Прочитал сегодня материал ИА REGNUM «В Пентагоне не исключили ядерную войну с Россией». А именно высказывание главы стратегического командования Соединенных Штатов Чарльза Ричардса в авторской статье для военно-морского журнала Proceedings. «Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — заявил он.

Российская атомная подводная лодка

Что же, с допущением американского стратега можно согласиться. Так и будет, если вашингтонские политики и генералы не прекратят грубо вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, окружать Россию и Китайскую Народную Республику «поясом нестабильности», укрепляя по периметру наших государств свои военные базы, создавая «горячие точки» и организуя «цветные революции». В этой обстановке нечего стесняться и, демонстрируя «миролюбие» в духе кота Леопольда, продолжать дипломатические игры с «партнерами и коллегами», а следует, реально оценивая степень опасности, самим заявлять о готовности использовать ядерное оружие, не дожидаясь «поражения с применением обычных видов вооружения», о котором пишет Ричардс.

Media.defense.gov Чарльз Ричардс

Как известно, обороной войны не выигрывают. Необходимы не только адекватные ответы на провокационную военную стратегию США, НАТО, Японии, но и создание реальных угроз нашим противникам, если угодно, демонстрация парабеллума под лозунгом «si vis pacem, para bellum — хочешь мира — готовься к войне». При этом важно добиваться понимания народами стран-противников реальной опасности уничтожения их семей с детьми и внуками в случае конфликта с Россией и КНР с тем, чтобы они решительно выступали внутри своих стран против политиков, на грани ядерной войны занимающихся недопустимым вмешательством во внутренние дела суверенных государств. И тут вызовом в МИД послов враждебных стран не ограничишься…

Хотелось бы поддержать практику демонстративного совместного патрулирования бомбардировочной авиации РФ и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Только так можно охладить головы безумцам из Японии, которые, прячась под никами, заполняют японские СМИ призывами переходить к «плану Б» по ракетным ударам по российским базам, захвату вооруженным путем дальневосточных территорий Российской Федерации. А официальный Токио на это никак не реагирует. Надо прямо говорить японцам, что Японские острова с нацеленными на Россию и Китай американскими базами на их территории включены в планы нанесения ответных, а то и превентивных ядерных ударов в случае продолжения Вашингтоном и его союзниками провокационной политики вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Dodmedia.osd.mil Российский дальний бомбардировщик Ту-95

Нельзя не откликнуться на абсурдное обвинение Ричардса России и Китая в «агрессивной политике на мировой арене». Тем более в ситуации, когда не эти страны, а именно США разбросали по всему миру свои ощетинившиеся наступательным оружием военные базы, обложили ими Россию со всех сторон, годами ведут кровопролитные войны в ряде стран и затевают новые конфликты. При этом американский стратег увидел «угрозу» США в… «росте военного потенциала Пекина и Москвы». Понятное дело, ему и его коллегам по Пентагону хотелось бы видеть Россию времен 90-х с разрушенной армией и флотом, порезанными ракетами, американскими советниками-шпионами в российском правительстве.

Закончить хочу тем, с чего начал. Наши противники, как в свое время говорил Иосиф Сталин, в отношениях с Россией понимают только силу. А в «дипломатии кота Леопольда» усматривают слабость и согласие с ущемляющими интересы России беспринципными компромиссами. Среди высказываний президента РФ Владимира Путина есть одно, которое надо чаще напоминать желающим балансировать на грани ядерной войны. Говоря о спровоцированном нашими противниками мировом ядерном конфликте, он отметил: «Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?». И вопрос этот не риторический…