьмусь — тут всё слишком зыбко. Что помогло? Меры, плюс до большинства людей дошла серьёзность происходящего, плюс нарастает количество переболевших — та самая иммунная прослойка. И вакцинация нам здесь, надеюсь, поможет.

ИА REGNUM: Насколько костромичи вообще доверяют вакцине? Кто активнее записывается на прививки — сельские жители или горожане?

Николай Гирин: Вначале вакцинальной кампании всё было плохо — мы очень расстраивались. Развернулись и были готовы, скажем, привить 500 человек, а приходило только 100. Сейчас ситуация изменилась, и не в последнюю очередь из-за сарафанного радио и личных примеров. Помню, народ в социальных сетях писал — пока руководство депздрава не привьётся, и мы не будем. Так вот же, пожалуйста, — мы все сделали! Лобби мракобесия и средневековья на просторах интернета сильное, и в головах представителей отдельных сообществ тоже. Но люди хорошо переносят прививку и рассказывают об этом знакомым. Тем и победим мракобесие, надеюсь. На сегодняшний день у нас 9,5 тысячи привитых (данные на 4 февраля. — ИА REGNUM), ни одного случая с осложнениями, которые потребовали бы медицинского вмешательства, не зафиксировано.

ИА REGNUM: Какие-то другие вакцины, кроме «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), к нам в область придут?

Николай Гирин: Вакцина «Гам-КОВИД-Вак», которую необходимо держать при температуре минус 18 градусов, создаёт нам технические сложности. Две другие вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» (Минздрав должен зарегистрировать вакцину 16 февраля 2021 года. — ИА REGNUM) — тоже будут поступать в Костромскую область. Конкретных сроков назвать не смогу, но у нас тоже будут. Очень жду этого момента.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

ИА REGNUM: Кто активнее записывается на прививки — сельские жители или горожане?

Николай Гирин: Горожане. В силу численности, продвинутости, количества медорганизаций. Сейчас мы выявляем территории с низкой иммунной прослойкой, в основном это сёла и деревни на северо-востоке. И мы должны понимать, что у сельских жителей есть устойчивые убеждения.

ИА REGNUM: И что вы будете делать в связи с этим?

Николай Гирин: Личный пример и сарафанное радио тут должны сработать. Считаю, главам муниципальных образований, у которых нет медицинских противопоказаний, пора публично сделать прививки.

ИА REGNUM: Когда в Костромской области отменят масочный режим?

Полагаю, к маю. Мы сможем думать об этом, когда у 60% населения будут защитные антитела к коронавирусу, включая переболевших и сделавших прививки. У нас есть задача достичь этих показателей к весне. Я очень на это надеюсь.