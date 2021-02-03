Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Вероятность начала ядерной войны США против России или Китая существует, заявил глава стратегического командования Соединенных Штатов Чарльз Ричардс в авторской статье для военно-морского журнала Proceedings.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — заявил он.

Ричардс подчеркнул, что впервые со времен Холодной войны Пентагон рассматривает возможность прямого военного конфликта с ядерной державой. При этом он утверждает, что Россия и Китай начали проводить более агрессивную политику на мировой арене. Также одной из угроз США Ричардс считает рост военного потенциала Пекина и Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Согласно закону, срок действия соглашения продлевается до 5 февраля 2026 года.

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