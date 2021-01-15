Кострома, 15 января 2021, 15:23 — REGNUM В Костромской области плазма крови людей, переболевших COVID-19, практически не используется для лечения больных коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный врач Костромской областной станции переливания крови Александр Жеребцов.
Антиковидную плазму в области начали заготавливать в конце декабря 2020 года. Сейчас на станции переливания хранится 13 доз плазмы, в списке доноров, готовых отдать биоматериал, числится ещё 12 человек. Однако, за всё это время костромские больницы использовали плазму по назначению всего лишь три раза.
К тому же, становиться донорами плазмы не хотят и сами костромичи. Большинство людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, опасаются, что сдача плазмы снизит их иммунитет и может создать риски для повторного заражения.
Несмотря на это, темпы заготовки антиковидной плазмы в регионе решено увеличить. Врачи надеются на то, что больше доноров в регионе появится после первой волны массовой вакцинации населения — к концу февраля 2020 года.
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